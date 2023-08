Monterroso ejemplifica la diversidad con un Agrocuir muy participativo

Monterroso vivió este viernes el arranque de la octava edición del Festival Agrocuir da Ulloa, que ha tomado un enfoque renovado y sostenible este año. El ambiente festivo y la energía positiva llenaron las calles de la localidad, reflejando la diversidad y la libertad que el evento representa. La programación del primer día atrajo a numerosos visitantes y vecinos que se unieron para participar en las diferentes propuestas culturales y de entretenimiento.

A pesar de la reducción de actividades paralelas, el ambiente fue vibrante y enriquecedor, destacando la filosofía de reflexión que el festival busca fomentar. "O obxectivo era intentar frear o crecemento, incluso, que houbese menos xente. Estamos contentos con este experimento, que era un obxectivo interno", explicó Adrián Gallero, presidente de la asociación Agrocuir, que comentó satisfecho la bajada en el presupuesto y la menor carga de trabajo para los organizadores.

La iniciativa de abordar el crecimiento desde un enfoque más consciente y sostenible ha generado un ambiente de colaboración y compromiso. Los asistentes, que acuden de forma libre y gratuita al evento, respondieron positivamente al nuevo enfoque, comprendiendo la importancia de fomentar prácticas que trasciendan los patrones convencionales de expansión.

Este viernes, desde primera hora de la tarde, los festivaleros participaron en las actividades del Cuirathlon en el área recreativa de A Peneda, donde reinaron las risas y el buen ambiente. La fiesta continuó en la Praza do Froito, donde se pudo disfrutar de sendas actuaciones musicales a cargo de Bewis de la Rosa y Mondra, con la performance de Nelu Vermouth. Finalmente, Dj Saya ofreció una sesión hasta altas horas de la madrugada.

El Concello de Monterroso, que ayuda en la organización del evento con 7.400 euros, anunció una serie de restricciones. Hasta mañana a las 6.00 horas, se ha previsto el cierre temporal del tráfico hacia la Praza do Froito. Además, hasta las 22.00 horas de hoy, se restringirá el tráfico hacia O Caracacho, la Travesía do Castro, Camiño de Fondevila y el acceso a la iglesia de Santa Eufemia.

Este sábado

La programación a partir de las 12.00 horas, en el Souto do Caracacho, abarca una serie de talleres que explorarán temas como las relaciones no monógamas y la intersección entre lenguaje y sexualidad. A las 14.00 horas habrá una sesión vermú a cargo de As Lagharteiras. De 20.00 a 00.00 horas se celebrarán los cantos de taberna. Una vez terminados, la fiesta se trasladará de nuevo a la Praza do Froito.