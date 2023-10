"Non podía falar co 112 polo ruído da motoserra e a mala cobertura"

Jesús González, "Posín", se recuperaba este martes en la habitación del Hula donde permanece ingresado desde la noche del lunes. Admitía que había descansado bien, "cos calmantes a perna non me doeu. Tiven sorte, foi unha rotura limpa de tibia", decía con voz tranquila.

Cuando Posín pronunciaba estas palabras no habían pasado ni 24 horas del que, sin duda, fue uno de los mayores sustos de sus 68 años de vida. El lunes, algo después de las tres, el hombre salía de su casa de Cervantes para ir a trabajar a una finca, "quería cortar unhas árbores que non deixaban medrar unhas nogueiras que teño plantadas". Allí ya tenía las herramientas que había trasladado el día anterior en el tractor, "o acceso á leira é difícil, en tractor pásase, pero é perigoso. Como xa tiña todo alí, fun andando".

Posín ya llevaba trabajando casi dos horas. Prado Grande, la finca en la que se encontraba, es escarpada, difícil, de mucho desnivel, "cando estaba a cortar unha das árbores, unha parte tronzou. Ao esquivala esvarei e caeume sobre a perna, que quedou atrapada. Naquel momento xa a sentín romper".

Mientras caía al suelo, en un acto reflejo, lanzó la motosierra al aire aunque quedó en marcha y a pocos metros de su cuerpo. "Non podía moverme, tiña moita dor e o primeiro que se me pasou pola cabeza foi chamar á miña muller, Esperanza, que estaba na casa. Pero alí non hai cobertura e ademais tiña o móbil case sen batería". Otra opción que se planteó fue mandarle un mensaje de texto, "sei que ás veces saen aínda que non haxa liña, pero non tiña as lentes e non vía para escribir".

Así fue que, cuando ya casi llevaba una hora tendido, se le ocurrió llamar al 112, "teño escoitado que aínda que non haxa cobertura a chamada chega". Así lo hizo, "pero entre a mala cobertura e o ruído da motoserra, non lograbamos facernos oír. Así que deixei o móbil ao carón, pensando en que cando se fixese de noite a miña muller viría buscarme".

Así fue el rescate

Cuando ya casi no le quedaba otra esperanza, oyó un sonido "como o dunha radio", que procedía del móvil. "No 112 non deberon colgar a chamada que lles fixera e oín alguén que falaba ao lonxe. Só dixen Prado Grande, Noudelo, casa Posín, avisen a Esperanza. E xusto nese momento o teléfono apagouse sen batería". Ya pasaban varios minutos de las siete de la tarde.

Con la incertidumbre de si su mensaje habría llegado a su destinatario, la motosierra, ya sin gasolina, también se apagó. "Creo que xa non pasou moito tempo, cando chegou o primeiro rapaz. Díxenlle que non me podía mover, pero indiqueille onde estaba a gasolina, acendeu a motoserra e empezou a limpar. Cando chegaron os demais, xa tiñan o paso case limpo", asegura Posín.

Los difíciles accesos al lugar complicaron mucho el rescate. El mal camino obligó a que la ambulancia se tuviese que quedar a unos dos kilómetros de la finca, y el abrupto terreno hizo que las tareas de liberación del herido se prolongasen en el tiempo.

Para conseguir el objetivo fue necesario movilizar un dispositivo de unas 50 personas entre agentes de la Guardia Civil, bomberos del parque comarcal de Sarria, Urxencias Sanitarias del 061, personal sanitario del PAC de Cervantes, bomberos forestales, voluntarios de Protección Civil del municipio y numerosos vecinos y amigos, incluso alguno llegado de Lugo.

Entre todos consiguieron liberarlo y después se turnaron para cargar con la camilla por el camino hasta llegar a la ambulancia. Finalmente, esta partió dirección al Hula cuando ya pasaba de las once de la noche.

Este momento del relato es el único en el que a Jesús González se le rompe la voz de la emoción, "Quero darlle as grazas a todos. Se non fora por eles eu non sei onde estaría agora. Portáronse de marabilla comigo e traballaron moitísimo para poder rescatarme".

Coincidencia: uno de los primeros en tener covid

Se da la coincidencia de que Jesús González fue una de las primeras personas de la provincia que sufrió el covid. En 2020 residía en Madrid y viajó a su aldea de Noudelo en el mes de marzo de aquel año, sin saber que estaba infectado. A los pocos días se empezó a encontrar mal y fue ingresado. Después de recibir el alta, ya no quiso regresar a la capital y se quedó en Noudelo junto a su esposa.