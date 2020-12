Cuatro municipios de la provincia de Lugo registran una incidencia acumulada de más de 500 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son Vilalba (1.364) y Guntín (1.115), ambos con sendos brotes en residencias; Antas de Ulla (961) y Monterroso (636).

La capital de la provincia continúa con su sostenido descenso y este jueves, según el mapa del Sergas que recoge los datos contabilizados hasta el miércoles a las 18.00 horas, figura con 225 casos diagnosticados en los últimos 14 días y una incidencia acumulada de 229, ligeramente inferior a la de 238 de la jornada anterior.

En total son 14 los municipios lucenses que presentan una incidencia acumulada superior a 250: Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Bóveda, Carballedo, Castro de Rei, Guntín, Láncara, Lourenzá, Monterroso, Muras, Paradela, Triacastela y Vilalba. De la lista salen Baralla, O Incio y Pol, y entra Triacastela.

En el lado opuesto, hay 17 concellos que no registraron ningún positivo en los últimos 14 días: Barreiros, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Sober, Trabada, O Valadouro y O Vicedo. Es un ayuntamiento más que está limpio de coronavirus en las últimas dos semaas, tras incorporarse Barreiros.

La incidencia acumulada desciende en todas las ciudades gallegas, a excepción de Ourense, donde experimenta un ligero incremento, al pasar de 105 a 120 casos diagnosticados en 14 días.