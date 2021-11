A Montaña será una zona de sombra de emergencias al quedar sin GES que la cubran

A Montaña de Lugo se convertirá en una gran zona de sombra dentro del mapa de emergencias de Lugo a partir del 1 de enero de 2022. La renuncia de Becerreá a ser sede del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) que cubre siete concellos se suma a la negativa de A Fonsagrada de acoger la sede que unilateralmente le adjudicó la Consellería de Vicepresidencia para seis ayuntamientos, ratificada en el pleno municipal.

Doce de estos trece municipios pasarían a ser atendidos por los bomberos de Sarria, como base más cercana, pero desplazarse a la mayoría de ellos supera la media hora estipulada como tiempo de respuesta para considerar un territorio zona de sombra.

Si la cobertura es complicada en A Fonsagrada, el municipio más grande de Galicia y con una difícil orografía, el problema se agrava en Negueira de Muñiz, que depende del parque de Barreiros, a casi dos horas de viaje. El incendio en una casa de Pena de Nogueira lo resolvieron en 2019 los bomberos de Asturias, que disponen de un helicóptero en Ibias. "Veñan de Barreiros ou de Sarria dá igual. Non chegan", afirma el alcade, José Manuel Braña.

A las discrepancias municipales se añade el desacuerdo existente entre la Consellería de Vicepresidencia y las diputaciones de Lugo, A Coruña y Pontevedra para la firma de un nuevo convenio trienal. Vicepresidencia propuso en la última comisión de seguimiento la reconfiguración del mapa de emergencias aprobado en marzo —que figura en la infografía anexa— para incluir varios cambios a partir de enero. La sede del GES de A Montaña Oriental se trasladaría de Baleira a A Fonsagrada, "ao ser o concello con mellor isocrona para dar cobertura esa zona". Este grupo abarcaría también los términos de Baleira, Negueira de Muñiz y Ribeira de Piquín. Pol, incluido en este GES, pasaría al de A Mariña Central e Oriental con base en A Pontenova, y Castroverde se integraría en el de Os Ancares-Lugo-Sarria con sede en Becerreá. Quiroga y Folgoso do Courel son dos subsedes, con seis efectivos cada una en vez de los doce del resto de los GES, Ambas se alternan cada semana para prestar una atención as 24 horas.

Manuel Martínez, alcalde de Becerreá: "Faremos un Ere pola actitude da Xunta ao negarnos a posibilidade de subrogar ao persoal a outro concello da zona"

Sí comenzará a funcionar en enero el GES de Friol, que sustituye al de Guitiriz, con cambios en su diseño territorial. El alcalde friolés, José Ángel Santos, señaló que se hizo la primera fase de selección de personal para ponerlo en marcha y solo están pendientes las pruebas prácticas.

El GES de A Fonsagrada está inactivo desde 2015, cuando el Ayuntamiento despidió al personal al no poder mantenerlo. En 2017 se le adjudicó a Baleira, que ni creó una sede, ni seleccionó a los efectivos.

Desde la Xunta confían en que la Diputación de Lugo se pronuncie sobre su propuesta de mejora de los servicios para renovar el convenio actual, que hasta el momento solo aceptó la Diputación de Ourense.

Pilar García Porto, portavoz del gobierno provincial, precisó que "aínda hai tempo para acadar acordos, pero desde a negociación e non desde a imposición dun modelo caduco". García Porto abogó por quitarle a los GES "funcións que non teñen que ver coas emerxencias" y normalizar su situación laboral. "A súa temporalidade foi considerada fraudulenta en varias sentenzas, polo que os concellos renuncian para non ter problemas legais", indicó.

EN BECERREÁ. Manuel Martínez, alcalde de Becerreá, inició la tramitación de un Ere de despido colectivo para los once integrantes del GES. Martínez justifica su decisión por la actitud de la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, quien expresó que era inviable la subrogación de personal a otro concello del área de actuación que quisiera ser sede.

Martínez precisa que el servicio "é interesante para garantir os dereitos dos veciños", pese a que las acciones de protección civil no son competencia propia de los municipios de menos de 20.000 habitantes. El mandatario local, que seguirá peleando por transferir el servicio, cree que la aportación económica es asumible, "aínda que as achegas sempre son superiores ás acordadas". Desde 2013 se gastaron 331.000 euros, 157.000 por encima de lo fijado en los convenios, pero en el periodo de 2019-2021 se redujo a un 7% y a partir de enero no tendría costes.

Carlos López, alcalde de A Fonsagrada: "Vicepresidencia decidiu que fosemos sede sen consultarnos; non imos aceptar se non asume os traballadores"

El problema para el regidor es la gestión del personal, "que se complica máis cando se exerce sobre un cadro de persoal duplicado, xa que case o 50% do persoal laboral do Concello pertence ao GES". De ahí que quiera reorganizar la plantilla y confía en que le acepten el despido de los GES al no ser fijos. Comisiones Obreras ve contradictorio que Martínez diga que está dispuesto a luchar por el servicio, "cando anuncia un Ere sen dialogar e resolver o conflito", indicó José Manuel Cebral, quien considera que el personal contratado desde 2013 cubre "postos estruturais do Concello. A súa temporalidade é un fraude de lei. É una situación que se pode cambiar por sentenza xudicial".

A Fonsagrada sólo aceptará ser sede "se asume o persoal a Xunta", dice el alcalde, Carlos López, que al igual que el mandatario de Negueira de Muñiz aboga por un miniparque de bomberos para la zona. El PP planteó en el pleno del martes la creación de una comisión de trabajo, "pero non se trata diso, senón de aceptar ou non un servizo, e non o faremos nas actuais condicións", dijo López.

Más trabajo para los parques de bomberos

Los parques de bomberos, y en especial el de Sarria, verán intensificado su trabajo si desaparecen los GES de A Montaña, ya que cubrirán su territorio y no contarán con su apoyo, especialmente aquellos municipios considerados zonas de confluencia entre ambos. Los ayuntamientos atendidos por los grupos de emergencia pasarían de los 37 previstos a 23 si se descuelgan A Fonsagrada y Becerreá. Las agrupaciones de Protección Civil serán su principal ayuda.



REACCIONES. Becerreá remitió una carta a otros municipios para que acojan el GES, algo "inasumible para Cervantes", según su alcalde, Benigno Gómez, "xa que no temos infraestrutura. A situación xa é difícil agora, pero botamos man de Protección Civil". Su homólogo de Navia, José Fernández, demanda "solucións con urxencia" para no ahondar en las diferencias entre los entornos urbanos y rurales. Recordó que Becerreá es la ubicación más céntrica.