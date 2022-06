Mondoñedo, Begonte y Friol unen fuerzas por el Camino

LA RUTA jacobea está en auge y el Camino Norte es uno de los que más está creciendo, convirtiéndose en una de las rutas que más peregrinos está ganando, especialmente por aquellos que apuestan por caminos menos masificados. Son muchos, especialmente extranjeros, los que se decantan por este recorrido que ahora se viene a potenciar con un nuevo proyecto, bautizado como De catedral a catedral, en el que se han involucrado los ayuntamientos lucenses de Mondoñedo, Begonte y Friol, que reivindican con él la belleza y los numerosos recursos que tiene el interior.

Los alcaldes de cada uno de los concellos, el mindoniense Manuel Ángel Otero; José Ulla, de Begonte, y José Ángel Santos, de Friol, se encargaron de presentarlo hace unos días en el Centro de Interpretación do Camiño Norte, ubicado en la desacralizada iglesia de Alcántara, en pleno centro mindoniense, en un acto que contó también con el apoyo de El Progreso, con la participación del director comercial y de márketing, José María Álvarez Vilabrille, al que se sumó la presencia de la parlamentaria y exalcaldesa mindoniense, Elena Candia, y el responsable del centro de interpretación, el historiador Xoán Ramón Fernández Pacios.

Una promoción conjunta que será mucho más que eso, pues unidos quieren coordinar también actividades diversas, que ayuden a que el peregrino no se limite únicamente a pasar por las localidades, sino que se empape de su cultura, su fiesta, su patrimonio, su naturaleza, su comida… y que opte por pasar más tiempo, incluso días. Un peregrino que quede tan encantado de la zona que decida volver después, ya como turista.

"O que buscamos é ter un espazo diferenciado e baseándonos na colaboración entre concellos apostar por posicionar ese recurso de interior. Unha promoción que debe ser conxunta, porque é a única maneira de seguir poñendo en axenda a importancia do Camiño", aseveró Elena Candia, parlamentaria autonómica, exalcaldesa de Mondoñedo y alma mater de un proyecto que es más que un nombre comercial, aunque ya es un eslogan con peso. "É un nome moi atractivo e que está a ter moi boa acollida e está escollido porque Mondoñedo é a única catedral do Camiño Norte ata chegar a Santiago", recuerda Candia.

Visibilidad

"Visibilidade" es el primer paso de una carrera, que busca seguir posicionando el Camiño, "e que este sexa un escenario de oportunidades, que axude a crear emprego e que promocione os nosos recursos", apuntala Elena Candia, convencida del enorme poder de atracción del Xacobeo.

Una meta que tiene su salida en la información que recibe el peregrino desde el Centro de Interpretación do Camiño Norte, ubicado en Alcántara. Un espacio en el entorno del albergue público, donde los recién llegados se encontrarán con la cara amable de Xoán Ramón Fernández Pacios, que el viernes cumplirá catorce años al frente de esta entidad.

Un tiempo que le autoriza para hacer un balance de la evolución de la ruta, que es hacia arriba. "Cando empecei había albergues públicos en Ribadeo, Lourenza e Mondoñedo, aos que agora se suman varios privados en cada sitio", reconoce.

Un aumento de espacios que ha ido en paralelo a las personas que apuestan por la ruta, que se encuentra en Mondoñedo con el hándicap de que son pocos los que hacen noche. "No albergue quedan menos dun dez por centro dos peregrinos que durmen en Mondoñedo e estes son menos do dez por cento dos que pasan pola localidade", reitera Pacios.

Demanda ► "Non se fala moito, pero é de destacar a hospitalidade, que é o que diferenza ao camiño doutros recursos"

Proyectos como el De catedral a catedral busca invertir la tendencia e intentar que los peregrinos apuesten por quedarse en Mondoñedo, porque su rico patrimonio cultural bien merece una visita reposada. Una medida, que aplaude Pacios, al tiempo que hace un llamamiento a no perder la hospitalidad, "da que non se fala moito, pero é o que diferenza o Camiño das Catedrais, o Fuciño do Porco ou do Resu, por exemplo" y, sobre todo, aprender de los aciertos "e dos erros" de otros caminos, como el Francés, cuya masificación está llevando a que mucha gente lo evite. "En Boimorto hai unha variante que leva ata Lavacolla e hai moito peregrino que a colle porque non quere tomar o masificado Camiño Francés", reitera el responsable del Centro de Interpretación, esperanzado de que "consigamos que iso non pase nunca no Norte".

