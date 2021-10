Las obras llegan a los grandes símbolos del patrimonio lucense

Los grandes emblemas del patrimonio lucense, esos que generan la mayoría de visitas turísticas y hasta de selfies y que identifican a Lugo en el exterior, son en este momento el eje de las mayores inversiones en la conservación de monumentos.

La catedral de Lugo, donde está próxima a iniciarse la restauración del imponente claustro, con una inversión de 650.000 euros; la de Mondoñedo, donde comenzó una restauración de retablos y murales presupuestada en 300.000 euros, o el colegio del Cardenal de Monforte, donde se lleva a cabo una rehabilitación integral, son tres de los grandes escenarios de las obras en marcha para preservar el patrimonio más valioso.

Esas intervenciones son parte de proyectos más amplios. Así, en Mondoñedo la catedral fue objeto de una subvención de 1,5 millones de fondos europeos para la recuperación del templo. Además se proyecta intervenir en la plaza, otro símbolo.

En la iglesia del colegio del Cardenal de Monforte, Patrimonio dio por concluidas a principios de este mes las tareas de afianzamiento de grietas y desajustes en elementos pétreos del presbiterio provocados por el célebre terremoto de Lisboa de 1755. Ahora, se procederá a la limpieza y tratamiento del retablo mayor, obra de Francisco de Moure, para lo que se procede al montaje de un andamio especial, como otro también de características especiales para acceder al tejado que hay entre las dos torres y la cúpula.

Las huellas del terremoto de Lisboa también están presentes en el claustro de la basílica lucense, el espacio en el que Cultura ha decidido intervenir en este momento. Quedan en la seo lucense pendientes otras obras clave, como la restauración del valioso coro de nogal, que tiene 400 años y está muy dañado.

En la capital, junto a la catedral es foco principal de intervención la muralla, sujeta ya a un programa estable que permite seguir haciendo investigaciones arqueológicas y restaurar los cubos.

Pero el binomio muralla-catedral se ha roto en estos momentos y los programas de rehabilitación han llegado a otros emblemas de la capital, como la iglesia de San Pedro, que atesora uno de los escasos artesonados mudéjares de Galicia, o Santa Eulalia de Bóveda, monumento singular para el que Cultura prepara un plan director, que llega al cumplirse noventa años de su declaración como monumento nacional.

En la provincia, las obras parecen estar al fin a punto de llegar incluso a un emblema tan amenazado como la torre de los Moreno de Ribadeo, el edificio de arquitectura indiana más significativo de A Mariña. Ahora mismo se está a la espera de la concesión de la licencia municipal para que la empresa propietaria del inmueble, Paisajes de Asturias, haga unas obras de reforma. Aunque las cifras exactas no se conocen por el momento, el monto de la obra rondará el millón de euros pero no afectará a su interior ni a su utilidad. Se acondicionará el exterior para que recupere su aspecto y no suponga ningún peligro.

Símbolo de las construcciones defensivas es el castillo de Doiras, para el que también hay en marcha proceso de restauración.

Aguardando, y muchas veces en estado crítico, quedan otros monumentos relevantes, muchos también de carácter defensivo, como algunos castillos de A Montaña o el de Parga.

Una sociedad que valora más el patrimonio

Lugo ha dado unos cuantos pasos de gigante en la recuperación del patrimonio en los últimos años, y un buen símbolo de los avances podría ser el antaño amenazado castillo de Pambre.



Además, la progresiva recuperación de monumentos ha dado pie a movimientos sociales que presionan cada vez más por la rehabilitación de símbolos del pasado.



Terra Chá, A Mariña o A Montaña son escenario en estos momentos de algunos de los mayores movimientos reivindicativos del patrimonio cultural.



Turismo

El valor intrínseco del patrimonio inspira esos movimientos que reclaman obras para salvar construcciones amenazadas. Pero para muchos ciudadanos ven también oportunidades económicas en los bienes amenazados.



El patrimonio de Lugo, muchas veces al amparo del tirón del Camino de Santiago, ha demostrado tener un valor para el turismo y eso da oportunidades a los vecinos.

El atrio de la catedral se levantará en su totalidad

La catedral acaba de recibir licencia para la obra de rehabilitación del claustro y espera permiso para actuar en el atrio, una obra que finalmente será de más envergadura de lo que estaba previsto.

El objetivo de esta intervención es hacer accesible la catedral a personas con problemas de movilidad y que se desplazan en sillas de ruedas o se sirven de otros apoyos mecánicos. Ahora mismo, el atrio es intransitable para estas personas, ya que las piedras de gran tamaño que lo forman están desniveladas y hay espacios entre ellas.

En un principio estaba previsto actuar solo en parte de este espacio, en el que se acondicionarían vías de acceso hacia la catedral, en una especie de T. Sin embargo, finalmente se optó por intervenir en todo el conjunto, según explica Miguel Gómez, delegado de Patrimonio de Bienes Inmuebles de la Diócesis de Lugo.

La obra del atrio será cofinanciada por la Diputación de Lugo, que aportará unos 93.000 euros.

Los trabajos aún no están adjudicados, ya que esperan por la licencia municipal, una vez que la Dirección Xeral de Patrimonio dio el visto bueno al proyecto. Este consiste en levantar todas las piedras, con control arqueológico, y recolocarlas. Además, se construirán rampas de acceso a la basílica, que serán de granito. Ahora mismo hay una pieza móvil de madera.

Aunque es probable que el atrio fuera sometido a algunos arreglos a lo largo de su historia, en esencia se conserva tal y como lo construyó Ferro Caaveiro a finales del siglo XVIII, con una gran bancada todo alrededor, ya que se concibió no solo como una parte relevante del acceso a la catedral sino como espacio de encuentro social. Se preservarán en todo lo posible las losetas. Como parte del templo, el atrio es Patrimonio de la Humanidad y está situado justo enfrente de otro, la muralla.

LA LISTA ROJA

SARRIA. Un símbolo en el abandono

La Torre da Fortaleza es el símbolo de Sarria, pero está desde hace años en la lista roja de la asociación para la defensa del patrimonio Hispania Nostra. Es propiedad privada y nunca se dio el paso de comprarla.

COSPEITO. Una torre que moviliza

La torre de Caldaloba ha motivado una excepcional movilización ciudadana en defensa de su preservación. Es privada y se baraja comprarla y hacer también prospecciones en todo su entorno.

LUGO. Un cuartel que no pasa la revista

El cuartel de San Fernando de la capital es un edificio único en España. Pese al reconocimiento de su valor excepcional y de estar al pie de la muralla, el edificio lleva años rozando peligrosamente la ruina.