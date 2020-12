La nieve llega a la provincia

Tal y como estaba previsto, la nieve hizo acto de presencia en la madrugada de este viernes y numerosas localidades lucenses amanecieron cubiertas por un manto blanco. Aunque la previsión era que nevase a los 500 metros en las zonas más orientales de Lugo y Ourense, municipios como Lugo o Vilalba también registraron precipitaciones en forma de nieve.

Los termómetros se situaron en valores negativos en localidades como Ancares (-3,9), Pedrafita (-3,4), Baleira (-1,6), O Xistral (-1,3) y o Courel (-1,1). En la mayor parte de la provincia las mínimas se situaron por debajo de los 3 grados: en Lugo se alcanzaron los 0,8 grados, en Cospeito, 0,7 y Burela 1,6.

La borrasca Dora también dejó en las últimas horas rachas de viento superiores a los 80 kilómetros hora en varios puntos de la provincia. Es el caso de O Xistral (86), Penedo do Galo (83,3) y Os Ancares (82).

A borrasca #Dora xa se deixou sentir con refachos de vento que en moitos lugares superaron os 100 km/h.

Os ventos cambiarán a noroeste e seguirán sendo fortes no litoral nas vindeiras horas, pero progresivamente o protagonismo irá pasando á neve no interior e as ondas no litoral.