Natalia Lema e Xosé Farruco gañan o certame literario Terras do Chamoso

Con 16 edicións ás súas costas o Terras do Chamoso, convocado pola asociación cultural Arumes do Corgo, consolídase como un dos certames literarios máis significativos de todos os que se celebran na provincia, tanto pola calidade como pola cantidade –80 este ano– das obras presentadas. Nesta edición, na categoría de poesía impúxose Natalia Lema Otero, de Vimianzo (A Coruña) coa súa obra Heterocromía, mentres que en relatos gañou Eu vou navegar, cuxo autor é o ribadense Xosé Farruco Graña Rama.

A gala de entrega de premios celebrouse este sábado na biblioteca do Punto de Atención á Lectura do Corgo, nun acto que se abriu coa actuación musical da Legua Dereita. A continuación procedeuse á entrega dos galardóns a todos os premiados nas demais categorías. Así, seguindo coa de adultos, a segunda clasificada en poesía foi Eva González Blanco (Lalín) pola súa obra Crisálida, mentres que en relatos o segundo premio foi para o ourensán Agustín Lorenzo Fidalgo por Unha aldea viva.

No certame de poesía infantil, os gañadores foron Paula Reija Folgueira (Castroverde), por Sempre galego, e Carolina Freire Cando, tamén de Castroverde, pola súa obra Miña terra.

No certame infantil de relato, o primeiro premio foi para a lucense Carla Carracedo Fernández, quen ademais se fixo co galardón A Legua Dereita, que recoñece o seu vencello coa cultura tradicional. Pola súa banda, o fonsagradino Juan Carlos Álvarez Díaz fíxose co segundo premio con Relatos do pasado.

Na categoría de poesía xuvenil, o xurado desta edición decidiu deixar desertos os dous primeiros premios, mentres que en relatos, o primeiro posto foi para Ariadna Cambeiro Pérez (Santiago de Compostela) pola obra Se o silencio falase, mentres que a segunda clasificada foi Julia Amoeda Méndez (Redondela) por A simple historia do mensaxeiro.

Durante a gala procedeuse tamén ao recitado das poesías gañadoras, mentres que o espectáculo Tradicións musicais de inverno na provincia de Lugo, a cargo de Troupelear –con Branca Villares e Pablo Pintor– puxo o punto e final ao encontro.

O xurado desta edición dos premos estivo formado por Xurxo Xosé Rodríguez, Xosé Manuel Castro, Beatriz Pin, Sonia Melón e Eduardo Carreira, mentres que como secretario, sen voto, exerceu Mario Outeiro, de Arumes do Corgo.