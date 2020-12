Nova baixada de casos nos centros educativos de Lugo: hai 63 contaxios

Os positivos vinculados a centros educativos da provincia de Lugo seguen baixando. Os datos facilitados este sábado, e que están actualizados ata o venres, reflicten 63 casos activos –menos 7 que un día antes– que obrigan a manter oito clases pechadas, as mesmas que xa estaban en corentena. Continúa pechada a escola infantil Barrio Sésamo 4 de Lugo. O CEIP Plurilingüe de Xermade, con nove contaxiados e tres aulas pechadas, é o centro máis afectado do distrito lugués.

En total, son 45 os colexios ou escolas que teñen algún positivo, tres menos que un día antes. Entran na lista o CEIP O Salvador de A Pastoriza, o IES Marqués de Sargadelos de Cervo, o CMUS Xoán Montes e a escola oficial de idiomas de Lugo. E deixan de ter casos o CEIP Castro Douro e o IES Alfoz-Valadouro, o CEIP de Antas, o CEIP de Cervo, o IES de Foz, o CEIP Albeiros de Lugo e o Monte Baliño de Pantón.

REPUNTE NA COMUNIDADE. O número de aulas en corentena en Galicia pola incidencia da pandemia ascenden a 66, tres máis que o día anterior nunha xornada na que tamén se incrementa o cómputo global de casos de covid-19 na comunidade educativa.



Segundo a última actualización de datos difundida pola Xunta na mañá deste sábado, os centros educativos da comunidade teñen 867 casos activos, dez máis que 24 horas antes.



Así, mantéñense tres escolas infantís clausuradas –Barrio Sésamo 4 de Lugo, Chiquis de Pontevedra e Cáritas Tui-Vigo da cidade olívica– e 66 unidades educativas atópanse en corentena.



O centro con maior incidencia de Galicia mantense unha xornada máis na área da Coruña. En concreto, trátase do CPR Plurilingüe A Grande Obra de Atocha, cun total de 23 positivos –un máis con respecto ao venres–, pero cunha soa aula pechada –sen cambios–.

Por áreas, a de Vigo continúa como a máis afectada cun total de 202 persoas vinculadas a centros educativos contaxiadas, oito máis que un día atrás. Ademais, as aulas en corentena tamén soben respecto a xornada anterior e son unha máis: 14.

PONTEVEDRA, SANTIAGO E A CORUÑA. Após a viguesa está a área de Santiago, que suma 163 casos de covid (oito máis) e dez aulas clausuradas (dúas máis). Neste distrito sanitario destaca a situación do CPR Plurilingüe María Assumpta de Noia, no que se contabilizan oito casos.



Despois atópase a área de Pontevedra, onde hai 153 positivos por coronavirus (dous menos) que obrigaron a pechar nove aulas (unha máis). Logo está o distrito sanitario de A Coruña con 148 casos (catro máis) e 11 unidades en corentena (unha menos).



FERROL, LUGO E OURENSE. Por baixo do centenar de casos de covid-19 nos centros educativos están Ourense, Lugo e Ferrol. Esta última contabiliza 70 contaxiados, unha baixada de tres con respecto ao xoves, e sete unidades pechadas –sen cambios–.O caso máis grave é o do CEIP Plurilingüe A Magdalena das Pontes, cun total de 10 positivos e unha clase en corentena.



Finalmente, a área de Ourense se mantieen con 68 nos seus centros educativos, sen cambios repecto ao día anterior, aínda que baixan a sete as aulas en corentena --unha menos--. Nesta provincia, a peor situación tena o IES Cosme López Rodríguez, con cinco casos.