"Nin a alcaldía de Lugo nin a Deputación perigan e o PSOE gañará máis concellos"

JOSÉ TOMÉ rebate as enquisas que auguran unha baixada de votos do PSOE a nivel estatal e a súa posible repercusión nos vindeiros comicios locais na provincia de Lugo. "As proxeccións demoscópicas son un indicador, pero non todas coinciden, e neste caso creo que a opinión publicada non se corresponde coa realidade. Nunha situación crítica en Europa e no mundo, os datos económicos de España reflicten un crecemento maior co de países como Alemaña e están entre os máis altos de Europa", explica o presidente da Deputación, para engadir que a situación no conxunto do Estado "ten pouca incidencia no voto municipal".

Cre que a mensaxe do Goberno sobre o ‘escudo social’ chega á cidadanía?

A situación é complicada, pero mellor que a da crise de 2011, cando comezou a gobernar o PP. Pese ao golpe da inflación enerxética, os prezos do gas e de electricidade son os máis baixos da UE pola excepción ibérica. As pensións e o salario mínimo nunca subiron tanto en España. Temos o Goberno que máis leva feito en protección e cobertura social na historia da democracia. A sucesión de medidas sociais fixo que algunhas quedaran nun segundo plano. O Executivo esfórzase en explicar mellor esas iniciativas para que se perciba o traballo realizado.

A oposición do PP ve unha loita aberta pola alcaldía de Lugo e opcións de cambio na Deputación. Como analiza vostede as perspectivas electorais na provincia?

Nas eleccións municipais e autonómicas a xente sabe perfectemente a que alcalde ou a que presidente vota. Os datos que manexamos indican que nin a alcaldía de Lugo nin a Deputación corren perigo. O PSOE non só está en posición de manter as alcaldías actuais, senón de acadar o goberno en máis concellos lucenses. O escenario político vaise simplificar na capital. Temos unha grande alcaldesa e o labor do executivo local no seu conxunto é satisfactorio. É lóxico que a oposición adopte un papel crítico, pero non ten argumentos sólidos. Tampouco vexo ao PP con posibilidades de acadar novos deputados provinciais á vista da marxe de votos existente en 2019 nas distintas circunscricións Estou convencido de que seguirá o goberno provincial de progreso, liderado polos socialistas, que foi beneficioso para a provincia nos últimos mandatos.

Apoio aos concellos: "Boto de menos que a Xunta faga un rparto de diñeiro público con criterios obxectivos como os do Plan Único"

Hai uns días mostrábase vostede crítico co desembarco en Lugo da alcaldable popular, Elena Candia. Incluso lle aconsellaba que renunciase a algún cargo.

Non me referín a que acapare postos. Hai cargos que son compatibles ou mesmo inherentes a outras responsabilidades. Vaia por diante o meu respecto a Candia e as decisións que tome o PP. A miña reflexión apuntaba que a alcaldía de Lugo merece un compromiso firme por parte dos candidatos e Candia segue a exercer de tenente de alcalde nun municipio que nin sequera é limítrofe coa capital e como vicepresidenta do Parlamento galego. Do mesmo xeito que o compromiso da alcaldesa de Lugo é incuestionable, non vexo que Elena Candia dedique suficiente tempo a Lugo ao estar pendente doutras tarefas. O seu compromiso real coa cidade saberase se queda sen a alcaldía e sen presidencia da Deputación. Pode que pida que lle busquen un oco na Xunta.

Pugna por Lugo: "O compromiso real de Candia coa cidade saberase cando non chegue á alcaldía. Se cadra pide oco na Xunta"

Que folla de ruta seguirá o seu goberno ata o final de mandato?

Desde a toma de posesión desenvolvemos un programa de traballo a partir duns piares básicos con bos resultados. O noso principal esforzo vai dirixido ás políticas sociais, ás que dedicamos un terzo do orzamento. Este ano investimos 34 millóns neste apartado sobre os 100 presupostados. Así corriximos as carencias da Xunta nesta materia, como a falta de prazas en residencias da terceira idade. Coa apertura dos centros de maiores de Navia e Ribas do Sil, antes de fin de ano, imos rematar o mandato con nove residencias en funcionamento, a metade das 18 previstas, con preto de 300 anciáns asistidos. Cando empezamos a gobernar só había tres edificios en uso. Son proxectos feitos en concellos pequeños e que espertaron o interese dos responsables do programa do Reto Demográfico. Tamén nas conferencias da Europa das Rexións e das Cidades se interesaron por estes centros, concibidos como pequenos hoteis de 30 prazas e unha media de 25 traballadores. Así facilitamos que os residentes sigan vivindo na súa contorna e creamos emprego rural, principalmente feminino, o que contribúe a fixar poboación.

