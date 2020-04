La música une a la escuela de Sarria con la de Rábade, Begonte y Outeiro de Rei

La música une, como lo demuestran alumnos de clarinete y saxofón de la escuela de Sarria y de la de Rábade, Begonte y Outeiro de Rei. Se juntaron para formar un grupo, con el que grabaron un primer tema y les gustaría en un futuro ofrecer algún concierto en estos concellos.

La idea nació de la mano del sarriano Manuel Montero López, quien es profesor en el centro de Sarria y en las escuelas mancomunadas de los otros tres concellos. Con la crisis del coronavirus se vieron obligados a suspender las clases, aunque él decidió mantenerlas de forma telemática. Y se le ocurrió, además, unir a los alumnos más mayores de las dos escuelas en un grupo, bautizado como Rabeou y Clarisaxos Ensemble.

«Entre eles intercambian coñecementos e xurdiron grandes amizades», apunta Manuel Montero. Un total de 24 músicos forman este grupo, que acaba de grabar un vídeo interpretando Viva la vida de Coldplay. Para ello contaron con la ayuda de Rubén López, músico y miembro de la banda de Sarria que se encargó del montaje de la imagen y el sonido.

Por ahora no se plantean grabar otro tema en vídeo ante las dificultades técnicas que supone. El profesor espera que los músicos no solo se junten a través de internet, sino también físicamente, una vez finalice la crisis sanitaria del coronavirus. Entonces le gustaría que todos juntos ofrecieran algún concierto en los concellos de las escuelas.

"A música uniunos", resume Manuel Montero, quien valora muy positivamente llevar a cabo las clases telemáticas. Sin embargo, aclara, "nada pode substituír as presenciais". El sarriano se decantó por organizarlas a través de internet para que los alumnos "non perdan a forma, xa que despois de todo isto non volveremos vernos ata o curso que vén e sería moito tempo sen contacto".

Las clases telemáticas dejan experiencias "moi bonitas", como cuando conectaron a través de Skype a cinco alumnos de 5 años que empezaron este año. "Foi moi gratificante ver as caras de felicidade que puxeron cando os cinco se volveron ver e cando me viron", cuenta.

Los estudiantes están "encantados", ya que disponen de las clases individuales y grupales. "Cando lles comentei aos pais que ía seguir coas clases todos me apoiaron", pues sirve para que los alumnos «estean máis entretidos e para que intercalen distintas tarefas", explica.