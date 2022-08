Palas acolle unha mostra de traxes de muller tradicionais do século XIX

A exposición 'O traxe festivo da muller aldeá nas terras de Lugo', organizada polo colectivo Traxandaina e o Grupo El Progreso, inaugurouse este luns na casa do concello de Palas de Rei, onde permanecerá aberta ata o día 13. Tras o seu paso por Triacastela, palenses e visitantes poderán gozar dunha mostra que pon en valor as vestimentas das mulleres rurais a finais do século XIX e principios do XX e trata de resaltar tamén o patrimonio cultural das rutas xacobeas.

O horario de apertura da exposición será de 10.00 a 14.00 horas, de luns a venres. A entrada é gratuíta. A mostra pasará con posterioridade por Abadín, Quiroga e Begonte, seguindo o roteiro marcado polo programa O teu Xacobeo, que promove a iniciativa.

Á presentación en Palas acudiron o alcalde, Pablo Taboada; a xefa do Servizo de Normalización Lingüística da Xunta en Lugo, Ana Mel; a fundadora de Traxandaina, Teresa Astorgano; e o director comercial de El Progreso, José María Álvarez Vilabrille.

Pablo Taboada deu as grazas ao Grupo El Progreso e á Xunta pola organización desta mostra itinerante e fixo fincapé en que non existe mellor sitio que Palas para esta exposición, xa que "é un dos puntos neurálxicos do Camiño Francés", sinalou o alcalde.

Taboada falou tamén das expectativas de asistencia de público, "que son moi boas, non só pola afluencia de peregrinos, senón tamén polo interese que esperta nos veciños da Ulloa a oportunidade de coñocer a vestimenta tradicional galega a través desta magnífica exposición".

Teresa Astorgano explicou os distintos vestidos que se poden ver na sala. "Aquí están expostas as mellores roupas que levaban as mulleres de aldea, como as do día de casar, daquela de negro, do día de ir a misa...". Tamén destacou a importancia do patrimonio da provincia neste campo, especialmente dunhas pezas en concreto, que son os mandís de mostra, dos que apunta que "é como levar un selo con nós que di 'made in Lugo', xa qué só se vestía así na nosa provincia".

A fundadora de Traxandaina comentou que con estas exposicións tamén se pretende encontrar máis roupa da época, que moitas veces "sobra na casa ou ocupa demasiado e non somos conscientes do valor que ten".

Ana Mel falou da importancia dun proxecto que resalta a vestimenta tradicional das mulleres lucenses e pon o acento "no patrimonio cultural da provincia de Lugo e das rutas xacobeas".