A fundación Secretariado Xitano entregoulle a G de solidariedade o ano pasado. Que supón para vostede que lle concedesen a Medalla Castelao?

Nunca me pasou tal cousa pola cabeza. Cando me chamou a conselleira de Política Social, Fabiola García, imaxinei que quería darme algunha boa noticia sobre o financiamento dalgún programa. Agradezo a medalla, non por min, senón porque é bo que as institucións se lembren das persoas que traballan co mundo marxinal. A xente aprecia pouco este tipo de esforzos. Moitos pensan que só repercute en beneficio dos marxinados, cando é un servizo para a sociedade en xeral. Se as cousas van mal decae o espírito de convivencia, que é fundamental para que todos podamos vivir en paz.

Desde cando traballa coa comunidade xitana?

Comecei a principios dos 80, cando pedín praza na ‘escola ponte’ do Carqueixo, Esta institución foi creada en Lugo por iniciativa da monxa Amparo Polo, das Xosefinas, co apoio dos Maristas. Na década dos 70, os xitanos tiveron que deixar as casas abandonadas que ocuparon na zona de Fingoi, expropiadas por vía xudicial aos seus propietarios para urbanizar a zona. O Concello asentounos no Carqueixo, a carón do antigo vertedoiro ao aire libre. Non tiñan bus urbano a Lugo, nin escolarizaban os nenos. Coas transferencias do Estado á Xunta, esta asumiu esa escola e convocou un concurso para cubrir tres prazas. Unha delas foi para min. As ‘escolas ponte’ estaban implantadas en toda España como algo provisional cara á escolarización, pero moitas duraron máis do previsto.

Como foron os seus comezos como mestre no Carqueixo?

Traballaba nun barracón de mala morte, sen auga corrente, como tampouco a había nas chabolas. Moitos nenos andaban descalzos. No poboado tiñan varios coches, pero só dúas o tres persoas posuían o permiso de conducir. As contas abertas nun banco contábanse cos dedos das mans. As cousas máis normais da vida diaria, como o teléfono fixo, brillaban pola súa ausencia. Ás veces, os alumnos non volvían á clase despois de recreo e ía buscalos pola contorna.

Como pasou a interesarse polos problemas sociais máis alá do seu papel de ensinante?

Ao chegar alí, démonos conta de que non só había que traballar cos nenos. Era necesario gañar a confianza dos pais. Unha das nosas primeiras iniciativas foi a organización de cursos de tractoristas, moi demandados daquela pola mecanización do campo, e cuxa teoría valía para o carné de turismo e por esa vía acadárono unhas 500 persoas. Era algo importante para os ambulantes. A maioría dos nenos non estaban inscritos no rexistro civil e corriximos esa eiva. Axudounos moito Luis Soto Camino, antigo párroco de Albeiros. Non era o crego do Carqueixo, pero a comunidade tiña moita confianza nel. Encargábase dos bautizos e enterros, os únicos rituais da igrexa católica nos que participaban os xitanos, que entón comezaban a incorporarse ao culto evanxélico. Soto Camiño tiña os seus certificados bautismais ou sabía que cregos os puideran bautizar en pobos da provincia. Se non atopábamos a acta, bautizábaos él e ía comigo a declarar que os coñecíamos para rexistralos.

Tamén contactou vostede con calés residentes noutros pobos da provincia...

Varias familias do Carqueixo comezaron a asentarse na cidade de Lugo a finais dos 80, pero había nenos que non ían á escola. Denunciamos a situación e o delegado de Educación encargoume facer un censo e tramitar as mafeiras trículas. Cheguei a coñecer a case todos os xitanos da provincia e eles a min.

Sendo vostede mestre, sente que sexan poucos os que estudan carreiras universitarias, especialmente entre as mulleres?

Eles non valoran especialmente os estudos, pero déronse pasos nese senso. As primeiras tituladas da provincia foron unha traballadora social e unha mestra, que traballan en Alcalá de Henares e Lugo. Un mozo estuda segundo de Dereito en Santiago. As mulleres foron mellorando a súa situación. Algunhas xa teñen carné de conducir, algo que antes era impensable. Os cambios culturais son lentos. Hai que ser conscientes de que traballamos para a quinta xeración, aínda que os mestres e a fundación Secretariado Xitano fagan un gran labor e solucionen necesidades puntuais.

Como evolucionou a vida dos romaníes nas últimas décadas?

Nos anos 60, a súa existencia era máis ben rural. Fabricaban cestos e comerciaban coas cabalerías nas mafeiras. Esa forma de vida mudou ao xeneralizarse o uso do plástico e a implantación da maquinaria agrícola. Foi cando comezaron a establecerse nas aforas dos núcleos urbanos. Hoxe son maioría os que se dedican á venda ambulante, pero o paro cebase con eles.

Melloraron as súas condicións en canto a vivenda?

Durante o goberno de González Laxe na Xunta investiuse para erradicar o chabolismo e construíron casiñas no Carqueixo. Nós non éramos partidarios da medida. Para a normalizar e integrar é mellor mesturar á xente, crear guetos nunca deu resultado. Os xitanos xa non teñen unha mentalidade nómada e cada vez hai máis con vivenda en propiedade.

Segue a ser importante para eles a figura do patriarca?

Perde peso. Teñen máis cultura de familia que de pobo e buscan unha persoa con autoridade para resolver conflitos. Un dos últimos grandes xefes foi Salvador Cortiñas, fillo de Manuel Montoya e María Caamaño, que morreron nos anos 40 e dos que descenden a maioría dos xitanos da provincia. Tiveron dez ou doce fillos e estes tamén multiplicaron a etnia. Unha rama familiar leva o apelido Cortiñas porque Salvador estableceuse en Sarria e inscribiuse no rexistro co apelido dunha familia do lugar que apadriñou algúns dos seus descendentes. A etnia mantén trazos como un gran respecto polos maiores e os pequenos e a solidariedade cos enfermos.

"O labor veciñal para asentar Moexmu foi incalculable"

Manuel Vila desenvolveu un importante labor asociativo en Muimenta, onde figurou entre os impulsores da asociación Aquilino Iglesia Alvariño. "Hai 40 anos, nun pobo como Muimenta, que non era capitalidade municipal, tiñas que loitar polos servizos médicos ou polo colexio. Os veciños da capitalidade poden agardar que lles faga as obras o Concello, pero nós non", explica

Como ve o asociacionismo na actualidade?

Non pasa por un bo momento, aínda que no caso concreto da Chaira hai algúns colectivos culturais moi dinámicos. Agora créanse asociacións para iniciativas moi concretas, pero hai menos entidades sociais que mobilicen aos veciños e canalicen reivindicacións ante as institucións. Cambiou a mentalidade.

Non debeu ser doado poñer en marcha a Moexmu...

Daquela comezaba a coller soa Silleda e Vegadeo tiña A Silvallana. Pensamos que Muimenta, situada nunha zona punteira en produción de leite, podería ter unha mostra. Así botamos a andar no ano 85, sen un martelo, nin unha punta. Xa no 91 compramos terreos para o recinto feiral. O traballo dos veciños foi incalculable, como tamén sucedeu no caso da restauración da igrexa vella, na que fixeron todo, menos o teito. Houbo persoas que traballaron alí e no local que alberga o Museo Pedagóxico, no que recreamos a vella escola, máis dun cento de xornadas.