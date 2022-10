Vellos son os refráns populares que falan do outono e poucos son os que aínda quedan vixentes para describir esta época do ano neste 2022, especialmente atípica na provincia de Lugo pola notoria falta de chuvias e unhas temperaturas superiores ás que nos ten acostumados o mes de outubro. Eses factores, unidos a outros provocados pola man do home, fan que este ano se confirme unha tendencia de irregularidade nas campañas de recollida dos produtos do outono que xa vén de tempo atrás.

Esa ausencia de precipitacións no mes de setembro prexudicou especialmente as castañas, un produto que precisa de moita calor no verán e chuvias no comezo do outono. "Nótase que a calidade e a cantidade non son óptimas; este e o anterior son dous malos anos na provincia de Lugo", resume Jesús Quintá, o presidente da IXP Castaña de Galicia e xerente de Alibós, que engade que en 2021 "o problema foi ocasionado pola praga da avespiña e o fungo".

Aínda así, Quintá recoñece que, das catro provincias, a lucense é a que "mellor está aguantando" grazas ás zonas altas e húmidas que ofrecen os requisitos que precisa a castaña, pero expón cifras que non invitan á euforia: "Nalgúns lugares vai haber un 50% do que sería unha colleita normal", di. En Lugo os números dun ano normal vanse aos "tres ou catro millóns de quilos" e en Galicia, aos 20 millóns.

Desde Caurelor, no Courel, non son máis optimistas. "Hai pouca cantidade, pequena, seca e moita, danada", describe Daniel Arza, quen achaca a deficiente colleita deste ano á seca. "Empezando outubro a 28 e 30 graos e sen chover non se pode agardar outra cousa; e a auga que caeu estes últimos días xa non chega a tempo", explica o responsable dunha firma que hai tres anos, co comezo da incursión da avespiña nos castiñeiros, só recolleu 300 quilos. "Este ano recolleremos algo máis, pero non moito", aventura a escasos días de dar a campaña por rematada, unha tempada na que a praga que afecta aos castiñeiros segue presente, aínda que non de forma tan agresiva como en anos anteriores.

Pero o mal, insiste, é xeneralizado. Jesús Quintá fala de que non sería descabelado empezar a regar castiñeiros para aumentar e mellorar a recollida do froito. Arza vai máis alá e asegura que "nun escenario moi, moi negativo, ata habería que pensar en invernadoiros".

A escaseza de castaña é directamente proporcional á súa demanda, o que obriga a que os prezos se disparen nos puntos de venda e se manteñan -e incluso descendan- para os produtores. A estes últimos non se lles paga "a máis dun euro ou euro e pouco", apuntan desde Caurelor sobre o quilo de castaña xa escollida, mentres que "nos supermercados está a cinco ou seis euros. Que pasa polo medio?", pregúntase Arza, ao tempo que destaca que "sempre foi un produto moi demandado".

Porén, Quintá matiza que o interese pola castaña en Galicia e en España aumentou dun tempo para aquí, mentres que en países europeos este se remonta a varios anos atrás, especialmente en elaboracións de alta cociña.

No apartado de cogomelos e champiñóns as esperanzas dos seus recolectores están a espensas da meteoroloxía dos vindeiros días, pero hai un adxectivo que está en boca de todos cando se fala desta tempada: "É estraña".

Os niveis de humidade que precisan os fungos non se acadaron ata o momento, polo que os ritmos de frutificación non son os propios das especies habituais que se dan na provincia, tal e como explica Julián Alonso, presidente da Sociedade Micolóxica Lucus, quen engade que, malia a comezar a estación con pouca presenza de fungos, agora "hai bastante cantidade", aínda que "todo dependerá de como vaia indo o tempo".

Poucas chuvias e temperaturas altas castigan as castañas e desestabilizan os ritmos de frutificación dos cogomelos

Mostra deste insólito outono é que a estas alturas aínda se poden atopar variedades propias de comezos de setembro, especies máis termófilas capaces de soportar temperaturas altas, pero poucas cantarelas e boletus, que son características "dun momento máis avanzado", apunta Alonso. "Todo vai a un ritmo irregular pola seca e a calor", engade sobre unha tendencia que se ve "desde hai tempo; dentro das variabilidades de cada ano, imos vendo cada vez máis outonos irregulares e outubros de gran proliferación de cogomelos que son máis secos do habitual".

Algunhas especies de setas desaparecerán

A modificación dos hábitats nos que se dan os fungos e os cogomelos fará, en palabras de Alonso, que "algúns cheguen a desaparecer e outros proliferen, aínda que non de xeito inmediato".

A talla de carballos, castiñeiros e piñeirais merma a superficie de terreo na que se atopa un produto que brota en bosques maduros. Tamén nos eucaliptais. O problema, asegura Julián Alonso, é que "o eucalipto ten unha quenda de corta moi breve" e aínda que as plantacións vellas teñan un amplo elenco de fungos, estes rara vez se chegan a ver.

Niso coincide Luz Divina Castelo, da firma vilalbesa Champivil, que apunta ademais que o cambio de árbores de sempre a eucaliptos "modifica o ph da terra, e iso inflúe logo no cogomelo". "Se imos mirar o rendemento, dá máis un souto que che dea castañas e cogomelos; reunir 50 quilos de castañas non é difícil e, estando a euro o quilo, xa é o prezo que che darían pola madeira dese castiñeiro, pero é máis fácil vender o piñeiral para cortar", exemplifica a vilalbesa, quen tamén achaca á "maleza dos montes vellos, que impide acceder a eles, e á contaminación" a merma na cantidade de produto que se pode atopar.