En que medida reforza a Deputación a cooperación cos concellos nesta etapa de crise?

A nosa principal ferramenta de colaboración cos municipios é o Plan Único, que este ano contou cunha partida de 21,5 millóns que permitiu que os gobernos locais contratasen arredor de mil obras e servizos, a través dos que se empregou a 900 persoas. Os orzamentos de 2023 seguirán nesta mesma liña e serán sometidos a aprobación este ano para que entren en vigor en xaneiro. Boto de menos que a Xunta faga un reparto de diñeiro público con criterios de reparto obxectivos como os do Plan Único da Deputación e abandone a súa política de concesión de axudas á carta baseada na discrecionalidade.

Sector primario: "A Deputación fai un esforzo único en España co centro de recría e a granxa experimental"

O tecido produtivo tamén precisa apoios na situación actual.

Sempre lle prestamos unha especial atención a través dunha colaboración cercana coa CEL ou coa Federación de Comercio, así como con investimentos que teñen un especial peso no sector primario e no turístico. Un exemplo deste labor os proxectos desenvolvidos na granxa Gaioso Castro. Xunto co centro de recría de xatas, para abaratar custos aos gandeiros e garantir a calidade da carne, contamos cunha granxa experimental de leite en colaboración coa Universidade de Santiago, cuxos responsables recoñecen que o esforzo da Deputación neste eido é único en España. Este modelo contribúe á modernización da gandería e á formación de veterinarios e enxeñeiros agrónomos. Universitarios valencianos viñeron hai uns días a facer prácticas neste centro de referencia. No eido turístico estamos pendentes dos permisos para acometer o Parque Central de Galicia, que porá en valor o centro xeográfico da comunidade e será un revulsivo para A Ulloa.

Relacións co goberno galego: "A Xunta ten grandes problemas sen resolver na provincia"

A falta de entendemento entre a Deputación e a Xunta é unha constante. Cambiará o contexto despois das boas palabras do presidente Rueda cara á súa persoa cando anunciaron o proxecto da farmacéutica Indukern en Monforte?

O Goberno galego segue coas mesmas asignaturas pendentes desde hai anos e incluso décadas en relación cos grandes problemas da provincia. O que si cambiou foi a relación co novo presidente. Temos certa sintonía persoal. Alfonso Rueda é máis accesible que Feijóo, pero iso non varía as nosas demandas á Xunta, como goberno con competencias en múltiples materias, especialmente en asuntos de vital importancia como a educación ou a sanidade. Se pechan colexios ou non funciona ben a Atención Primaria hai que exisir solucións.

Contacto con Rueda: "O novo presidente é máis accesible qu Feijóo, pero a boa relación persoal non vaía as nosas demandas para a provincia"

A loita contra o abandono rural debería ser un obxectivo conxunto das administracións autonómica e provincial.

Todos os estamentos, desde o Goberno estatal ata os concellos, debemos camiñar xuntos neste terreo. O problema é que a Xunta enche a boca falando da lexislatura do rural sen aportar solucións, algo que si fan os concellos que traballan a pé de obra e a Deputación de Lugo está ao seu carón e trata de aportar servizos.

Cal é a súa receita para frear a despoboación do campo?

Para manter un medio rural vivo hai que xerar emprego. A creación de tecido industrial nas vilas cabeceira de comarca sería moi beneficioso para os residentes nos pequenos concellos da contorna, que non se vería forzados a emigrar. O sector servizos en solitario non é suficiente para impulsar o emprego e fixar poboación. A Xunta debe facer un plan industrial para Galicia e, nomeadamente, para a provincia de Lugo e A Mariña. Hai que actuar con transparencia e cunha política de realidades e non de promesas.

