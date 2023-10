Norca y Chicho, dos amigos unidos tras ser abandonados y que ahora necesitan un hogar

Género: Macho y hembra.

Edad: Cinco años (él) y siete meses (ella).

Tamaño: Medio.

Contacto para adopción: 650 95 37 28 (WhatsApp).

Hoy vamos a pares, y yo, Norca, soy la que habla, porque el Chicho es muy, muy tímido y como somos tan amigos me dice que hable yo, así que ahí va nuestra historia.

De mi amiguito no sé mucho, porque lo tiraron en una carretera, con pulgas, garrapatas y muy, muy flaco, como me pasó también a mí. Él no podía más, ya estaba cansado y se rindió, se tiró en la cuneta esperando el final, pero un ángel se cruzó en su vida y ahí es donde empezó a recibir cariño y a vivir.

Mi coleguilla tiene sobre cinco años, está castrado y es muy bueno con todos, perros, niños y mayores, y ya no os cuento más, porque yo soy genial y voy a hablar de mí.

También me tiraron en un pueblo, yo no sabía lo que pasaba porque soy un bebé de siete meses. Entonces empecé a seguir a la gente, había muchísima en un sitio, la gente lloraba, pensé que era de alegría al verme, pero no, después me enteré de que era un entierro humano.

Yo quería que esa gente no llorara y movía mi colita para alegrarlos un poquito, pero nada, estos humanos no me hicieron caso y allí me quedé varios días, de un lado a otro.

Isabel me daba comida alguna vez, pero yo no quería estar en la calle. Alguien vino y me miró: "¿Ahora qué hacemos contigo?", me dijo. Yo no sabía pero me gustaba: "Venga, pitiña, vente para el coche". Y allá me subí.

Ahora estoy con Chicho y nos quieren muchísimo, pero buscamos un hogar definitivo, ¿te animas a conocernos?