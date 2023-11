Una pareja muy alegre que por nada se quiere separar

Nombres: Pin y Pon

Raza: Conejos

Contacto para adopción: [email protected] Pin y PonConejos

Desde que nos dijeron que íbamos a salir en la prensa no paramos de temblar por los nervios pero, aún así, allá vamos con nuestra historia. Somos Pin y Pon, no somos perros ni gatos, sino unos conejitos maravillosos, con una apariencia extremadamente adorable.

La gente cree que somos unos animalitos ideales para niños, pero nada más lejos de la realidad porque somos muy sensibles, necesitamos espacio y cobijos para sentirnos seguros.

Es difícil descubrir si estamos enfermos y, quien nos quiera, necesita prestarnos mucha atención y conocer nuestros hábitos diarios para detectar cualquier cambio. Cuando estamos contentos corremos y saltamos mucho, parecemos locuelos, pero es porque estamos felices; si podemos saltar y brincar nos comemos el mundo, no queremos estar en una jaula, por lo que mordemos insistentemente los barrotes por estrés.

Nosotros salimos en verano de 2022 de una de esas macrogranjas de cría de conejos y roedores. Nos pusimos muy tristes cuando oímos que "no son rentables", eso sonaba fatal, pero hay gente buena que, como pudo, nos ubicó en algún sitio. Desde entonces buscamos hogar.

Ya os decimos que no nos vamos a separar, eso nos mataría porque somos novios y nos queremos muchísimo, aunque no podemos tener bebés al estar castrados. A lo mejor eres tú quien nos va a dar ese hogar maravilloso, nos merecemos esa oportunidad. Si no te importan un par de estornudos o mocos y tienes paciencia para que perdamos ese miedo que aún tenemos, abre las puertas de tu casa a Pin y Pon.