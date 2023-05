"Onde aínda queda alguén pra aguantar dos nomes"

Non hai fotógrafo galego que tivese, até agora, máis recoñecemento internacional que Adra Pallón, que nos últimos anos vén gañando algúns dos premios máis relevantes do mundo. Porén, para el, a fotografía non é tan importante. Importa o que sucede antes: falar con Teresa, do Courel, ou con Ramiro, de Cervantes, e perder o sono coas súas historias. Importao que vén despois: "Se serve para facer preguntas, xa é suficiente, xa ten unha función" comenta.

As preguntas esténdense aí, entre a man e a cociña. Todo silencio e toda denuncia caben nese espazo. A fotografía que ilustra esta reportaxe é unha das que integran a serie coa que Pallón gañou o premio Zampa e a beca Joana Biarnés, que lle permite seguir traballando no proxecto ao que lle ten dedicado os dous últimos anos, pero que comezou en 2018, a raíz dunha caída que tivo a súa avoa, que vive soa nunha aldea da Terra Chá. Quen levanta a alguén que cae na aldea? Que man se estende nestes casos?

O neoloxismo que encabeza o nome deste proxecto é o de demotanasia, unha pregunta aberta que xa lle fixo bosquexar moitos mapas da provincia nos seus cadernos, sobre todo na Montaña, nas serras do Courel, dos Ancares ou do Xistral. A definición á que fai referencia é a dada pola propia investigadora Pilar Burillo, quen o acuñou, coma "un proceso que fai que as persoas dun territorio se vexan obrigadas a marchar debido ás accións políticas directas ou indirectas, ou por omisión das mesmas. A morte por despoboación é lenta e silenciosa. Desapiadada co territorio, a natureza e o patrimonio".

Porén, nese contexto, Pallón pon a mirada nos que quedan. Ten en mente un dos últimos poemas de Novoneyra a finais dos 90, que comeza co verso "onde só queda alguén para aguantar dos nomes". A ese "alguén" se dirixe, a esa persoa que lle di: "De nós non fala ninguén", a quen resgaría, coa súa resistencia, as visións deturpadas que "venden o contrario". Ata aí chega coa súa cámara, para fotografar o que xa para o poeta era o feito máis grave para a comunidade galega, a agonía do rural, "a pasividade institucional e a violencia implícita que sofren as persoas que viven nestes territorios, a meirande parte maiores".

E faino con todas as contradicións do mundo, sempre problematizando o seu traballo. "O único que me permite facer fotografías é unha frase que lle escoitei a Josef Koudelka, no Paris Photo, cando lle preguntaban se se definía como fotógrafo documentalista: Os xitanos non son coma os do meu libro, senón que algúns xitanos son coma os do meu libro", recorda, en contra dese afán totalizador que confunde a imaxe coa verdade, que a cambia polas mil palabras en lugar de facer que se despreguen. Este lugar ao que apuntan as súas fotografías non é un todo, como ningún relato o será. Porén, aí está, aínda que sexa difícil escoitar o seu berro silencioso. E iso é o que asume como unha responsabilidade.

Son catro os piares nos que Pallón investiga e afonda para contar esta historia. "O primeiro, a autonomía residencial e a dependencia. Lugo, Ourense, Zamora, Soria e León están entre as dez rexións de Europa cunha porcentaxe máis alta de maiores", comenta. Se os coidados seguen recaendo na familia, "que pasa cando a familia abandona o rural?", comenta. "As axudas das institucións non chegan", engade, e fala con admiración de persoas como Ramiro, do CDR Ancares, que leva anos teimando para que se cumpran dereitos básicos que fallan como é o acceso á sanidade.

O segundo punto é a precariedade, que tamén mira dende unha experiencia familiar próxima: tres xeracións que viven na mesma casa, cunha explotación que ten os problemas de subsistencia do sector e da que os netos xa non se ocuparán. "As granxas de leite desapareceron de maneira exponencial nos últimos anos, pero Galicia produce o 40% do leite no Estado. Cal é o plan? Que sexamos unha macroexplotación enorme en mans alleas?", comenta. "Ata o meu titor no proxecto, dende Madrid, é consciente dese colonialismo enerxético que tamén se dá noutros ámbitos", indica.

O terceiro punto é o medioambiental, cunha xestión forestal que, para moitos expertos, está na base de que cada ano arda Galicia. Recorda Pallón que o ano pasado, o 40% do que ardeu en Europa foi no Estado español. El mesmo foi testemuña do incendio máis grande da historia galega, no Courel, e polo seu traballo fotográfico recibiu o premio portugués Estação Imagem, o galego Galicia en Foco, e tamén o Injuve, estatal. "É todo moi complexo, moi difícil. O outro día contábame un veciño, ao pé dunha plantación que tiña de eucaliptos, que con iso pagaba os coidados da súa nai. É tremendo como o poder atou todo e canalizou relato", comenta.

E por último, aínda que para Pallón podería ser o primeiro, a cultura, porque sen ela, di, é imposible defender o que se quere. "A cultura é ver como fai o pan Teresa, de Esperante", conta. E fala desa resistencia, desas maneiras de ser en común que cambian dunha aldea a outra, que xuntan á xente, que fan que se fale, coma Adra quere coas súas fotografías. "No fondo, todo é un pretexto para encontrarse", di. "Porén, o tremendo é que á xente do rural se lle roubase a autoestima. É incrible ver algún dos Nodos do franquismo, a propaganda para que a xente abandonase as aldeas", lamenta.

Nese ar que paira entre a man e a vella cociña óese un berro. É duro escoitalo, pero non é nada que Pallón non escoitase el mesmo. "A situación dramática das persoas que resisten, que viven na máis absoluta soidade nunha silenciosa, silenciada e mal chamada España baleira. Aínda non está", sostén Pallón. Aínda "queda alguén para aguantar dos nomes". E cómpre abrir os ollos.