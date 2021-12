Un Nadal de tradicións

O Nadal é tempo de festa, de familia, de xuntanzas. Cadaquén celebra como pode, pero en case todas as casas hai algún costume que ano tras ano regala momentos memorables. Son eses instantes que se procuran porque resultan especialmente agradables.

Unha foto anual para ver a evolución da familia, un prato que na casa sabe mellor que en ningún outro lugar, un momento especial para decorar o fogar, rituais diversos para atraer a boa sorte, encontros cos amigos que enchen de ilusión e azos para o resto do ano. Todo o mundo ten un hábito que necesita repetir porque senta ben e porque o Nadal é un bo momento para compartir.

O copiloto Diego Vallejo, o cociñeiro Rafa Centeno, a cantante Rosa Cedrón, a xornalista Marta Darriba, a política Ana Pontón, o actor Chechu Salgado e o músico Xabier Vizcaíno explican os seus costumes nestas datas. Son detalles, curiosidades, hábitos que teñen como obxectivo dar un toque persoal a unha festa compartida.

MARTA DARRIBA ► Lentellas e moedas

A presentadora da TVG Marta Darriba soe pasar o Nadal coa súa familia en Lugo e desfruta preparando os rituais que repite cada ano por estas datas.

"En Noitevella sempre ceo lentellas. Á marxe de calquera outro prato que haxa, o meu pai sabe que para min ten que facelas porque me encantan. As lentellas do meu pai son insuperables, fixéronse moi famosas na familia e desde hai décadas despedimos o ano con elas. A verdade é que as comemos todo o ano porque nos gustan moito, incluso no verán, coma o caldo, pero en Noitevella nunca faltan. Outros pratos poden variar, pero polas lentellas xa nin se pregunta. Hainas sempre".

Para esa última noite do ano Marta Darriba ten un ritual que repite desde hai moito tempo. "Meto unhas moedas nun saquiño pequeno de tea e póñoo debaixo do felpudo da entrada. Aí pasan dun ano a outro. Despois recólloas e colócoas na entrada da casa, nunha figura dunha bruxiña que ten un cunco, e alí quedan durante todo o ano".

A presentadora da TVG confesa que xa nin lembra a orixe deste costume. "Non recordo cando empecei nin por que, pero fágoo cada ano con intención de atraer a fortuna ao fogar. Non sei se ten efecto ou non, pero son moi supersticiosa e por se acaso non deixo de facelo", comenta entre risas.

Explica que co que realmente desfruta é cos preparativos. "Eu son moi de rituais e gústame facelo. Desfruto preparando as moedas, meténdoas na bolsiña".

E esa última noite do ano acumúlaselle o choio porque, por suposto, prepara as uvas para comer a medianoite, pero tamén os aneis para brindar a continuación. "O primeiro brinde do ano fágoo cos aneis de ouro dentro da copa de cava", apunta. "Para iso, teño que preparalos previamente, igual que as uvas", explica.

Marta Darriba lembra que na adolescencia sempre ía co seu grupo de amigos á festa de Fin de Ano do Círculo das Artes. "Gustábanos moito pasar esa noite alí. O resto do ano cando saiamos pola noite iamos dun local a outro, pero ese día non nos queriamos mover e sempre iamos ao Círculo". Xa non o fai, pero ten moi boas lembranzas desas celebracións, que regresan á súa memoria con cada cambio de ano.

CHECHU SALGADO ► Viño e música para amañar o mundo

O actor soberino Chechu Salgado aproveita o día de Noiteboa para amañar o mundo coa axuda do seu pai. "Todos os anos, o meu pai e máis eu baixamos tomar un viño o día 24 antes de cear. Falamos da vida e, ao subir de volta á casa, temos que por cada un unha canción que fose importantísima para nós ese ano".

A selección musical ás veces é difícil e non conseguen resumir os últimos doce meses nun único tema. "Ás veces caen dúas ou tres cancións" e botan un bo tempo compartindo música. Durante a audición aproveitan para tomar outro viño, para brindar e, a continuación, cean co resto da familia.

