A presenza de néboa dificulta a circulación na mañá deste mércores na autovía A-8 no Alto do Fiouco, en Mondoñedo, e a presenza de neve en estradas como na LU-633 en Pedrafita do Cebreiro e na OU-122 en Casaio (Ourense).

Aínda que a DXT destacou que non hai incidencias significativas na rede viaria galega, recoméndase precaución entre os quilómetros 536 e 552 da A-8 en ambos os sentidos á altura do termo municipal de Mondoñedo pola néboa.

Ademais, se aconsella precaución entre os quilómetros 0 e 20 da LU-633 en ambos os sentidos no municipio de Pedrafita do Cebreiro pola presenza de neve.

Tamén este mércores pola mañá mantense a recomendación de circular con precaución entre os quilómetros 20 e 26,7 da OU-122 en Casaio en ambos os sentidos pola neve.