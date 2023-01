Un nuevo día de heladas deja temperaturas de hasta -5,6 grados en la provincia

Los municipios de Baltar y A Mezquita, ambos en la provincia de Ourense, han registrado las temperaturas mínimas más bajas de Galicia en la madrugada y primeras horas de este miércoles, en una nueva jornada de heladas en el interior. Concretamente, en altitud por debajo de 900 metros, el municipio de Baltar ha registrado -6,4 grados, siendo por segunda jornada consecutiva la estación en donde el mercurio más ha descendido en la comunidad gallega. Por su parte, en zonas de montaña (más de 900 metros), A Mezquita ha registrado -6,3 grados.

En lo que respecta a la provincia de Lugo, con temperaturas por debajo de los 4 grados negativos se han situado los municipios de Pedrafita do Cebreiro (-5,6 grados) y Sarria (-4,6), con datos cercanos a los registrados en los concellos ourensanos de Verín (-5,6), A Veiga (-5,6), Xinzo de Limia (-5,3), Viana do Bolo (-5,2) y Vilariño de Conso (-5,1).

Monforte, con -3,4 grados; Cervantes, con -3,1; O Courel y Navia de Suarna, con -2,5; Bóveda (-2,3); Quiroga (-1,5); y A Fonsagrada (-1) son otros de los municipios lucenses donde se registraron temperaturas bajo cero, una situación que también se vivió en la capital provincial, Lugo, donde los termómetros bajaron hasta -1,7 grados.

El aviso por bajas temperaturas (menos de 4 grados bajo cero) ha quedado desactivado en Ourense desde las 9,00 horas. Para este jueves, Meteogalicia avisa de nivel amarillo por viento del nordés en el mar en toda la costa de A Coruña y Pontevedra, entre las 15 y las 21 horas.

Durante la jornada del jueves, un frente llegará a Galicia desde el norte, de manera que se esperan cielos nublados con chubascos, más frecuentes e intensos cuanto más al norte. La cuota de nieve se situará en los 900 metros y las temperaturas continuarán sin cambios o con ligeros descensos de las máximas.

Bos días! Neste mapa de anomalía de temperaturas, vemos como as mínimas quedan por baixo dos valores propios do mes de xaneiro en CASE toda a Península... as nubes que entraron na #Coruña e #Lugo deixaron unha noite algo máis morna...



🌤️Hoxe segue o tempo seco e frío en #Galicia pic.twitter.com/eaarotOxAd