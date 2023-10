Non teñen nin un pelo de parvos nin doutra cousa. Cada un afíxose como puido á idea de non ter cabelo. A algúns a xenética da familia xa lles daba pistas, a outros colleunos por sorpresa, pero todos acabaron atopando o lado bo de ser calvos. Porque, ademais de que afeitar a cabeza está de moda, a falta de pelo tamén ten vantaxes.

O Día Mundial dos Calvos celébrase cada 7 de outubro para reivindicar esta condición estética, escollida ou non, tanto en homes coma en mulleres.

Ángel Campos

Presume de ser calvo alí por onde pasa e non é un xeito de falar porque este home leva andado moito. Ángel Campos, entre outras fazañas, percorreu 42 veces o Camiño de Santiago, cando fixo os 50 anos deulle outras tantas voltas á muralla de Lugo e organizou dúas carreiras de calvos en Vilalba. É un gran deportista, pero tamén un bo cociñeiro. Foi o chef do parador vilalbés ata este ano, que se xubilou.

Di entre risas que lle caduca o champú. É calvo desde os trinta e poucos anos e resúltalle tan cómodo que afeita os catro pelos que lle quedan. Conta que asimilou esta condición estética "sin dramas. Me cayó el pelo y no le di ninguna importancia", aínda que era o primeiro da súa familia. "Mi padre murió con 71 años y tenía todo el pelo, y eso que trabajaba en las minas en Teruel y para limpiar el carbón lavaba la cabeza con detergente o con jabón Lagarto".

Ángel Campos organizou dúas carreiras de calvos en Vilalba con éxito de participación

Ángel Campos lembra que cando casou, aos 24 anos, aínda tiña pelo, pero pouco despois comezou a perdelo. "Sería entre los 27 y los 30 cuando me empezó a caer".

E desde entón aceptou a súa apariencia de bo grao. De feito, ata a celebrou nalgunha ocasión. Chegou a organizar dúas carreiras de calvos en Vilalba. Pero non é calvo calquera. Para participar nestas probas había que ter unha determinada superficie de cabeza descuberta. "No llegaba con la coronilla al aire, había que cumplir unos requisitos", lembra. Os premios eran simbólicos e alusivos á condición, como unha ducia de ovos, unha bombilla ou unha pedra.

Manuel Díaz

Outro que está moi conforme coa súa calvicie é Manuel Díaz, responsable de divulgación de Sotavento. Cústalle lembrar ata cando tivo pelo. "Entradas tiven sempre. A alopecia seria empezoume sobre os 20 anos e creo que o pelo remataría de caerme sobre os 30".

A el venlle de familia. Conta que xa o seu pai e o seu avó "tiñan a mente despexada" e que na súa casa "quen ten pelo non o ten todo". A xenética fixo o seu traballo e desde novo Manuel Díaz soubo que a súa cabeleira era caduca. "Marcaba datas coma se fora un xogo. A ver se chego con pelo a tal ano", di entre risas.

O feito de vir dunha estirpe de calvos axudoulle a entender a evolución e "non me supuxo un problema, non tiven complexo ningún. O exemplo do meu pai contribuíu. El si que probara remedios para frear a caída e advertiume de que non debía gastar os cartos niso porque a el non lle funcionaran. Tamén coñecín xente á que lle foron ben os tratamentos hormonais, pero a min non me deu por aí".

Manuel Díaz avisa de que hai que ter moito coidado cos golpes e coas queimaduras do sol

Manuel Díaz lembra que cando lle empezou a caer o pelo estaba de moda ter pouco. "Daquela cadrou que os protagonistas de varias series de televisión de éxito tiñan entradas. Eran homes maiores que facían de adolescentes, así que a referencia estética que tiñamos os rapaces naquela época axudoume a verme ben".

Todo eran vantaxes porque lle gusta o ciclismo e para practicalo víñalle ben ser calvo. "O malo é que teño o pelo mal repartido porque non teño nada na cabeza e moito polo resto do corpo". Apunta que esta é unha característica propia das persoas con alopecia androxénica.

Manuel Díaz lanza un aviso a navegantes. "Hai que ter moito coidado cos golpes. Un calvo está lastimado sempre na cabeza. O pelo protexe e serve de sensor, faite parar antes de chocar, pero nós levamos máis paus".