"É complicado dicir cal vai ser a evolución dos fungos porque son difíciles de analizar, ti só ves o que el mostra, que é o seu mecanismo de reprodución", conclúe Julián Alonso, "pero todo o que implique un cambio no hábitat claro que lles vai afectar", engade o presidente dun colectivo de máis de 250 socios que o que persegue é estudar o produto, polo que o buscan en lugares diversos como en prados, montes de frondosas ou bosques mixtos, onde "haxa un pouco de todo", di.

Ano de veceira nas maciñeiras

Este ano, par, é ano de veceira, polo que as maciñeiras están a dar moito menos froito en relación ao exercicio anterior. Produtores como Ramón Rodríguez, de Chantada, explica que a colleita baixou entre o 25 e o 30% respecto ao 2021, tamén debido ao tempo adverso da primavera que complicou a floración. A esta merma súmase a falta de chuvias e as altas temperaturas, que fan que a mazá sexa máis pequena e con menos zume.

En Roupar, ano de carga

Todo o contrario lle acontece a Javier Rodríguez, cuxa plantación de 950 maciñeiras en Roupar (Xermade) dará entre 70 e 80 toneladas de mazá, "o ano que máis collín", asegura, porque aínda que é ano de veceira, as súas árbores "van ao cambiado". Para elas, é ano de carga.

Para sidra

Toda a súa colleita, cuxa campaña rematará a partir da semana que vén coa variedade Regona —esta fin de semana acabou coa Raxado— irá parar ás instalacións das que sae a sidra Maeloc, xa que a envía xunto aos outros socios da cooperativa Cabrinfolla, pertencente á asociación Afrugal.

Aceite

No val de Quiroga e Ribas de Sil esténdense oliveiras que este ano darán pouco froito e de pequeno tamaño e, aínda que as causas non están claras, a ausencia de precipitacións non foi de axuda. "Non precisan moita auga, pero algo si para que medre o froito. E este ano non caeu nin gota", explica Manuel Mondelo, quen comezará a recollida de oliva nos vindeiros días.

"Penso que hai variedades que van desaparecer"

Luz Divina Castelo rexenta a empresa Champivil desde Mourence, en Vilalba. O groso do seu negocio xira arredor dos cogomelos envasados, que mercan a provedores locais —os prezos xiran arredor dos sete ou oito euros por quilo— e cuxa evolución miran con escepticismo. "Eu penso que moitas das variedades van desaparecer", afirma Luz Divina, quen pon de exemplo a cantarela cibarius, cuxa presenza minguou notablemente debido á contaminación, ou a boletus que sae en vellos piñeirais, que neste caso se debe á corta de piñeiros.

Champivil iniciou a campaña o pasado 10 de setembro coa recolecta de níscalo. A esta variedade séguea a de boletus e, xa en novembro, a trompeta dos mortos —propia de Ourense e Ribeira de Piquín—, a cantarela ou a lingua de vaca —ambas danse por toda a provincia de Lugo, Ourense e o norte da Coruña—.

A tempada estenderase ata xaneiro e, aínda que Castelo se mostra cauta e asegura que "aínda estamos valorando como vai saír", si afirma que "ata agora a calidade foi boa". Iso si, as chuvias intensas destes últimos días poden favorecer a aparición de moscas e mosquitos que abichen nos cogomelos.

Malia todo, Luz Divina Castelo prevé que a colleita será inferior á de 2021, cando traballaron cunhas "20 toneladas de setas de inverno", unhas cifras moi afastadas das que había hai dúas décadas, cando Champivil se converteu en sociedade limitada.

"Cando fixemos a sociedade, cargabamos dous tráilers cada noite e agora se xuntas para cargar unha furgoneta xa non está mal", explica, ao tempo que lamenta a suba de prezos que implicou que a súa factura da luz se disparase dos 500 euros de setembro de 2021 aos 3.600 deste ano.

"O desperdicio de castaña está sendo moi grande"

A venda de castaña pelada e conxelada, ou en formato puré, supón a práctica totalidade do volume de negocio de Alibós, unha empresa monterrosina que xestiona unhas 7.000 toneladas deste produto ao ano grazas ás máis de 200 hectáreas de soutos dos que dispón. Para o seu xerente, Jesús Quintá, esta campaña, que arrancou a mediados de outubro e se estenderá ata "o 15 ou o 20 de novembro", está sendo "atípica".

E a maiores da pouca cantidade que hai, explica que a calidade do froito se viu afectada pola praga da avespiña e o exceso de calor, "que fai que o bicho avance a máis velocidade e a castaña non aguante en condicións óptimas ata que chega ao mercado, que veñen sendo catro ou cinco días". Por iso, engade que "o desperdicio de froito que está habendo está a ser moi grande".

Quintá, que preside a IXP Castaña de Galicia, é dos que avoga por explorar cambios para enriquecer a produción de castaña, como apostar por variedades máis tardías ou incluso polo regadío. "O castiñeiro é unha árbore que aguanta moito, pero os climas extremos fanlle sufrir", argumenta Jesús Quintá, "así que para as plantacións novas valoraremos a posibilidade de regar, algo que xa fan en moitos país, aínda que aquí sexa algo case impensable", expón o xerente dunha empresa que adquire froito "en media España e Portugal" e, unha vez transformado, exporta a Suíza, Bélxica, Austria, Xapón, Estados Unidos ou Canadá, aínda que os maiores consumidores son os países francófonos.

Na comunidade galega, con 54.000 hectáreas de soutos, o interese polo froito envasado vai a máis, recoñece Quintá, aínda que por agora segue a ser "unha pequena parte".