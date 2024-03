Pais como é debido

Óscar González é o pai de Luna e Abraham López, o de Xoel e Mei. Os seus nenos chaman indistintamente pola nai ou polo pai cando se mancan. Saben que calquera dos dous será quen de responder ás súas inquedanzas coa mesma eficiencia.

As dúas familias viven en Monforte e son exemplo de crianza responsable, un adxectivo que a estas alturas debería ser innecesario, pero que aínda hai que utilizar para distinguir eses pais que fan o que lles corresponde, nin máis nin menos, o xusto e necesario.

A sociedade avanza no reparto de coidados, de tarefas domésticas, de preocupacións, pero a balanza aínda está lonxe do 50% e a muller, polo xeral, segue levando moito máis peso ca o home na organización familiar e na toma de decisións con respecto aos fillos.

Quen compra a roupa da nena e decide o que pon cada día? Quen sabe de memoria os horarios de actividades e o que debe levar na mochila? Quen lembra a dose de paracetamol que lle corresponde? Quen vai ás reunións do colexio? Quen organiza a axenda familiar para chegar a todo? Se en todos os casos a resposta foi o pai, poden celebrar o 19 de marzo sen rubor.

Óscar González: "Ata lle din a teta"

Óscar, Luna e Sandra.

"Hai máis de 20 anos, eu atravesaba un momento complicado e cando me desvelaba ía mirar a lúa. Unha noite, entendín que había que tirar para diante e díxenlle á lúa: un día baixareite de aí. E fíxeno", lembra Óscar González.

Cando naceu a súa filla, hai seis anos, el xa lle tiña nome. "Pedinlle á nai se me deixaba poñerlle Luna e gustoulle. Así que agora durmo coa lúa", explica, aínda que máis parece que o baixou do ceo foi o sol porque o seu mundo orbita arredor da nena.

"É o mellor que lle pode pasar a alguén. A experiencia é dura, non vou dicir que sexa fácil, pero eu desde que naceu a miña filla non teño unha pena. É chegar á casa e desaparecen os problemas. Vivimos nunha realidade que moitas veces non nos gusta, pero os nenos lévante a mundos diferentes", di con convencemento.

Óscar considera que non fai "nada extraordinario" e sorpréndese de que lle digan que é un pai especial. "O raro é que eu sexa o especial porque non fago máis ca o que me toca. E quen non o fai non sabe o que perde", afirma.

Parte dunha idea básica: "A casa é de todos" e tendo isto claro, actúa en consecuencia. Explica que comparte coa súa muller, Sandra, o traballo doméstico. "Cociño, recollo, limpo... non hai unha división estrita de tarefas, compartimos todo e cada un fai o que pode", comenta.

A cuestión é ser eficiente. "Hai cousas que me gustan máis ca outras, pero fago de todo. Creo que ninguén desfruta limpando o baño, pero hai que facelo. Por exemplo, a min gústame moito pasar o ferro e á miña muller non. Nese caso, procuro ocuparme eu da roupa. É unha parvada que o faga ela se prefire outra tarefa. Eu poño música e ata me relaxa", explica.

Cando fala dos coidados da nena, a cousa cambia e as tarefas xa non son obriga, senón desfrute. "Coidar de Luna non é ningún esforzo, é un regalo que me fixo a miña muller e non podo estarlle máis agradecido", apunta. Comenta que "desde o primeiro segundo de vida da nena fixen de todo. Darlle a comida, lavala, vestila... ata lle din a teta, pero a miña non lle gustaba como a da nai", lembra entre risas.

Na rutina diaria, Sandra e Óscar ocúpanse do coidado de Luna indistintamente. "Facemos como coincida, xestionamos para chegar a todo", explica o pai.

El traballa de comercial e ela nun salón de peiteado, polo que os horarios laborais do pai son máis flexibles ca os da nai. "Teño que facer unhas rutas e unhas horas, pero mentres faga o traballo dispoño de liberdade para organizarme", comenta. "Por exemplo, non perdín unha consulta médica durante o embarazo de Sandra", explica, "esa flexibilidade laboral para min é tranquilidade e por iso non aceptei propostas doutras empresas que incluso me pagaban máis". En todo caso, sobra dicir que ante calquera imprevisto as prioridades están claras. "Se teño que quedar mal con alguén, antes será contigo que coa miña filla", argumenta.