Final de etapa, principio del éxito, un objetivo cada vez más cercano

Mondoñedo ► La riqueza patrimonial y cultural que atesora la ciudad episcopal es el mejor escaparate para que el peregrino se quede unos días y lo disfrute

MONDOÑEDO, que fue una de las siete ciudades del antiguo reino de Galicia, atesora un riquísimo patrimonio que hay que ver y sentir. "Desde o mesmo momento en que o peregrino chega xa pode ver a nosa historia por calquera das rúas", cuenta el regidor mindoniense, Manuel Ángel Otero, convencido de que la localidad merece una sosegada visita.

Y en eso están a trabajar desde el gobierno local, con la apertura de nuevos espacios museísticos y una programación cultural que, especialmente en verano con el Merlín Fest, tiene muy presente al peregrino. Caminante, la mayoría, que está modificando su manera de peregrinar, más relajada, gracias también a que posee más recursos, pues los diversos estudios dejan claro que el peregrino que apuesta por el Norte es una persona de un poder adquisitivo medio alto y, exceptuando la época temporada estival, predominan los extranjeros.

Un peregrino que ya no tiene tan en cuenta las etapas fijadas hace años, que dejaban a Mondoñedo sin ser final de ruta, pues desde Ribadeo se marcaba el final en Lourenzá, de donde arrancaba la siguiente etapa, siendo la ciudad episcopal un sitio solo de paso. Una situación que no se da si el peregrino opta por la variante que desde Asturias enlaza con Trabada, donde la localidad mindoniense sí es final de etapa.

La catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad, acoge la Misa del Peregrino y es este templo uno de los muchos recursos patrimoniales que atesora la ciudad. Hacer que el visitante los conozca es "a nosa misión; teñen que parar e ver", afirma el regidor municipal, quien es claro al aseverar que "Mondoñedo ten que ser inicio e final de etapa porque o merece de sempre".

Un templo que es el que da nombre al nuevo proyecto y con el que se pretende atraer a los cada vez más visitantes que apuesta por este ruta –unos 200 diarios según la directora xeral de Turismo de la Xunta, Nava Castro– lo que da idea de su exponencial crecimiento.

"Sumar esforzos" es el objetivo de esta nueva apuesta, para la que el regidor mindoniense agradece el esfuerzo de sus homólogos de Begonte y Friol "para poñer en valor o Camiño que nos une", reitera.

Un recurso en el que se apuesta por diferentes estrategias. "O primeiro é que a xente nos coñeza, porque practicamente non tiñamos espazo e a idea é ter tamén unha programación cultural orientada al peregrino, porque o Camiño dá un valor ao territorio increíble e estamos a falar dunha multiculturalidade conformada polas 180 nacionalidades diferentes", cuenta Elena Candia. Convencida de que "a promoción é inversión" recuerda también el importante papel que debe jugar la iniciativa privada. "Hai que ter aloxamentos e que esteñan ben equipados, para o que é impresdindible a aposta da iniciativa privada para que todo ese crecemento se converta en asentamento", recalca Candia.

Una figura que es, para el alcalde mindoniense, la artífice de que la ciudad haya incrementado su apuesta cultural y de ocio. "Dende que entrou no goberno en 2015 traballou para darlle un pulo á localidade" y recordó la conversión en realidad de algunas de sus apuestas, como la Casa Museo Álvaro Cunqueiro, el Museo da Imprenta o el centro de interpretación de Fontevella, sin olvidar la adecuación del propio espacio de Alcántara, donde se instalará en un futuro un centro dedicado a la Semana Santa.

Unos recursos a los que Manuel Otero suma otros como "literatura, música, tarta, pan, auga… É unha zona paradisíaca onde tes paisaxe e grazas ao seu microclima varios tons de verde", cuenta un enamorado de su ciudad, que no se olvida de la "cordial" relación que guarda la localidad y sus gentes con el peregrino.

Acompañar a la iniciativa privada, una de las claves

Begonte ► Involucrar en los actos culturales a los peregrinos ayuda a crear sinergias para potenciar el Camino Norte en el interior

EL CAMINO llega a Begonte después de dejar Vilalba, más concretamente a Baamonde, una localidad que es principio y final de etapa y que dista de Santiago los cien kilómetros que se necesitan para recibir la Compostela si se peregrina a pie. Una localidad, pues, acostumbrada desde siempre a recibir y tratar a los peregrinos entre los que ya están detectado un cambio en sus tendencias.

