"As pasadas eleccións fixéronse conforme á lei e coas mesmas regras para todos os candidatos"

Acruga celebra este venres, a partir das 11.30 horas en segunda convocatoria, a súa asemblea anual. A sesión terá lugar nun momento especialmente delicado despois de que a actual xunta directiva decidise recorrer na Audiencia Provincial unha sentenza que lle obriga a repetir as eleccións do pasado ano, por supostas irregularidades no voto delegado. Nesta situación, o presidente da entidade, César Dorado, ábrese ao diálogo e pide aos seus opositores que eviten polémicas, "que en nada favorecen á raza rubia gallega".

Cal é á situación actual?

As eleccións do pasado ano realizáronse conforme á lei e aos estatutos. Non houbo ningún cambio con relación a anteriores comicios, polo que as regras eran iguais para todos e o voto delegado tanto podía beneficiar a unha candidatura como á outra. Con todo, ao coñecer os resultados, os perdedores decidiron impugnar os resultados e o xulgado deulles a razón nunha sentenza coa que non estamos en absoluto de acordo. É por iso que a decidimos recorrer e mentres non se produza unha nova resolución, nós imos seguir traballando.

Os seus opositores tamén presentaron máis de 250 firmas para pedir a súa dimisión.

Realizaron unha recollida de firmas moi cuestionable, molestando a moitos gandeiros aos que mesmo non se lles explicou ben o que estaban a asinar. Penso que a outra lista tería que acatar desde o primeiro momento os resultados das urnas, porque con toda esta polémica o único que se está facendo é prexudicar á propia asociación e iso non é bo para a raza.

"Cando se produza o relevo na presidencia de Acruga sempre estarei aberto a falar con quen sexa para facilitar esa transición"

Vostede entrou en Acruga no ano 1996 como vicepresidente e mantense como presidente desde 2006. Quizais hai quen ve necesario unha substitución?

A substitución na xunta directiva decidirana os gandeiros asociados cos seus votos. Pero cando ese cambio se produza é necesario que se faga dunha forma tranquila e con absoluta normalidade. Eu sempre estarei aberto a falar con quen faga falta para facilitar esa transición.

En tanto anos, daríalle tempo a facer moitas cousas.

Entrei en Acruga no ano 1996 da man de Ricardo Rosón e durante unha década estiven con el como o seu vicepresidente. Naqueles anos encargoume poñer en marcha unhas oficinas para a asociación, que son a actuais, ou xestionar a compra da nave de testaxe.

De que logros sente máis orgullo?

Penso que ao longo de todos estes anos souben chegar a todas as administracións para asinar acordos en favor da raza rubia gallega e dos gandeiros. Aí están os convenios coa Deputación para a recría de novillas en Gayoso Castro, que acabamos de renovar; as colaboracións coa Xunta para o programa de utilización de sementais para a mellora da raza; outro convenio co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, ou o acordo con Tenreira Galega, vixente desde 2010, para a comercialización e promoción da carne de rubia baixo o selo Ternera Gallega Suprema.

Atravesa un bo momento a raza rubia gallega?

Eu penso que si. Neste últimos anos incrementáronse o número de poxas, mantemos unhas boas cifras de exportación de seme a outros países e continuamos envorcados na investigación para avanzar na mellora da raza. Creo que se fixo un gran traballo para situar á raza rubia gallega no lugar onde se merece. Por iso creo que todo isto non se pode ver enturbado por polémicas que non levan a ningún lado.