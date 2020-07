Olalla Rodil cree que la subida en Lugo implica una "responsabilidade"

"Para nós representan unha responsabilidade moi grande os resultados que logramos, que na provincia de Lugo son históricos. Quero dicirlle a toda esa xente que non lle imos fallar, que nos imos poñer a traballar desde mañá mesmo para defender os intereses de todas as comarcas de Lugo no Parlamento de Galiza". Así de contundente se mostró en la noche de este domingo Olalla Rodil, cabeza de lista del Bloque Nacionalista Galego, a la hora de valorar los resultados cosechados el domingo.

"Para nós o resultado ten un sabor un pouco agridoce, porque é obvio que desde o BNG nos marcabamos un obxectivo moi claro, que era derrotar ao Partido Popular e facer que perdese a maioría absoluta para que en Galiza se producise un cambio político liderado polo BNG. Ese obxectivo non o conseguimos, pero o certo é que non podemos esconder que fronte a esa maioría do PP o que temos é unha alternativa real e clara que é a do Bloque Nacionalista Galego e a de Ana Pontón para comezar a construír esa Galiza que queremos, esa Galiza que nos merecemos e pola que imos traballar arreo durante esta lexislatura; por un futuro que imos conseguir, de iso estamos seguros". añadió.

"Quero decirlle a toda esa xente qu confiou en nós que non lle imos fallar, que imos empezar a traballar mañá mesmo"

Rodil profundizó en los resultados conseguidos en la provincia de Lugo, donde el BNG subió de uno a tres escaños. "É obvio que para o BNG o resultado na provincia de Lugo é histórico. Quero agradecerlle o traballo feito a toda a militancia do BNG. Tamén quero agradercelle a confianza que depositaron milleiros de persoas nesta candidatura e no proxecto político do BNG, moi especialmente a toda a xente da Mariña que tivo que ir votar nunha situación moi complexa, non só en termos sanitarios pola crise do coronavirus e por ese rebrote, senón tamén pola situación que se está a vivir sobre o futuro incerto da fábrica de aluminio de San Cibrao", indicó.

"Temos o compromiso con todas as persoas da provincia de Lugo e co conxunto do país de deixarnos a pel como levamos facendo nos últimos anos para seguir defendendo os seus dereitos e os seus intereses alí onde se toman as decisións", concluyó la cabeza de lista en Lugo del BNG.