Chechu Salgado desfruta desas reflexións sobre a vida co seu pai e gústalle repetir cada ano un momento que xa está pasando de costume a tradición.

O toque musical obrígaos a repasar momentos importantes e a vinculalos cunha banda sonora que lles axudará a lembralos durante moito tempo.

ANA PONTÓN ► Cociña e diversión

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, confesa que ten moito espírito navideño, especialmente pola parte de reencontro que teñen estas datas.

É a encargada, xunto coa súa irmá, de preparar a cea de Noiteboa na casa dos seus pais, en Chorente. "Collimos o relevo da miña nai e gústanos que sexa unha cea especial, innovar nos pratos, facer cociña creativa", explica.

Ana Pontón é tamén a encargada da festa. "Eu son a que pon un toque de cor. Intento levar algo que faga que a cea sexa divertida. Uns cornos de reno, gorros de Nadal...", calquera detalle que axude a provocar unhas risas.

Lembra unha ocasión que á súa nai lle fixo especial ilusión: "A miña irmá e eu collimos uns vestidos que tiña a miña nai de nova e disfrazámonos dela. Foi un momento que lle fixo moita graza".

Aproveita tamén para reencontrarse cos amigos de Sarria, xa sexa por Nadal ou por Reis. "Se quedamos en Reis comemos roscón, e agora que moitos temos nenos e nenas facemos un regalo colectivo", apunta.

Ana Pontón ten unha filla pequena e comenta que con ela estas datas adquiren un significado especial "por toda a emoción que teñen os nenos nesta época, que é moi bonita". Conta que na casa dos seus pais recuperaron a tradición de poñer o belén e a árbore de Nadal para que os pequenos os desfruten "ou para que os destrocen, porque andan as bolas polo aire".

XABIER VIZCAÍNO ► O 18 para os amigos e o 24 para regalar ilusión

O músico do Incio Xabier Vizcaíno ten a data de hoxe marcada no calendario. Este día é "para os amigos de sempre. Pode vir o mundo do revés que nós intentamos estar xuntos cada 18 de decembro, pase o que pase".

Esta vontade férrea non resistiu o envite da pandemia e o ano pasado, por prudencia, non se xuntaron, pero hoxe retomarán un costume que xa ten décadas.

Conta que, cada 18 de decembro, vai comer cos amigos da infancia a algún lugar da provincia de Lugo: "Imos oito ou nove nun microbús. O punto de saída e de regreso é Sarria e, a partir de aí, buscamos un destino. Despois de xantar, voltamos facendo unha ruta polas cantinas que haxa no camiño, eses ultramarinos de toda a vida nos que presta parar a tomar algo". O ano pasado foron aos Ancares e levoulles toda a tarde regresar ata Sarria. Nesta edición teñen previsto percorrer a zona de Portomarín e Escairón.

Xabier Vizcaíno desfruta especialmente deste costume porque "levamos case 40 anos xuntos, desde a escola, e estes encontros son moi especiais".

Na casa do músico do Incio hai outra data sinalada en decembro. "A mediados de mes probamos os chourizos novos. Hai 15 días que fixemos a matanza e despois do primeiro afumado xa están listos para a proba", comenta coa ansia dun neno que espera por un caramelo.

E para festexar propiamente o Nadal, o músico do Incio acostuma a percorrer coa súa irmá, a cantante Lucía Pérez, algunhas residencias de maiores e centros sociais da comarca. "Facémolo o día 24 pola mañá. Imos coa guitarra e cantamos algo coa xente dos centros. Presta moito. O ano pasado non puidemos polas restricións impostas pola pandemia e neste estamos pendentes do que pase ata ese día, pero queremos retomar o costume en canto nos deixen". Vizcaíno explica que "o primeiro ano convidáronnos, pero desde entón xa chamamos nós para preguntar se podemos ir".