E moi en serio advirte da necesidade de protexerse do sol. "Eu boto crema solar ata no inverno. Vense moitas queimaduras na cabeza e poden ser graves. Por exemplo, un día nublado a radiación solar pode ser de catro nunha escala de dez. Iso significa que non se debe estar máis de 20 minutos ao día exposto á luz solar sen protección".

Diego Rodríguez

O empresario Diego Rodríguez Sánchez tampouco ten un pelo de parvo, pero no seu caso custoulle máis asimilalo no momento inicial. "Empecé a perder el pelo con 18 años y creo que a esa edad a nadie le gusta. Intenté frenarlo con tratamiento dermatológico, con productos para revitalizar el pelo, pero pronto entendí que no era posible y me resigné".

Nun primeiro momento, Diego Rodríguez quixo consultar o seu caso cun especialista. "En Madrid hay un médico destacado en este campo que es de Lugo, Eduardo López Bran. Fui a verlo y me llevé una gran sorpresa cuando me abrió la puerta y vi que él estaba medio calvo. En ese momento supe que no había solución", comenta con humor.

Explica tamén que naquel tempo, hai 30 anos, as técnicas de implante capilar non estaban tan avanzadas como na actualidade. "Los injertos entonces no quedaban bien, parecías una muñeca. Nunca se me pasó por la cabeza hacerlo, pero si hoy tuviese 18 años sí que lo haría porque las intervenciones han mejorado mucho y ahora el resultado es bueno", afirma.

Diego Rodríguez di que se tivera 18 anos e coa técnica de hoxe faría un implante capilar

Diego Rodríguez comenta que todo foi ben desde que se parou a pensar que "realmente me falta el pelo, no un brazo, no es algo grave. Ser calvo no me ha limitado para hacer nada".

Hoxe está moi a gusto co seu aspecto e incluso afeita o pelo que lle queda porque lle gusta máis levalo así. "Es todo cuestión de modas y los futbolistas tienen mucho que ver en esto. Cuando los tatuajes eran cosa de quinquis empezaron a llevarlos ellos y se pusieron de moda. Empezaron a rapar la cabeza y detrás fue todo el mundo", apunta.

Na súa familia, Diego Rodríguez marca estilo, pois nin sequera o seu pai é calvo. "Tiene 82 años y el pelo intacto. Mi calvicie tiene origen genético, pero él no la ha desarrollado como yo".

José Ángel Santos

O alcalde de Friol, José Ángel Santos, achega outro punto de vista á cuestión. "O ritmo de vida é un factor determinante", afirma.

Conta que comezou a perder pelo aos 22 anos, xusto cando se fixo cargo da explotación gandeira da súa familia. "Daquela preocupeime e fun ao médico, por se a caída se debía a algunha enfermidade. Fixéronme probas e descartaron todo. Á marxe da predisposición xenética, o desencadenante puido ser o estrés nun momento no que asumín máis responsabilidades", explica.

José Ángel Santos apunta que o ritmo de vida é un factor determinante

José Ángel Santos engade que desde que soubo que a caída do cabelo non se debía a ningún problema de saúde grave quedou tranquilo. "Non me importou en absoluto e estou moi cómodo. Ata agora non lle atopei inconveniente ningún", comenta.

Como coidar unha cabeza sen pelo

Lavar e exfoliar

► É recomendable lavar a cabeza con frecuencia cun champú suave ou un tratamento específico en caso de caspa, graxa ou algunha patoloxía.

► Os expertos aseguran que o lavado frecuente non intensifica a caída do cabelo. O que se desprende xa estaba solto e o lavado non inflúe niso.

► Unha crema hidratante é fundamental para manter a saúde da pel, que tamén agradecerá un tratamento semanal de exfoliado para eliminar as células mortas.



Protexer

► Convén utilizar protección para evitar as queimaduras do sol e da radiación, incluso en días nublados. Pode ser física, a través dunha gorra, ou química, con cremas solares. É recomendable usar unha de textura fluída, que facilita a aplicación e a absorción.

► Ademais de protexer do sol, o cabelo actúa como illante e axuda a manter o calor corporal. Por isto, abrigar ben a cabeza no inverno pode evitar algún catarro.



Rapar non fortalece

► Os especialistas desterran o mito de que o pelo se fortalece co rapado. Indican que se o cabelo está feble seguirá estando igual tras o afeitado.