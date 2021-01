Negocios de Riotorto, Meira y Castro de Rei sufren robos en la misma madrugada

Al menos una decena de negocios o locales de Riotorto, Meira y Castro de Rei sufrieron robos o tentativas en la madrugada del martes al miércoles. Los afectados alertaron a la Guardia Civil de lo ocurrido, que ha abierto una investigación para intentar localizar a los autores de estos delitos, que podrían haber sido incluso cometidos por las mismas personas, ya que la metodología es similar en todos los casos.

Meira es la localidad en la que se registraron una mayor número de incidentes durante la noche, con una media decena de locales afectados, cuyos responsables se dieron cuenta de lo ocurrido por la mañana, cuando se disponían a abrir al público, tal y como relata la responsable de una tienda de alimentación.

"Pasei ás nove por diante da tenda e non vin nada raro, pero cando volvín para abrir ás dez, xa vin que non había bombín", explica, precisando que no echó en falta ningún producto en la tienda y que los ladrones se centraron en la zona del mostrador, donde "revolveron algo", y se llevaron lo que había en la caja registradora.

"Calculo que serían uns 500 euros", precisa la titular del negocio. "Só levaron diñeiro", dice, concretando que incluso se dejaron las monedas de menos valor: "Había dúas caixas de bombóns á vista, con moedas de un e de dous céntimos, e non as levaron":

Los amigos de lo ajeno también accedieron, forzando las cerraduras, a al menos dos oficinas, donde "revolveron todo", dicen los titulares, pero no llegaron a llevarse nada de valor. "Botei en falta dous paquetes de tabaco e nada máis", dice uno de los afectados, que precisa que también forzaron la entrada de un local anexo, en el que tampoco se pudieron hacer con ningún botín, pues estaba vacío.

Otro almacén de un negocio meirego también se encontró la cerradura forzada, sin que faltase nada de lo guardado, y el responsable de una empresa de fontanería alertó a la Guardia Civil al encontrarse la cerradura forzada, pero los ladrones ni siquiera lograron acceder al interior del local. "Romperon o bombín, pero non entraron, non sei se non deron ou se algo os fixo marchar", explica el dueño, que avisó igualmente para que quedase constancia de esta tentativa.

Los ladrones, que podrían haber sido los mismos en todos los casos, forzaron el bombín de la cerradura para acceder a los locales

En Riotorto, fueron dos oficinas de As Rodrigas -localizadas en el bajo y el entresuelo de un mismo edificio- las afectadas y el relato de sus responsables es similar a los de Meira. Se dieron cuenta de lo ocurrido por la mañana, al disponerse a abrir y encontrar las cerraduras forzadas. Los ladrones abrieron cajones y armarios, dejando tras de si un gran desorden, pero sin llevarse nada de valor.

También en Castro de Rei se denunció un robo ocurrido durante esta misma madrugada en un almacén de piensos. "Forzaron a porta de entrada e accederon á oficina e tamén ao almacén e a tenda, e levaron a caixa rexistradora", explica el propietario, que calcula que el botín con el que se hicieron los cacos rondó los 700 euros, entre billetes pequeños y monedas. También se encontró las instalaciones un tanto desordenadas, pero sin echar en falta ningún material.