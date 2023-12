Mínimas excepcionales en la última década congelaron Lugo

La provincia de Lugo registró el lunes mínimas desconocidas desde hacía mucho tiempo en el mes de diciembre. De hecho, la estación de recogida de datos de Meteogalicia en O Morelle (Sarria) marcó a las 9.10 horas de la mañana del lunes 6,2 grados bajo cero, una de las mínimas de Galicia tras los -8,8 grados de Calvos de Randín y los -8,1 de Baltar, ambas en Ourense. En Lugo capital se bajó a -2 grados.

Pero es que esos 6,2 grados negativos de la estación de Sarria son un registro que no se alcanzaba a estas alturas del año en ninguna de las 38 estaciones de medición repartidas por la provincia de Lugo desde el 26 de diciembre de 2020, cuando O Cebreiro marcó -6,3. Después, habría que remontarse hasta 2017 para volver a encontrar semejantes mínimas en el último mes del año; eso sí, aquel diciembre conserva una de las jornadas con mínimas más bajas por todo el territorio lucense, ya que el día 6 hasta cuatro estaciones estuvieron por debajo de los 6,4 bajo cero y una, precisamente la de O Morelle, se plantó en los -7.

Esta misma estación sarriana tiene también el récord de temperatura mínima en diciembre en la última década: unos heladores -7,6 grados en 2014.

Pese a todo, y según explica Meteogalicia, Lugo vive "unas temperaturas normales en este periodo", acompañadas también de fenómenos no menos habituales como heladas y nieblas los días que remite el agua y de máximas y mínimas más altas cuando llueve. Será, por ejemplo, lo que se prevé que suceda este mismo martes: "Habrá precipitaciones", indica la agencia gallega, "este martes por la noche. Las mínimas ascenderán notablemente aunque oscilarán, y máximas que ascenderán moderadamente".

Esto se debe a que la retirada transitoria de las altas presiones permitirá la llegada a Galicia de un frente a última hora del día. Así, aunque la jornada comenzará con cielos con nubes bajas al oeste y nieblas matinales en el interior, y con el avance de la tarde las nubes irán en aumento. Por la noche, el frente traerá lluvias por el noroeste que se irán generalizando durante la madrugada. La capital lucense, por ejemplo, tendrá 8 grados de máxima y cero de mínima.

Bo día! Como vemos na animación do satélite, unha fronte estase achegando polo noroeste. Notaremos un aumento progresivo de nubes e chuvias☂️a partir de media tarde, continuando á noite.



Esta noite foi a última de xeadas intensas no interior🥶 xa subindo as mínimas mañá📈 pic.twitter.com/lZEbEGESOq