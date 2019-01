"Sinto que o meu nome queda limpo, pero lamento o dano que todo isto lle fixo a Palas"

Nada más conocer la noticia de su absolución, el alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, se mostraba visiblemente emocionado: "É o fin de oito anos moi duros. Un proceso moi longo no que se me chegou a cuestionar como persoa e que afectou tamén moito á miña familia". El regidor admitió que aunque aún no había asimilado la noticia, "o importante é que sinto que o meu nome queda limpo, aínda que lamento o dano que todo isto lle fixo a Palas".

También manifestó que la situación por la que pasó "é algo que non lle desexo a ninguén, porque se nos condenou por algo do que sabiamos que eramos inocentes".

El regidor palense también se mostró muy agradecido por los "centos de mensaxes de apoio" que dijo haber recibido una vez que transcendió la noticia de su absolución y de los otros ocho encausados en este proceso.

Sobre la delicada situación política en la que se encontraba desde que la Audiencia lo condenara a ocho años de inhabilitación por este caso, el regidor señaló que la sentencia del Supremo, "ratifica que a nosa decisión de non dimitir ata que non se resolvese o recurso foi a correcta".

Aún así, Taboada evitó referirse a su futuro político. "Aínda estou a asimilar todo o que acaba de suceder. Non quero precipitarme. Antes é coma se tivese moi claro que quixese seguir en política. Non teño máis ambicións que traballar por Palas, pero agora prefiro falalo con calma coa miña familia e entre todos valorar a opción de volver a presentarme".

Si lo hace, la gran duda será si Taboada encabeza la lista del Partido Popular, con el que ganó las dos últimas municipales pero del que tuvo que pedir la baja voluntaria para afrontar este proceso, o si por el contrario lo hace en una lista independiente, una posibilidad de la que se empezó a hablar hace algunos meses, en caso de que el Supremo lo absolviera, como al final ha sucedido.

OTROS ENCAUSADOS. A través de sus representantes legales, los demás encausados en este proceso manifestaron este miércoles su alegría al conocer su absolución.

Así lo hizo el exregidor Fernando Pensado, a través de su abogado Juan Carlos Fernández López-Abad, y los letrados Rubén Veiga y José Ramón Sierra, que representaban a los otro ocho encausados en este proceso.

Además de mostrar su "satisfacción" por haber quedado demostrada su inocencia, todos ellos anunciaron que en los próximos días convocarán una rueda de prensa para valorar la resolución del Tribunal Supremo, así como para dar su versión de todos los hechos relacionados con el caso.