RAFA CENTENO ► Unha foto de familia

O cociñeiro lucense Rafa Centeno gañou unha estrela Michelin á fronte dos fogóns do restaurante Maruja Limón de Vigo, pero na súa casa quen cociña é a súa nai. "En casa yo hago de pinche porque ella cocina mejor. Mi madre es mi referente, la persona a quien le pregunto mis dudas", asegura.

Con este nivel na cociña, os comensais da familia están encantados. Cada Nadal, hai unhas constantes no menú. "Para la cena de Nochebuena preparamos huevo hilado con jamón asado y pastel de repollo y bacalao», apunta.

Ese día acostuma a xuntarse toda a familia en Lugo, aínda que este ano, excepcionalmente, farano en Vigo. Cando están xuntos, teñen un costume: "Para el momento del brindis nos disfrazamos con gorritos, matasuegras... y nos hacemos una foto, para ver cómo cambiamos año tras año", explica Rafa Centeno.

Este hábito regálalles un momento divertido ao prepararse para a foto, pero moitos máis posteriores, cando repasan as imaxes e ven como foi evolucionando a familia co paso dos anos. "Yo cada vez tengo menos pelo, pero los que más cambian son los niños", comenta entre risas.

A celebración de fin de ano é menos familiar para o cociñeiro lucense. "Suelo celebrarlo con los amigos. Quedamos sobre las seis para despedir el año con un brindis", apunta.

E todo isto pode facelo porque no restaurante Maruja Limón teñen espírito navideño. "Cerramos desde el 23 de diciembre hasta el 5 de enero por la noche. Pretendemos que la gente pueda estar con su familia y con sus amigos, ya que el resto del año trabajamos festivos, fines de semana y con horarios cambiados que son difíciles de conciliar", explica un chef comprometido coa súa xente.

DIEGO VALLEJO ► Encontro cos amigos

O copiloto Diego Vallejo pasará este Nadal preparando as maletas porque o día 26 de decembro parte cara Arabia Saudí para disputar o rally Dakar. A competición comeza o 1 de xaneiro, polo que di que "o día 31 comeremos as uvas, pero sen moita celebración porque hai que estar a punto para arrancar á mañá seguinte".

Á volta estarano esperando os "amigos das carreiras de Lugo", un grupo de xente afeccionada ao mundo do motor coa que habitualmente se xunta cada mes de decembro para celebrar unha cea.

O copiloto de Meira explica que "desde o ano 95 temos por costume xuntarnos para tomar algo polo Nadal, pero a pandemia obrigounos a aprazar os últimos encontros". Teñen previsto retomar a tradición "en xaneiro, cando volva de competir no Dakar". Diego Vallejo espera ter para entón boas cousas que comentar cos seus amigos.

ROSA CEDRÓN ► Decoración na ponte

A cantante Rosa Cedrón forma parte dese cada vez máis numeroso grupo de persoas que escollen a ponte de decembro para vestir a súa casa de Nadal.

Aproveitando os días festivos, recupera os adornos gardados desde o ano anterior e dá por inaugurado o ambiente festivo no seu fogar. Desde hai uns anos, a súa filla reclama tamén iluminación exterior. "A min non me gusta moito, pero é inevitable. Vivimos nunha zona da Coruña onde os veciños acostuman a iluminar moito as ventás das súas casas e ela tamén quere que a nosa luza así. Xa empezou a pedilo a principios de decembro porque viu as luces noutras casas", comenta entre risas.

Rosa Cedrón lembra cando pasaba os nadais en Monforte cos seus avós maternos. "A miña avoa poñía o nacemento e por iso xa non o montabamos nas nosas casas, porque habíao alí. Ela apañaba o musgo, colocaba as figuriñas e os nenos xogabamos con elas". Comenta con certa mágoa que "ese costume foise perdendo".

O menú tamén é outra tradición na casa dos Cedrón. "Sopa de marisco, bacallau con patacas e repolo e cordeiro asado. Na mesa dos meus pais o menú sempre se repite por estas datas", comenta.

A cantante monfortina garda este tempo para a familia. "Son datas para pasar na casa, sen dúbida algunha", afirma.