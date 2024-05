Nace unha asociación específica para darlle un pulo á castaña e aos soutos de Galicia

A Asociación Galega das Castañas e dos Soutos (Agacas) xorde para protexer e divulgar de xeito específico este froito e estas plantacións, pero tamén para ser "unha canle de transferencia entre universidades, técnicos e administracións cos produtores, propietarios e todos aqueles que teñen interese no sector".

Así define o enxeñeiro agrónomo lugués, Pablo Fraga Gontán, o colectivo que preside e que vén de formalizarse grazas ao impulso que lle deron entre dez persoas. Catro son da provincia de Lugo e os restantes da da Coruña, pero Agacas "está aberta a toda Galicia".

Desde a asociación tratarán de establecer sinerxias co Bierzo ou co norte de Portugal

Fundouse oficialmente o pasado xaneiro, pero tras meses de burocracia, Agacas dáse agora a coñecer. É a primeira asociación de Galicia centrada especificamente na castaña e nos soutos, "alomenos que nos conste", di Fraga, e entre os seus obxectivos está o de crear sinerxias coa castañicultura do Bierzo ou do norte de Portugal: "Se alí, ou en Francia ou en Italia, están explorando novas medidas para loitar contra as pragas, por exemplo, estar asociados vai facilitar que iso chegue aos pequenos produtores de aquí".

E é que desde Agacas son conscientes de que en Galicia predominan os soutos "de media hectárea ou os cinco ou dez castiñeiros dos avós", pero non grandes extensións, polo que "alguén cunha produción reducida non pode gastar en asesoramento como faría o que ten 1.000 hectáreas", exemplifica Fraga. "Moita xente tira a toalla por non velo atractivo", engade, pero é un sector "con moitísimas posibilidades".

Fala así das saídas profesionais que acarrea o cultivo desta especie e a comercialización do produto, pero tamén da necesidade de "deslocalizar o seu consumo; en Galicia estabamos un pouco anclados no magosto, pero estamos a falar de que a castaña non ten glute, así que para os que teñen intolerancia é unha alternativa: fariña de castaña, cremas, como acompañamento...", e agrega que a asociación tamén achegará receitas. "Se non convencemos pola vista, é dicir, pola paisaxe, convenceremos pola boca", di entre risas.

Agacas servirá sobre todo para asesorar, formar e promocionar o consumo da castaña

Pero por enriba de todo, Agacas será unha plataforma na que asesorarse sobre como iniciar unha plantación, que variedade é a máis axeitada segundo o terreo, como recoller a castaña, que prezos son os axeitados, as canles de comercialización, como enfrontarse ás pragas ou que axudas hai na Administración, entre outras cuestións. Para iso, programarán xornadas, intercambios internacionais ou cursos para formar e para divulgar o consumo da castaña.

Os interesados en recibir información ou asociarse, poden escribir ao correo electrónico [email protected].

Unha repunta da avespiña

Pablo Fraga, vencellado ao sector a través da firma Campolab, con sede en Outeiro de Rei, explica que no sector viven "en función do cambio climático". Deste xeito, lembra que tras o respiro que deu o ano pasado a avespiña, neste xa se aprecia unha repunta, agora que agroman os castiñeiros, aínda que algunhas variedades —das máis de 81 tradicionais de Galicia— son mais resistentes ca outras.