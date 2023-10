El Outono Gastronómico de la Xunta ofrece descuentos en 22 casas rurales

A Fervenza, un alojamiento rural de O Corgo, fue escenario el miércoles de la presentación de la decimoséptima edición del Outono Gastronómico, un programa con el que la Xunta de Galicia pretende dinamizar el turismo en esta estación. Así lo indicó su delegado territorial, Javier Arias, quien destacó que en la provincia de Lugo son 22 las casas rurales participantes, de un total de 79 establecimientos adscritos en toda Galicia.

La iniciativa busca promover viajes fuera de la temporada alta, que combinen el turismo rural y la gastronomía, que sirvan como un apoyo al sector en esta época. Las personas interesadas pueden escoger entre diferentes modalidades que incluyen menús especialmente diseñados para esta campaña, así como estancias de una noche o de un fin de semana.

Además, algunos establecimientos ofrecen actividades complementarias por el entorno, como visitas a museos y bodegas, rutas o juegos de escape room. También ofrecen paquetes específicos para familias, o para aquellas personas que viajen con niños.

Arias destacó que el objetivo de este programa es "dinamizar a oferta turística fóra das épocas de maior ocupación dos meses de verán", en línea con otras iniciativas como el bono turístico para descubrir Galicia en otoño, que está previsto que la Xunta ponga en marcha este mes.

"Son medidas con moita demanda que incentivan o consumo fóra da tempada alta e xeran riqueza, por iso a Xunta volve poñelas en marcha", indicó el delegado.

participantes en lugo. En la provincia de Lugo se sumaron a esta edición del Outono Gastronómico 22 casas rurales. En A Mariña, participan O Almacén, en Cervo; Os Tres Teixos, en Foz; Finca O Bizarro, en Trabada, y Casa Norita, en Lourenzá.

En la comarca de Lugo, en Castroverde está adscrita la casa rural Longarela; A Fervenza, en O Corgo; la Casa de Baixo, en Lugo, y Santa Mariña, en Portomarín. Además, en la comarca de A Ulloa también está disponible el Pazo de Ludeiro, en Monterroso.

En las sierras orientales de Os Ancares y O Courel participan los establecimientos de A Casa do Crego, en Cervantes, y A Lareira, en As Nogais, así como A Casa das Triegas, Casa Caselo y Casa Ferreiro, las tres en el municipio de Folgoso do Courel.

Forman parte de esta oferta también la Casa Caxigueiro, en Sarria, y ya en Ribeira Sacra, Pazo do Piñeiro, en Chantada; Casa Vilamor, en O Saviñao; Rectoral de Castillón y Casa dos Muros, en Pantón; Ferrería de Rugando, en Quiroga, y Casa Grande de Rosende y Rectoral de Anllo, en el municipio de Sober.