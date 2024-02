"Un dos nosos retos é aumentar o consumo de queixo por ano"

Luis Lamas Costa (A Campa, Curtis, 1960) asumiu no mes de marzo do pasado ano o reto de presidir o consello regulador da DOP Arzúa-Ulloa, recollendo así o testemuño do incombustible Xosé Manuel Carrera Valín nun momento crucial para a consolidación e proxección futura da denominación de orixe. Agora, o produtor curtense fai balance dos logros alcanzados e dos retos que afronta nun contexto cheo de desafíos para a industria láctea e queixeira.

Leva case un ano á fronte do consello regulador da DOP Arzúa- Ulloa. Cal é o balance que fai destes meses?

Evidentemente é pouco tempo para facer balance. Hai moitas cousas nas que houbo continuidade, porque xa había acordos unánimes do pleno anterior, ao que eu xa pertencía como vocal.



Os últimos datos oficiais mostran que durante o ano 2022 as queixerías inscritas na DOP facturaron 29.740.000 de euros con 3.964.989 quilos de produción. Están satisfeitos?

Por unha banda, os datos son bos, dado que houbo crecemento con respecto a 2021. Pero por outro lado, 2022 foi un ano de crise na produción láctea: faltou leite e a que había subira moito de prezo. Ambos factores incidiron en que o ano non fose aínda mellor do que foi.



A pesar disto, mantense como o segundo queixo máis vendido en España amparado por unha denominación de orixe.

O segundo de España, e o primeiro dos feitos con leite de vaca! Dende que empezou a DOP, e xa antes como Produto Galego de Calidade, traballouse para facer un bo produto.



Que o fai diferente a outros queixos?

Eu penso que se trata de non homoxeneizar as elaboracións: dentro dunha DOP hai variabilidade no produto amparado: hai queixos máis e menos cremosos, máis e menos acedos, pero todos deben contar cunha calidade máxima. Estar nunha denominación é voluntario, pero si, iso implica tamén que as queixerías están sometidas a moitos máis controis que as que fabrican outro tipo de produto.



Con cantas empresas adscritas contan na actualidade na denominación de orixe?

Agora mesmo temos inscritas máis de 800 explotacións gandeiras e 16 queixerías.



Pensa que podería haber máis?

Si, cremos que podería haber algunha máis. Na área xeográfica da DOP Arzúa-Ulloa hai pequenos elaboradores que poderían estar interesados en solicitar a entrada al no consello regulador.



Que expectativas ten de cara a este ano?

Para este 2024, como para calquera futuro, hai incerteza. A suba dos prezos dos insumos dos anos 2021 e 2022 segue a ralentizar o incremento de vendas.



É esa a maior inquedanza para os queixeiros?

A nosa principal preocupación é seguir medrando, polo que nestes intres estamos traballando na actualización do prego de condicións, e estudando a posibilidade de porcionado e envasado sen prexudicar a calidade do queixo.



Cales son os retos de futuro da DOP Arzúa-Ulloa?

Un reto importante é tentar incrementar o consumo de queixo por persoa e ano, desmontando falsos mitos nutricionais que teñen feito dano ao sector. Todas as investigacións dos últimos 25 anos din que os lácteos bos son os lácteos enteiros e fermentados: xusto como o noso queixo.



Colaboran co Concello na organización da Feira do Queixo de Arzúa. Xa teñen a mirada posta na edición deste 2024?

Nós sempre aportamos o queixo para agasallos institucionais e degustacións, impartindo catas comentadas e organizando o concurso de tapas e petiscos. Non sabemos se o Concello de Arzúa ten previstas novidades no 2024, pero seguramente introducirán algunha.