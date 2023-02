La nieve resiste en la provincia pero su presencia apenas causó incidencias

Los últimos coletazos de la borrasca junto a las bajas temperaturas dejaron durante la madrugada del sábado nuevas nevadas en cotas relativamente bajas de la provincia. La normalidad en la red viaria provincial solo se vio afectada a primera hora de la mañana en algunos puntos, pero conforme avanzó el día la nieve fue desapareciendo en muchos de esos tramos, por lo que se pudo circular con normalidad durante gran parte de la jornada.

Este fue el caso, por ejemplo, de A Mariña, donde las precipitaciones de nieve se dejaron notar de forma sensible durante la noche en las zonas más elevadas de la comarca. A primera hora de la mañana del sábado era necesario circular con precaución en la A-8, en el alto de O Fiouco, aunque el tráfico no llegó a interrumpirse en ningún momento.

Nieve en O Fiouco, este sábado. EP

En zonas altas de A Pontenova, la nieve también causó dificultades a primera hora en carreteras de Barreiros y Bogo. El concejal Francisco Martínez se mantuvo en contacto con los vecinos de dichas zonas y explicó que "en todo momento indicáronnos que estaban sen problema e que se podían mover ben polas estradas, porque non lles volveu a nevar no resto do día". Una situación similar sucedió en el alto de O Cadramón, con algunos problemas al inicio de la jornada que se disiparon según fueron pasando las horas.

En la comarca de A Montaña, también se registraron acumulaciones de nieve en las zonas más altas, aunque sin incidencias viarias. En este sentido, desde el Hotel Piornedo señalaron que los accesos a la zona estaban limpios, gracias al buen trabajo de las máquinas quitanieves, y aunque a lo largo de la mañana de este sábado la niebla hacía que la sensación térmica fuese muy baja, "por la tarde ya salió el sol y se quedó un día espectacular para los cientos de personas que aprovecharon el día para disfrutar de la zona", señaló la responsable de este establecimiento.

O Cebreiro también registraba una situación parecida, con cientos de visitantes llegados de diversos puntos tanto de Galicia como de Castilla y León.

Operativo

Con el fin de garantizar la vialidad de las carreteras de la red provincial, la Diputación movilizó un total de 52 operarios, 18 máquinas quitanieves y 16 vehículos todoterreno que actuaron en carreteras de A Montaña, zona Sur y A Mariña.

Los tramos más afectados, con acumulaciones de hasta 15 centímetros, eran de carreteras de A Fonsagrada, Baleira, Negueira de Muñiz, Navia de Suarna, Ribeira de Piquín, Pedrafita, Cervantes, Folgoso, Ribas de Sil y Quiroga.

Este operativo se mantuvo operativo a lo largo de toda la jornada, en previsión de las fuertes heladas previstas para este domingo, ya que aunque no se esperan precipitaciones si se prevé un acusado descenso en las temperaturas mínimas. Este episodio de cielos despejados y frío intenso se prolongará hasta bien entrada la próxima semana.