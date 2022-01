Ómicron dispara en la provincia las bajas laborales, que se multiplican por nueve

La variante Ómicron está siendo menos lesiva para la salud, pero la explosión de contagios que ha desencadenado está condicionando mucho el normal desarrollo de la actividad económica. Cuando la sexta ola de la pandemia está a punto de alcanzar su pico, las bajas laborales se disparan. El mes pasado se registraron 2.326 en la provincia de Lugo, frente a las 254 de noviembre, lo que supone nueve veces más, según los datos facilitados por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat).

Ese incremento del 815,75% en la provincia de Lugo fue superior al de la media de Galicia, 618,24%, al pasar de 3.356 bajas laborales en noviembre a 24.101 al mes siguiente, y también al de la media de España, 632,06%, que creció de 77.340 a 566.175.

En diciembre Lugo pasó de ser, porcentualmente, la última provincia gallega en número de bajas laborales a ser la segunda, por detrás de A Coruña.

A nivel estatal está situada en el top-20 y, en proporción, está en esta clasificación por delante de provincias con un desarrollo económico mucho mayor, como Barcelona, las tres vascas o Valencia.

La asociación Amat considera que Ómicron ha provocado "un verdadero tsunami de bajas laborales durante el mes de diciembre, que no tiene visos de remitir en estas primeras semanas de enero".

MEDIDAS. Ante este aluvión de bajas las empresas demandan que se agilicen los trámites. La Xunta trabaja en el ajuste del sistema para tratar de que esta semana se implemente el modelo automático de bajas y altas laborales a los siete días si el paciente no tiene síntomas, según aseguró este lunes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en un acto celebrado en Vigo.

Según explicó García Comesaña, el Ministerio de Seguridad Social ha ratificado que se puede hacer, pero pide que no se le remita el alta "hasta el día siete", lo que requiere "modificar" los sistemas de información autonómica para que "esa alta que se produce en un único acto quede retenida y no se envíe hasta el día siete".

"Tardaremos el menor tiempo posible en poder implementarlo, esta misma semana si es posible quedará habilitado ese sistema para que se pueda notificar en un acto único", aseveró el conselleiro, quien repasó otras decisiones adoptadas en Galicia con el fin de aliviar la carga burocrática.

Comesaña aludió a la vía de la autodeclaración, con "3.000 o 4.000 al día", que ya no requieren de la intervención del médico de familia; el cambio del protocolo para el seguimiento de los contactos; la contratación de 86 médicos jubilados y la apertura de la oferta para que se incorporen facultativos sin especialidad en calidad de técnicos de salud para contribuir a descongestionar la parte administrativa de la Primaria.

"7.000 BAJAS AL DÍA". Por su parte, en un acto en Salvaterra do Miño, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que no le preocupa la situación hospitalaria, que se mantiene "estable", pero sí la situación de la Atención Primaria y puso el foco también en la carga administrativa.

"Tienen un trabajo burocrático enorme, dado que hablamos de 7.000 ó 8.000 bajas diarias", esgrimió Feijóo, antes de señalar que, además, la "preocupación" por la Atención Primaria está presente para la Xunta "desde hace mucho tiempo" porque, además de la pandemia, "no hay recursos para cubrir jubilaciones, enfermedades o vacaciones de médicos y pediatras" en este nivel, que reconoció que "está saturado", según informó Europa Press.

Reorganización de turnos ante el aluvión de ausencias

Las empresas que están sufriendo "trastornos" por la virulencia de contagios debido a la variante Ómicron están, entre otras medidas, "reorganizando grupos". Así lo explicaba ayer el gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apec), Eugenio Corral. Este letrado coincidía en que se están produciendo "más bajas laborales" que en las primeras olas de la pandemia, aunque no tiene constancia que los problemas que se están registrando en el sector hayan obligado a alguna empresa a tener que paralizar temporalmente su actividad por este motivo.



Hostelería. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería e Turismo, Cheché Real, afirmaba que en este sector se están produciendo bajas como en cualquier otro y hay locales que han tenido que cerrar sus puertas debido a los contagios. "Se da aquí como en cualquier otra ciudad. Es lo mismo en todos los lados. No somos diferentes", precisaba Cheché Real, que urgió a las administraciones para que se faciliten los trámites de bajas y altas para que sean más ágiles.



Comercio. Mientras el presidente de la Federación de Comercio de Lugo, José María Seijas, aseguraba que está sexta ola "no está afectando gravemente" por ahora a este sector.