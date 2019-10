La nueva edición del Lugo Termal de la Diputacion ofrece más de 1.300 plazas

La Diputación de Lugo pone en marcha una nueva convocatoria del programa Lugo Termal, que ofrece descuentos en tres establecimientos termales lucenses para personas mayores de 55 años.

El presidente del ente provincial, José Tomé Roca, y el diputado de promoción económica, Pablo Rivera, avanzaron este jueves en el balneario de Augas Santas, en Pantón, que la junta de gobierno provincial daría luz verde este viernes a la convocatoria. Este programa, que celebra su octava edición, ofrece descuentos a los vecinos mayores de 55 años para facilitarles el acceso a los establecimientos termales y que puedan recibir terapias mineromedicinales hasta el mes de junio de 2020.

El plazo para anotarse en esta iniciativa se abre la próxima semana y, como en ediciones anteriores, las solicitudes deberán presentarse en el registro de la Diputación de Lugo, con sede en San Marcos. La convocatoria es en exclusiva para personas mayores de 55 años empadronadas en la provincia.

Los establecimientos participantes son ely el

Un año más, los participantes podrán escoger dos modalidades: con estancia y sin estancia. El precio de la plaza con estancia asciende a 189,50 euros por seis días y cinco noches a pensión completa. Y sin estancia, el precio de la plaza será de 200 euros por diez días de lunes a viernes. Esta edición ofrece un total de 1.351 prazas: 1.113 con estancia y 238 sin estancia y los descuentos suponen más de 60 euros en los packs para recibir terapias mineromedicinales.

El presidente de la Diputación, José Tomé Roca, explicó que la modalidad sin estancia "é un dos puntos diferenciais da proposta termal da Deputación de Lugo fronte a outras Administracións, porque permite a conciliación deste plan coas persoas do rural. A flexibilidade do programa permite os traballadores do sector agrogandeiro non ter que abandonar as súas explotacións para poder desfrutar desta oferta".

"É unha iniciativa que funciona moi ben, conta cunha alta participación ano tras ano, acadando preto dos 1.000 usuarios, redunda no benestar dos nosos veciños e veciñas, e dinamiza a economía a través do impulso do termalismo, no que a nosa provincia é unha potencia. Por iso apostamos por esta nova edición", afirmó el presidente de la Diputación.

Los beneficiarios podrán acudir con un acompañante

Los beneficiarios de las plazas del Lugo Termal tendrán que estar empadronados en la provincia y podrán acudir con un acompañante, que también tendrá la posibilidad de disfrutar de los descuentos aunque no tengan más de 55 anos.



Otra de las características de la iniciativa es que permite el acompañamiento de personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, garantizando su acceso y goce de los tratamentos termales ofertados.