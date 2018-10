El Outeiro de Rei, abierto a retirar la publicidad del club de alterne del campo

El Outeiro de Rei no pondrá impedimentos para retirar el polémico cartel de un club de alterne en el campo de fútbol municipal de la localidad. Desde la entidad deportiva se mostraron abiertos a «retirar a publicidade se hai malestar» y aseguraron que por ellos «non vai ser», si bien reconocieron que puede suponer una pérdida de ingresos importante «nun tempo no que todos sabemos o difícil que é conseguir un patrocinador». Se mostraron extrañados por el nacimiento de la controversia, «cando o cartel leva aí anos e ninguén dixera nada ata agora».

El secretario del club deportivo, Carlos Suárez, indicó que la entidad no quiere ser «un problema» para el municipio. «O cartel leva varios anos no campo e ninguén dixo nada. Acórdanse agora e hai malestar... Pois bueno, teremos que buscar outros patrocinadores se os hai. Antes de que haxa un problema político no concello que non sexa polo club», explicó.

Suárez comentó que, si finalmente el Concello, titular de las instalaciones, toma la decisión de retirar el cartel, tendrán que llegar a un acuerdo con los dueños «porque este ano xa está tratado». «Haberá que explicar cal é a situación e ver como a resolvemos», aseguró.

Desde el BNG se mostraron muy críticos ante lo que definieron como una actitud «compracente e benevolente do alcalde coa prostitución».

El portavoz del Bloque en Outeiro de Rei, Xosé Ferreiro, recordó las declaraciones realizadas por el regidor, José Pardo, a este diario, en las que aseguraba que quizás los políticos no debían meterse en ciertos temas: «Non é normal que o alcalde diga que non é cuestión dos partidos políticos vixiar o tipo de publicidade que se coloca en instalacións municipais».

«Un alcalde non pode xustificar que en instalacións municipais se instale publicidade de locais nos que se denigra as mulleres e a súa imaxe», añadió Ferreiro.

Pardo, por su parte, recordó que lo primero es «falar co equipo de fútbol». «O primeiro que vou facer e falar co club, ver a repercusión que supón para eles e se é posible chegar a un acordo. Como comprenderá a xente, non vou tomar en cinco minutos e a título persoal a decisión de quitar un cartel que leva varios anos no campo. Sería unha irresponsabilidade e unha falta de respecto», indicó.

El regidor de Outeiro de Rei no ve motivos para extender «a polémica». «Non imos continuar xerando polémica nin imos tomar unha decisión dunha tarde para outra. Falaremos con quen teñamos que falar e despois actuaremos», comunicó.