La oferta de FP aumentará en 950 plazas en Lugo el curso que viene

La apuesta de la Xunta por la Formación Profesional se traduce en una "cifra récord" de plazas de nuevo ingreso para el curso que viene. En toda Galicia serán 46.714, un aumento del 11% que se reparte entre 24 de las 25 familias profesionales que pueden estudiarse en la comunidad. Pero la subida de plazas en Lugo es todavía mayor, del 17,31%: son, en total, 6.459, es decir, 953 más que las del presente curso.

En parte, se debe a que los institutos de la provincia suman 26 titulaciones nuevas –incluidas las ampliaciones de grupos y las incorporaciones de modalidad a distancia–. Tres de ellas, disponibles en el instituto de As Mercedes de Lugo, se implantan por primera vez en Galicia, y son un ciclo dual intensivo de grado medio en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada y dos másteres, ambos de grado superior, de Posicionamento en Buscadores e Comunicación en Redes Sociais y de Redacción de Contidos Dixitais para Márketing e Vendas.

La Xunta abrirá la semana del 24 de junio el plazo de preinscripción de la FP. En concreto, podrán estudiarse en Lugo doce nuevos ciclos duales generales –los que antes era la FP ordinaria–, nueve duales intensivos más –los que antes era la FP dual– y cinco másteres nuevos. Es la única provincia, en cambio, donde no crecen las titulaciones de alta especialización, "exclusivas" de Galicia y que responden "ao reto de avanzar nun sistema de FP de alta cualificación atendendo a unha demanda específica por parte do sistema produtivo co deseño de titulacións ad hoc", según recordó este miércoles el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en la presentación de las novedades para el curso 2024-2025.

Son opciones que conforman dobles titulaciones o permiten combinar materias de ciclos y másteres para crear un itinerario personalizado y enfocado a atender demandas muy concretas del mercado laboral. A pesar de crearse trece nuevas titulaciones, hasta un total de 24 con 623 plazas –un 52% más–, en Lugo se mantendrán en dos: el ciclo de grado medio de Soldadura e Caldereiría con oferta parcial de Mecanizado que puede cursarse en el instituto Enrique Muruais de A Pontenova y la doble titulación de Confección e Moda y Calzado e Complementos del IES A Pinguela de Monforte.

En total, la zona de A Mariña dispondrá de 1.602 plazas, 335 más que suponen un incremento del 26,44%. En el área de Lemos, Chantada y Quiroga serán 961, es decir, 134 más, un crecimiento del 16,2%. La capital de provincia y su entorno acaparan las 3.896 restantes, con un aumento del 14,19%, tras sumar 484 plazas. "A FP actúa como vector de desenvolvemento, axuda a fixar poboación, a crear postos de traballo, a crear riqueza e a facer país", afirmó el conselleiro, que destacó que el curso que viene habrá 7.631 plazas en concellos del rural gallego, un crecimiento del 11,5% que lleva a que sean "máis que nunca".

Casi 1.800 grupos

Quien desee estudiar un ciclo de FP el próximo curso en Galicia, podrá escoger entre 214 titulaciones diferentes –hasta 17 de ellas de nueva implantación– repartidas en 153 ciclos de grado medio, básico y superior; 22 másteres, 24 títulos de alta especialización y 15 programas formativos orientados a personas con necesidades educativas especiales. Se traducirán en la conformación de 1.799 grupos de clase.

Una oferta "ampla, variada e de calidade", diseñada "en base ao diálogo entre a comunidade educativa os sectores socioeconómicos", y que busca "que todo aquel que o desexe, atope un oco na FP, cunha formación case á carta que se adapta ás necesidades e aos intereses de cada persoa", afirmó el conselleiro, que añadió que, al mismo tiempo, contribuirá a "blindar a igualdade de oportunidades como sinal de identidade" del sistema educativo gallego.