Polémica viaria: "O PP segue a política das fochancas. Ata fixeron unha montaxe cun bus parado nun burato"

O PP parece empeñado en criticar a súa política como responsable de Vías e Obras. A que se debe esta teima?

Trátase dunha manobra de desgaste contra a miña persoa, pero a realidade é que se está a facer un importante esforzo en materia de mobilidade nunha rede provincial que é a máis extensa de España, con 4.217 quilómetros de lonxitude. A ninguén lle gusta que haxa vías en mal estado, pero coido que a política das fochancas do PP responde á falta de motivos para criticar a acción do goberno. Cultiva a anécdota da fochanca dun xeito burdo, ata o punto de facer unha montaxe simulando que un autobús quedará atascado nun burato que afondaron cunha pala que saía nun lateral da foto. Non quero entrar nesas guerras porque a Deputación debe dar unha imaxe seria, afastada de polémicas estériles, algo que non sucedía no anterior mandato, pero o actual goberno logrou corrixir esa situación.

Industria: "O PP traizoou A Mariña con falsas promesas sobre Altri"

Pode ser a fábrica Altri ese revulsivo para A Ulloa e o centro de Galicia...

O asentamento de Altri na Ulloa ou en calquera outra comarca ou concello lucense sempre será benvido. O lamentable é que o PP traizoou A Mariña con falsas promesas sobre o emprazamento da factoría. Houbo un acordo unánime do Parlamento galego no que se dicía que debía instalarse na provincia e preferentemente na Mariña. Así o defendeu Elena Candia no atril da Cámara e chegou a acusar ao PSOE de querer desmarcarse desta proposta de localización, como figura nas hemerotecas. Por desgraza para ela, o que se desmarcou foi o seu partido, polo que debe dar explicacións. O mesmo fixeron os populares antes nos casos dos peches de Vestas e Conservas Albo, en Viveiro, ou cando buscaban as fotos que non lles correspondían no conflito de Alcoa. É o que pasa cando se busca rédito político a calquera prezo.

Como alcalde de Monforte ten motivos para o optimismo a raíz do anuncio da implantación de Indukern.

Penso que a localización desta industria farmacéutica no concello contribuirá á revitalización económica da Ribeira Sacra. Este proceso comezou hai xa cinco anos, cando lin nun xornal que a empresa Indukern, propiedade dunha persoa nacida en Monforte, se trasladaba de Cataluña a Madrid. Entón foi cando chamei a este emprendedor, José Luis Díaz-Varela Somoza, para suxerirlle a posibilidade de executar algún proxecto en Monforte. Tivemos varias consersacións e mesmo visitou a cidade coa súa muller e estivo no concello. Así comenzaron as negociacións para ver se o polígono de Reboredo cumpría as necesidades para albergar esta industria, que conta cun investimento inicial de 33 millóns, pero que superará os 60 cando funcionen as catro liñas previstas, e creará emprego de calidade. En outubro presentarán o proxecto con máis detalle.

Moi persoal: "Gustoume moito a película 'Dirty Dancing'"

Unha paisaxe.



A Ribeira Sacra.

Unha cor.



Os amarelos e vermellos dos viñedos da Ribeira Sacra na vendima.

Unha comida.



A empanada de Monforte, que é o meu prato dos sábados.

Un coche.



O que teño, un Citroën C-5.

Un libro.



‘A historia de Monforte’, de Germán Vázquez.

Unha película.



Dúas. ‘Lo que el viento se llevó’ e ‘Dirty Dancing’.

Un político.



Emilio Pérez Touriño. Tiven a sorte de ser deputado autonómico durante o seu mandato.

Unha política.



A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez.

Un equipo.



Teño tres: Lemos, Lugo e Deportivo.

Un deportista.



Calquera dos integrantes dos clubes de piragüismo e taekwondo de Monforte, que están a acadar grandes logros.

Un momento histórico.



A chegada do PSOE ao Goberno con Felipe González en outubro de 1982 nas primeiras eleccións que gañamos na Transición.

Un momento persoal.



Cando cheguei á alcaldía de Monforte, o 13 de xullo de 2015.

Un home e unha muller.



Os meus pais.

Algo para esquecer.



A pandemia.

Algo para lembrar.



O comportamento dos cidadáns durante a pandemia.