Hai que avanzar na igualdade entre pai e nai, o raro non podo ser eu

Cando decidiu baixar a lúa do ceo, non sabía ben onde se metía, pero está encantado de telo feito. "A miña muller e eu entramos no hospital da man e saímos cunha nena. Non trae libro de instrucións, vas aprendendo sobre a marcha e eu levo aprendido moito, pero tamén funciona o instinto porque no fondo somos animais e sabemos o que hai que facer", comenta.

Pero Óscar González xa apuntaba maneiras antes de que chegara Luna á súa vida. "«Sandra e eu levamos 24 anos de parella, 17 vivindo xuntos e xa antes compartiamos o traballo da casa. Facíame graza escoitar á miña sogra cando me coñeceu porque dicía: pasa o ferro coma unha muller", lembra con humor.

Atribúe ese tipo de comentarios ao "pensamento doutra época", pero lamenta telos escoitado tamén en "xente nova que está criando fillos". Óscar quere ser un bo exemplo para a súa. "Se a miña filla o día de mañá está con alguén, terá un exemplo de igualdade no seu pai e a súa nai. Hai que avanzar nisto, o raro non podo ser eu", sentenza.

E mentres ve medrar a Luna, desfruta de cada segundo con ela. "Teño unha bicicleta con silla para Luna e a ela encántalle ir nela. Un día iamos saír cara a casa dos meus pais. Vin o ceo moi escuro e díxenlle que era mellor levar o coche. Ela miroume e díxome: ‘Papá, é auga’. E aló fomos na bici. Vive máis e pensa menos".

Abraham López: "Hago mucho el tonto, mis hijos no se aburren"

Patricia, Xoel, Abraham e Mei.

"Se están perdiendo mucho". Así de rápido explica Abraham López o motivo polo que el non delega en ninguén a crianza dos seus fillos, Xoel e Mei, de seis anos e 18 meses, respectivamente.

"No todos los padres les dedican a los hijos tanto tiempo, porque no pueden o porque no quieren, pero los perjudicados son ellos", comenta. Abrahan López entende que estar pendente de todo as 24 horas é duro, pero "es mi deber, yo he decidido tener hijos, nadie me lo ha impuesto".

Admite que "jugar a veces no apetece, pero quiero que mis hijos tengan ese recuerdo. Yo no lo tengo porque mis padres trabajaban de la mañana a la noche y no quiero que a mis hijos les ocurra lo mismo".

Para remedialo, "hago mucho el tonto". Os monfortinos poden ver a Abraham tanto bailando pola rúa como arrolando nun parque. "Mis hijos no se aburren", comenta entre risas.

E gran parte da culpa é tamén da nai dos nenos, Patricia. "Ella está detrás de todo. A ella se le ocurren las ideas. Las manualidades que hacemos, los sitios a donde vamos... si lo pasamos tan bien es gracias a ella", apunta.

Jugar a veces no apetece, pero quiero que mis hijos tengan ese recuerdo

Abraham e Patricia fan equilibrios para chegar a todo. "Yo trabajo por la mañana, porque tengo horario de conciliación, y mi mujer por las tardes. Salgo a las tres y ella se va a las tres y cuarto. Tenemos un cuarto de hora para darnos el relevo en casa", explica o pai.

A organización das súas xornadas laborais implica que Patricia asume máis traballo familiar pola mañá e Abraham pola tarde. "Ella hace la comida y yo la cena", comenta Abraham, que insiste en que "en casa trabaja más ella porque por las mañanas hay más que hacer. Yo por las tardes me ocupo más de los niños y de sus actividades".

A palabra actividades é unha das máis temidas por todos os pais. "La pequeña tiene 18 meses y todavía no tiene actividades, pero el mayor sí. Vamos los tres y mientras él, por ejemplo, va a baloncesto, nosotros esperamos, nos entretenemos jugando", explica.

Se é posible, van xuntos a todas partes. Ese é un esforzo engadido cando se teñen dous fillos de diferentes idades. "Todo lo que podemos, lo hacemos juntos. Intentamos ir los dos a las reuniones del colegio, por ejemplo, y los fines de semana, vamos los cuatro al parque, a hacer la compra... Cualquier actividad que programemos incluye a los niños. Pierdes de hacer algunas cosas, pero ganas muchas otras", apunta.

Como exemplo, comenta que esta semana Xoel tivo que facer unha análise de sangue e pediu que o acompañaran o pai, a nai e a súa irmá. E aló foron os catro. Quedou demostrado que os pinchazos así non doen nada.