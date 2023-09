Después de realizar su primera peregrinación a Santiago en 2010, el médico alemán —aunque de origen venezolano— Norman Sinclair se quedó atrapado por la magia del Camino. Tal fue así que, después de varias experiencias jacobeas posteriores, hace cerca de cinco años inició un proyecto para difundir y expandir una variedad de rosa, a la que bautizó como peregrina, por las distintas rutas.

¿Por qué eligió esta variedad de rosa y no otra?

Yo cuando me jubilé como médico en Alemania compré una floristería en la localidad de Lengerich, en donde resido y por donde, por cierto, pasa una variante del Camino de Santiago. Este hecho me permitió ponerme en contacto con empresas del sector, entre ellos, Viveros Ferrer, con sede en Chiva (Valencia). Allí descubrí esta variedad de rosa, creada por Matilde Ferrer, y denominada castell d’alaquas.

¿Y cómo se le ocurrió comenzar a plantarlas en el Camino?

Desde el primer momento me pareció una flor que transmitía luz y alegría y así se lo dije a Matilde Ferrer, quien me regaló dos para llevarme a Alemania. Yo las acepté pero le advertí de lo difícil que sería facturarlas en el avión. Al final regresando de Valencia me paré en un lugar en donde solía pernoctar y que es muy jacobeo, como es Turégano, en Segovia. Allí, le pedí al párroco de la iglesia de Santiago Apóstol si me dejaba plantar a la entrada estas dos rosas. Esas plantas crecieron y hoy en día están a la vista de todos los peregrinos que entran en este templo. Luego pensé que sería un bonito complemento a las flechas amarillas que creó Elías Valiña y un homenaje a su figura. De hecho, la primera rosa peregrina que se plantó en el Camino Francés fue en O Cebreiro, junto a su tumba.

Desde entonces la rosa peregrina ya está presente en muchos puntos emblemáticos del Camino.

Así es. Las últimas tres las plantamos este pasado lunes en el centro internacional de acogida al peregrino, en Santiago y, junto a otra que ya estaba allí, simbolizan los cuatro puntos cardinales, desde donde acuden caminantes de todo el mundo. También la pasada semana plantamos otra rosa al pie de un cruceiro en As Nogais, por donde pasa la Vía Künig. Precisamente, eso es lo bonito de esta iniciativa, que permite que a través de las rosas peregrinas las personas se conozcan, intercambien ideas y surjan proyectos comunes, como ese hermanamiento que va a tener lugar en pocas semanas entre las asociaciones de la Vía Künig de León y Lugo.

Hoy en día ya son muchas las rosas peregrinas que están plantadas en diversos puntos del Camino pero, ¿cuáles son sus planes para que el proyecto siga expandiéndose?

Mi intención es seguir llevando la rosa peregrina a las distintas variantes jacobeas y, para ello, busco personas, asociaciones jacobeas o colectivos de amigos del Camino que nos ayuden en este trabajo. Otro proyecto en el que trabajamos es hacer un código QR para cada una de las rosas, con el fin de que el peregrino pueda conocer la historia y el lugar donde está cada planta.

También lleva las rosas peregrinas a muchos monasterios.

Así es, porque una de mis ideas es enlazar el Camino de Santiago con aquellos monasterios más relevantes de las rutas jacobeas. Hoy en día, la rosa peregrina ya crece en conventos del Camino Francés, como el de San Zoilo de Carrión de los Condes, la abadía de Samos o los Hermanos Mercedarios de Sarria. La idea es llegar a otros muchos, como el de Oseira en Ourense.

¿Se siente solo en esta labor?

Para nada, en este recorrido tengo el apoyo y la colaboración de muchos amigos y asociaciones a las que estoy muy agradecido por toda la ayuda que me brindan.