Las mujeres cobran en ayudas de la PAC casi la mitad que los hombres

Somos más, pero cobramos menos. La situación de las mujeres en el medio rural no es diferente a la del resto de los sectores laborales. En Galicia, hubo 15.545 mujeres, titulares de explotaciones agroganaderas, que percibieron ayudas directas europeas de la PAC (Política Agraria Común) en 2017 frente a solo 11.812 hombres. Sin embargo, ellos —que eran minoría— percibieron más dinero que ellas —mayoría—. El último informe económico elaborado por la Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia, Fademur, expone las cifras que delatan esta brecha de género en el campo: las 15.545 mujeres, titulares de explotaciones en Galicia, cobraron 3.292 euros cada una de media en ayudas directas de la PAC en cambio los 11.812 hombres percibieron 5.403 euros de media cada uno. En total, ellas cobraron un 39,07 por ciento menos por cabeza que ellos.

"Nestes datos obsérvase como hai unha fenda salarial de xénero que afecta ás mulleres do rural galego, que cobraron, de media, 2.111 euros menos por cabeza cós homes. Quizais isto se deba a que as mulleres adoitan ser titulares de explotacións máis pequenas ou tamén que moitas delas non son titulares porque non hai en Galicia unha Lei de Titularidade Compartida que garantice unha igualdade entre mulleres e homes no rural e que, polo tanto, haxa unha perspectiva de xénero na concesión das axudas da PAC, tanto as directas como as de desenvolvemento rural", expuso Rosa Arcos Caamaño, presidenta gallega de Fademur, que dio este miércoles una rueda de prensa en la sede lucense del sindicato Unións Agrarias.

Los datos y porcentajes de las ayudas de la PAC para el desarrollo rural concedidas en Galicia siguen la misma tónica que las directas. También, en este caso, las mujeres titulares de explotaciones cobraron, por cabeza y como media, menos dinero que los hombres (2.835 euros frente a 3.781, un 25,01 por ciento menos). Sin embargo, sí que, en esta categoría, fueron más los hombres a quienes se les concedieron las ayudas que las mujeres.

"Houbo 6.989 beneficiarios homes das axudas da PAC para o desenvolvemento rural frente a só 6.471 beneficiarias mulleres", indicó Rosa Arcos.

La presidenta de Fademur denunció que se está produciendo una "masculinización" en el rural gallego, que sufre además las consecuencias de la despoblación y el envejecimiento. Rosa Arcos expuso también que el medio rural en Galicia abarca el 87 por ciento del territorio y, sin embargo, en este territorio solo viven dos de cada diez gallegos. Para luchar contra esta situación, Fademur puso en marcha una lanzadera de emprendimiento rural, Ruraltivity, que pretende favorecer la incorporación de la mujer al mundo empresarial para favorecer el asentamiento de la población y, a la vez, dinamizar las aldeas y frenar su desaparición.

Iniciativas con sello lucense

Ruraltivity brindó apoyo a seis proyectos de mujeres del rural lucense en 2018.



¿Qué sectores cubren?

La artesanía en textil y cuero, la alimentación y la hostelería.



¿Cuáles recibieron ayuda de Ruraltivity?

Tres Caracoles, Lucecús, Fusaiola y Caurelor, entre otras.