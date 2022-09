Setembro é o comezo. Rematan as vacacións, pero quedan por diante horas de luz, días de calor moderado e moitas propostas de lecer que axudarán a entrar no outono sen necesidade de despedirse do bo ambiente do verán.

Calquera momento do ano é bo para desfrutar da provincia de Lugo, sempre hai algo que facer. Só hai que reparar nos pequenos detalles e aproveitar o que cada estación regala. O verán é un estado de ánimo e non remata se a disposición é boa.

REACTIVACIÓN. Hai que voltar ao traballo, é irremediable, pero as tardes aínda son longas e as fins de semana non desaparecen do calendario. A rutina pode esperar.

Un simple café nunha terraza do campus de Lugo pode ser unha experiencia exótica en setembro. A volta ás aulas devolve a vida a un barrio aletargado e a alegría dos reencontros xuvenís é contaxiosa. A diversidade volve ás rúas.

As propostas culturais diversifícanse. O mes comeza con música. Burela leva a batuta co festival Osa do Mar e a mediados de mes colle o relevo Lugo co Caudal Fest.

As asociacións volven rebulir e programan actividades para obrigarse a saír da casa os días de chuvia que se esperan para os próximos meses.

Pero antes de que a noite lle gañe demasiado terreo ao día, é bo momento para aproveitar as temperaturas moderadas e botarse a andar. Os camiños dos Ancares e do Courel son infinitos e moito máis levadeiros agora que baixo o sol de agosto.

O verán de San Miguel chega antes ou despois e ofrece unha ocasión única para desfrutar das praias da Mariña, libres xa das aglomeracións estivais e moi acolledoras para os da casa.

E en setembro arranca tamén un dos maiores espectáculos que ofrece a provincia de Lugo: a vendima da Ribeira Sacra. Os viñedos que bañan o Sil e o Miño están listos para dar o mellor de si e para poñer a proba a heroicidade de quen os traballa.

Pódese participar na vendima, unha experiencia para rememorar cando xa teñan pasado as maniotas. Pero non fai falta dobrar o lombo para desfrutar da paisaxe dos viñedos, dun paseo en barco polos canóns ou da degustación do viño do ano anterior.

Rabiar con gusto. Volven tamén as citas deportivas. Os equipos das distintas disciplinas están xa a pleno rendemento e sempre hai algo polo que rabiar. Se os nosos xogan fóra, se o xogador que nos gusta está lesionado, se o adestrador non nos fai caso cando lle dicimos o que debe facer...

Setembro regresa con folgos renovados e encantos para seducir ata ao máis morriñento do verán.

Vendimadores, na Ribeira Sacra. AEP

Espectáculo natural ► A vendima na Ribeira Sacra é unha visita obrigada

En setembro comeza a vendima na Ribeira Sacra. Os bancais de pendente vertixinosa ofrecen un espectáculo para a vista que se pode desfrutar por terra ou desde o río, cun agradable paseo en catamarán polos canóns do Miño e do Sil. Os máis ousados terán posibilidade de participar na vendima, pero tamén se pode desfrutar dela dun xeito máis sosegado e sen risco de apañar maniotas. Un roteiro polo patrimonio artístico da zona, un paseo polos viñedos ou, simplemente, desfrutar dun viño deixándose abalar pola paisaxe.

Cabalos preto dunha praia da Mariña. J.Mª ÁLVEZ

Verán de San Miguel ► As praias da Mariña quedan para os da casa

As praias da Mariña quedan baleiras en setembro e é un bo momento para desfrutar delas en todo o seu esplendor. Quedan para os da casa, sen aglomeracións nin atascos nas estradas. O verán de San Miguel sempre regala uns días de sol en setembro, un bo momento para visitar a costa lucense e desfrutar dos últimos baños da tempada. A gastronomía da costa nunca decepciona e en setembro é moito máis doado atopar mesa naquel restaurante tan demandado ou naqueloutro que quedou pendente en agosto.

Concerto do festival Osa do Mar de Burela. AEP

Música ► Osa do Mar e Caudal Fest marcan o ritmo

A música continúa en setembro. Burela é estes días a capital alternativa co festival Osa do Mar, que reúne no seu cartel a Anabel Lee, Arde Bogotá, Berto, Karavana e La La Love You. O Caudal Fest toma o relevo en Lugo os días 16 e 17 de setembro, cunha programación sen desperdicio que ten gañado miles de adeptos nas últimas edicións.

Afección do Breogán. AEP

Citas deportivas ► Volve subir a adrenalina

Tras unhas semanas de relativa calma marcadas polas negociacións de fichaxes, altas e baixas, os equipos lucenses regresan á competición e a adrenalina sobe nas afeccións. O Lugo e o Breogán levan a batuta, pero non van sós. De norte a sur da provincia os equipos volven á carga e, tras eles, os seus seareiros, con folgos renovados e moitas ganas de espectáculo deportivo.

Pallozas de Piornedo. EUROPA PRESS

Os Ancares e O Courel ► As costas súbense mellor

Setembro é bo momento para botar a andar. As temperaturas moderadas suavizan os camiños e axudan a gozar dos paseos. As rutas nas montañas lucenses son practicamente infinitas e o nivel de esixencia é variado. Os montañeiros máis intrépidos atoparán diversión, pero tamén hai propostas para camiñantes ocasionais sen especial forma física. A paisaxe cambia no final do verán e xa empeza a intuírse o espectáculo de cor que acadará o seu máximo esplendor no outono. Un bo motivo para regresar máis adiante.

Alumnos ás portas da facultade de Veterinaria de Lugo. AEP

Bo ambiente ► O campus universitario florea no outono

O ambiente estudiantil regresa e devolve a diversidade ás rúas do campus universitario de Lugo. As terrazas énchense de xente, de voces novas desexosas de poñerser ao día. Alegría contaxiosa e folgos para emprender aventuras. Tamén é un bo momento para deixarse sorprender pola variedade botánica que alberga o barrio do campus, unha das propostas de paseo que ofrece o guía Guido Álvarez a quen quere coñecer os recunchos do Lugo máis descoñecido. Rutas moi interesantes que merece a pena ter en conta.