"Estamos a ver que os peregrinos non só chegan e durmen, senón que buscan desplazarse a outros sitios buscando diversas actividades e cousas que ver na contorna e hai moitos, sobre todo estranxeiros e, en especial, do norte de Europa, que buscan pasar un par de días e para iso hai que ter propostas", cuenta José Ulla Rocha, el regidor, quien constata que el perfil del peregrino también ha mudado en los últimos tiempos y al margen de los mochileros, existe otro con mayores recursos económicos.

"En Begonte hai dous anos montouse un novo hostal, que ten xa todo reservado para este verán, ao igual que o outro que xa estaba aberto", recuerda Ulla, quien confirma que tras la pandemia se están empezando a retomar proyectos que quedaron parados, "algúns algo distintos, como bungalós o cabañas, co que xa empezamos a ter variedade", recalca el mandatario.

Unos ejemplos que para José Ulla son claros de que el Camiño es un importante generador de riqueza "e de que a pesares das circunstancias da pandemia, que ralentizou un pouco os plans, temos moita potencialidade e a iniciativa privada ten que dar un paso adiante". Un paso que es consciente que no pueden dar solos, "polo que temos que ir da man, acompañándoos" e insiste en que "aínda que os recursos son limitados, dende a Administración local temos que apostar para xerar riqueza e mellorar social e culturalmente".

La reactivación tras la pandemia se deja sentir en el impulso de nuevos proyectos, como bungalós o cabañas

Un esfuerzo para lo que ve positivo la unión de los tres concellos en el nuevo proyecto De catedral a catedral. "É unha aposta moi importante e toda a colaboración é boa, pois todo o que podamos mancomunar é máis doado de levalo adiante", reitera, aludiendo a la importancia de potenciar las actividades culturales conjuntas, sobre las que en su concello ya tienen experiencia en la organización. "Se as actividades culturais que programamos as pode tamén desfrutar o peregrino estamos a xerar unha sinerxia para seguir dándolle potencialidade ao Camiño Norte e estamos todos dacordo en apoiar todas as iniciativas que vaian nese senso", apostilla el alcalde.

Una programación que en buena parte de las ocasiones se lleva a cabo en el auditorio municipal de Baamonde, el centro neurálgico de la ruta jacobea en el municipio. "Se poñemos en valor o que facemos e lle damos difusión seremos capaces de captar a ese peregrino que ven pasar uns días e aínda que nós non temos ese patrimonio monumental que ten Mondoñedo se que temos un gran patrimonio natural e cada un ten que aportar as súas peculiaridades e a súa idiosincrasia e creo que é unha unión pode dar os seus froitos e temos que aproveitalo, contando tamén con que Administración autonómica estase involucrando co seu apoio", agrega.

La unión de los tres concellos tiene que implicar apostar por un proyecto diferenciador para la ruta jacobea

Dentro del rico patrimonio que atesora Begonte, que contaba a 1 de enero del pasado año con 2.976 habitantes según el censo del Ine, destacan sendos clubes fluviales en Begonte y Baamonde, las lagunas de Riocaldo o la Casa Museo de Víctor Corral, que el regidor confirmó que están intentando que vuelva abrir. Un prolífico y conocido escultor, fallecido el pasado año, que es también el autor de la capilla más pequeña del mundo, esculpida en honor a la virgen del Rosario, patrona de Baamonde, en el castaño centenario y de trece metros de alto que existe junto a la iglesia parroquial de Baamonde, dedicada a Santiago y testigo de la llegada casi ininterrumpida de peregrinos.

Un templo erigido en el siglo XIII sobre una edificación anterior; de estilo gótico, aunque conserva algunos elementos románicos, muestra del decisivo influjo de la peregrinación a Compostela. El santuario original data del siglo IX, destruido en el año 1101 durante la Revolta Irmandiña. Unos años de los que solo se conserva una piedra con forma de prisma de un metro de altura, utilizada durante bastantes años como base de la pila de agua bendita y que tras las últimas reformas fue encontrada bajo el altar mayor.

Mimar

Unos recursos que considera Ulla que el nuevo proyecto ayudaría a potenciar. "Temos que diferenciarnos e é xusto niso onde temos que incidir, que a persoa que escolla o Camiño Norte o faga porque ten información, programación… que vexa que é un sitio no que se lle mima para que poda volver de vacacións", relata el mandatario.

