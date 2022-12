El segundo día de diciembre arrancó este viernes con un sorprendente golpe de frío y una parte del interior de Galicia amaneció blanca. Las heladas sorprendieron a niños y mayores, y estos últimos destacan que no recuerdan un episodio así en los últimos años. "Cando me levantei saín fóra e pensei que nevara porque estaban os teitos das casas completamente blancos. Non recordo unha xeada así en moito tempo!", dice Esperanza Abelairas, una vecina que lleva medio siglo viviendo en A Fonsagrada.

Una impresión compartida por una vecina de Piornedo (Cervantes), Amelia Rodríguez, quien indica que no recuerda "unha xeada así, brutal, en moitos anos. Podo dicir que quedei asombrada".

Ambas coinciden en destacar que en la zona de la montaña lucense "fixo moito frío", aunque en la provincia, el récord en el desplome de mercurios se situó en Rozas (Castro de Rei), donde los termómetros se congelaron a -2,7 grados.

Y aunque en la ciudad amurallada los termómetros no bajaron de 1 grado, la niebla hizo que la sensación térmica fuese mucho más baja. "Era un frío húmido, moi difícil de sacar. Metíaseche nos ósos", comenta una hostelera de un céntrico bar de la capital, a quien la helada la sorprendió al abrir su negocio a primera hora.

Parece que este cambio radical de tiempo no va a ser un hecho aislado, pues la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado más heladas en el interior de Galicia, en ambas mesetas y en los sistemas montañosos del norte, centro y sureste peninsular y localmente fuertes en los Pirineos.

Paisaje congelado en la provincia de Lugo

Las temperaturas máximas bajarán en el tercio norte peninsular, al igual que las mínimas, con -2 grados en zonas montañosas lucenses como Pedrafita do Cebreiro, 0 grados en Sober y O Saviñao y -1 grados en Lugo capital. Aunque, sin duda, donde más se notará este episodio frío será en Ourense, con mínimas de -6 grados en Calvos de Randín y en Xinzo de Limia

MACROPUENTE. Así, la semana del macropuente de la Constitución arrancará con mucho frío y heladas, antes de dar paso a la entrada de borrascas atlánticas con lluvias generalizadas y copiosas, sobre todo en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, entorno del sistema central y en el centro Peninsular.

Los próximos días lloverá en casi todo el país, según explicó el portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, para apuntar que, a pesar de un inicio de puente muy frío, "las temperaturas subirán" por la llegada de vientos más templados y húmedos, por lo menos, hasta mitad de la próxima semana.

El lunes, el frente seguirá avanzando de oeste a este, con precipitaciones que afectarán sobre todo al norte y este Peninsular. El martes se despejará, pero se mantendrá el régimen de vientos del noroeste que provocará un descenso "acusado y generalizado" del mercurio. Mientras que el miércoles será el día más frío de la próxima semana con heladas que afectarán al interior y, sobre todo, al norte de la Península.

Las temperaturas máximas persistirán por debajo de 15 grados en la mayor parte del país. "El ambiente será ya el propio de la época e incluso en algunos puntos algo más fresco de lo normal", dijo Del Campo. Las lluvias afectarán el martes y el miércoles a Galicia y habrá nevadas a partir de 1.200 o 1.400 metros.