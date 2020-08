López Ramos: "Non serve de nada invertir en helicópteros sen inversión no sector primario"

NADO EN Cataluña, David López Ramos considérase un dos "novos emigrantes retornados" que voltou á terra da súa familia paterna, onde se adica á súa verdadeira paixón. "Sempre me tirou moito o monte", di orgulloso. David compaxina o seu traballo nos Ancares na cooperativa A Carqueixa e no Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares, co seu papel como técnico de operacións antiincendios en Granada. Fiel defensor da comarca, David loita por unha zona e unha paisaxe vivas.



En que consiste o seu labor na cooperativa A Carqueixa?

Decidín formar parte do proxecto polo meu vínculo cos Ancares fai tres anos, pola necesidade de facer algo por estas terras e polo desenvolvemento profesional tamén. Recibín a oportunidade dun contrato a través do GDR e a partir de aí comezamos a ter un vínculo máis estreito cos veciños de Ancares. Desde a cooperativa lanzamos proxectos, creamos sinerxias cos centros de investigación e tramitamos axudas para a dinamización,entre outras cousas. Tamén é importante establecer alianzas cos centros de investigación que nos poidan beneficiar.



Que fai falla para erradicar a grande cantidade de incendios que teñen lugar cada ano?

É moi importante apoiar máis o sector primario e crear e manter unha paisaxe viva. Non serve de nada invertir en helicópteros e en dispositivos para os lumes se non se invirte no sector primario. Así non se pode aumentar a xestión forestal da zona, xa que está totalmente abandonada. Aquí é inabordable moitas veces apagar os lumes porque o monte se apodera do terreo se non hai axudas para os cultivos e o gando.



Por que se producen tantos incendios na comarca?

Polas altas cargas de combustible que hai nos montes e pola ausencia de usos primarios. O cambio climático tamén suspuxo un gran cambio. O caso é manter a zona viva, xunto coa conservación das úa paisaxe.

"É importante que a administración apoie aos sectores primarios de produción máis sostibles"

Que beneficios aporta o sector primario para manter os pastos naturais?

Estes prados son mantidos entropicamente e ademais teñen altos indicios de biodiversidade e un alto valor paisaxístico. O consumo de produtos locais é moi importante e tamén que a adminitsración cree sistemas de apoio a estes modelos de produción máis sostibles, en vez de destinar tanto á produción intensiva. En lugar de gastar os cartos facendo contralumes ou utilizando máquinas que xeran un grande impacto visual, é moito máis eficiente axudar ao labrego restaurando o camiño. Resulta moito máis económico e eficiente de cara á cultura preventiva.



Que valor arquitectónico e paisaxístico ten a comarca de Ancares?

O seu valor é altísimo. Actualmente, detrás da sega que se está degradando polo abandono de explotacións, os labregos moitas veces vense solos e desamparados. Tamén hai un problema grande e é que a adminitración está subvencionando castiñeiros. Moitas comunidades están totalmente desestruturadas, por iso hai que contar cos veciños. Ás veces fan plantacións que non se poden explotar e así créase un montón de combustible nos montes. No seu lugar, sería máis conveniente apoiar as plantacións de frondosas ou impulsar outros usos do terreo, como o pasto extensivo do gando. Está indo todo en contra para que haxa grandes lumes.