Formar parte del Camiño en primera persona es un recurso que ayuda a potenciar la multiculturalidad y justo para ayudar a personas de diversas nacionalidades es donde propone la contratación de personal que hable idiomas para los establecimientos de hostelería, "o que vai axudar a que o peregrino esté máis comodo", dice, al tiempo que confía que no se vean los establecimientos muy afectados por la carencia de personal que afecta en general a todo el personal del sector de la hostelería, "e no noso concello chegando ao punto que non tiñan xente para servir comidas", lamenta.

Un pueblo para disfrutar

Friol ► El impulso a la ruta ayudará a atraer a peregrinos que buscan algo más que caminar y quieren empaparse de la cultura local

EL MUNICIPIO de Friol es el último de la provincia de Lugo por el que pasa el Camiño Norte para adentrarse ya en A Coruña por Sobrado dos Monxes. Una ruta jacobea que discurre por media docena de parroquias: Seixón, Miraz, Anxeriz, Anafreita, Nodar y Silvela.

"É un hándicap que non pase pola capitalidade, pero temos que xerar actividades para que a xente se achegue ao centro, porque igual que hai peregrinos que veñen dormir ao pobo entendemos que tamén se achegarán se lles ofrecemos unha programación potente", cuenta el alcalde, José Ángel Santos.

José Ángel Santos, en Mondoñedo. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Algo en lo que ya están inmersos, con muy buenos resultados. "Estemos conseguindo o obxectivo que nos marcamos, que Friol non sexa neste caso un pobo polo que pasa o Camiño, senón un pobo do que o peregrino disfrute", asegura el regidor municipal, quien reconoce que en los establecimientos asentados en la capitalidad, como un hotel con encanto o una casa rural, se están quedando peregrinos durante varios días, "o que quere decir que veñen a algo máis ca facer o Camiño", apunta.

Una medida, la de ofrecer actividades, pero también facilitar que el peregrino pueda disfrutar de los encantos de la localidad, que quieren extrapolar ahora al resto de concellos, con la puesta en marcha del nuevo proyecto De catedral a catedral. "Queremos potenciar o Camiño Norte e os recursos que temos nos concellos, que son moitos, tanto de natureza, como culturais e sociais, pois se facemos un concerto queremos que o peregrino disfrute e que conte, e que se quede con ganas de volver de vacacións despois porque lle gustou o que veu", cuenta Santos.

El Camino como oportunidad de negocio tiene su ejemplo en un municipio que ha incrementado la oferta

Una circunstancia que cada vez se repite más, debido a que ha crecido el número de peregrinos que opta por escoger la ruta norte y que tienen un perfil socioeconómico más elevado, como constatan desde Friol. "Dende hai quince anos está en auxe, sacando o paréntese da pandemia, pero volveu con máis forza se cabe e, ano a ano, se incrementa o volume de peregrinos", reitera José Ángel Santos, quien se congratula además de que el crecimiento haya ido en paralelo a la apertura de negocios, que son una fuente de ingresos y de generación de empleo para personas de la localidad.

"Hai dez anos non había albergues, nin bar, nin oficina de peregrino, pero o sector privado deuse conta do potencial e agora temos catro albergues privados, un público, un punto de atención ao peregrino e dous bares", enumera el regidor, satisfecho con que "a xente o vexa coma unha oportunidade de negocio e fai falla máis", reitera, recordando que hay otros proyectos en marcha.

El albergue público está en el lugar de A Cabana, en la parroquia de Nodar, con una treintena de plazas, y es apto para personas con movilidad reducida. Una infraestructura que se abrió en 2018 con el apoyo de la Xunta de Galicia.

Una ayuda para la promoción que el alcalde friolés echa en falta de otras administraciones, como la provincial. "Non aporta e invito a que sexa sensible nun futuro", reclama Santos, quien insiste en que "é unha maneira de potenciar a provincia, porque se o peregrino volve como turista vai ser bo para todo Lugo e xerará riqueza".

La apertura de un nuevo centro sociocultural ayudará a incentivar la oferta de ocio para locales y visitantes

El responsable de Friol aplaude el nuevo proyecto de promoción del Camiño Norte, De catedral a catedral. "Xa o título foi un éxito e cando estivo en Santiago todo o mundo falaba e preguntaba" y es consciente de que "a unión fai a forza e é moi importante unificar os esforzos. sobre todo económicos, para darlle un pulo á potenciación da ruta".

En breve, se estrenará un nuevo centro sociocultural, que será un aliciente más para el peregrino.