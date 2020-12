El número de concellos sin casos en las últimas dos semanas asciende a 28

El mapa de la incidencia acumulada en los últimos 14 días que ofrece el Sergas muestra que en la provincia de Lugo hay ya 28 municipios que no han contabilizado ningún caso en el mencionado periodo de tiempo.

Los municipios libres de coronavirus son: Abadín, Baleira, Barreiros, Becerreá, Begonte, Cervantes, Folgoso do Courel, O Incio, Lourenzá, Mondoñedo, Muras, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Paradela, Pol, A Pobra do Brollón, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, O Saviñao, Taboada, O Valadouro, O Vicedo y Baralla.

El concello con mayor tasa de casos por cada 100.00 habitantes es Vilalba, que suma 291 (41 en cifras absolutas). Además de la capital chairega, hay otros cinco municipios con una incidencia acumulada que supera los 250 casos en los últimos 14 días, que son Alfoz, Antas de Ulla, Cospeito, Palas de Rei y Pedrafita do Cebreiro.

CIUDADES. En cuanto a las ciudades de Galicia, Lugo presenta el segundo mejor dato de incidencia acumulada, con una tasa de 126. El mejor dato lo muestra A Coruña, con 118 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la peor cifra sigue siendo la de Pontevedra (216).