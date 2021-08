Mil anos nomeando Antas

Cando comezou a preparar o seu traballo de fin de grao, a filóloga galega Andrea Santiso, que escollera facer unha análise da toponimia maior de Antas de Ulla, dicíalle á súa titora: "vou facer algo que xa está feito". Santiso consultou documentos notariais de moitos séculos atrás e as obras doutros estudosos que xa se interesaran pola toponimia antes ca ela. "O proceso era de mirar moitas obras e consultar os corpus electrónicos en busca de atestacións antigas. Axudoume moito o traballo de Nicandro Ares, un crego que estudou a toponimia da diocese de Lugo, e consecuentemente tamén a de Antas", comenta. A súa titora, Ana Boullón, espelíalle as dúbidas cunha cita de Newton que di "somos ananos subidos nos ombros de xigantes". Aquilo facíalle ver as cousas doutra maneira: "eu era ese anano subido no ombro de Nicandro".

Agora Santiso traballa na adaptación do seu estudo, que vai ser publicado no marco da colección que edita a Real Academia Galega xunto coa Asociación Galega de Onomástica. A autora explica que a iniciativa "Terra Nomeada o que pretende é chegar á xente, divulgar a toponimia e evitar que caia en desuso". O seu será o sétimo volume da serie. Súmase a outros que recollen a toponimia maior de Agolada, Begonte ou Rábade. Opina que "en Antas pódese seguir conservando moito do que temos, porque hai ganas e xente interesada en preservar a nosa riqueza histórica".

Santiso sinala que a deturpación e a perda da toponimia esixen unha análise que consiga fixala tal e como é na fala real

A practicidade que ten a toponimia na fala habitual eclipsa a información que agocha: "nesas letras hai moita historia. Nelas está reflectido quen fomos, quen son os habitantes do lugar e o que somos. Os de Antas vémonos reflectidos na nosa toponimia e iso é bonito". Segundo explica a filóloga, Antas pode adscribirse ao padrón de Galicia en xeral, pero ten unha vinculación moi estreita coa realidade da zona. "Estamos no interior e a súa toponimia é rural, son todo referencias á tradición e ao modo de vida da xente que habitou este sitio nos últimos mil anos". Santiso engade que a ullá é unha toponimia moi ben consolidada. Pódese exemplificar co caso de Dorra, que aparece nun documento do ano 569 e permaneceu inalterado ata o día de hoxe. As variacións na onomástica de lugares son moi pequenas. A máis destacable é que as persoas maiores da vila mostran unha gheada aspirada na súa pronuncia que as novas xeracións non conservan.

Andrea Santiso recoñece a perda da toponimia como un problema colectivo, especialmente no caso da microtoponimia, xa que moita dela existe só a nivel oral. Conta que falou "cunha señora maior que nomeaba lugares nos que agora hai casas pero que non están rexistrados no nomenclátor e dos que ninguén máis oíra falar" e que por esta razón "seguramente en Antas haxa moitos máis nomes que se perden. Quen conserva verdadeiramente esta información é a xente maior, por iso hai que recuperala e fixala agora, como verdadeiramente é na fala de aquí".

Con respecto á publicación do libro di que a súa satisfacción máis grande é "que os veciños se sintan representados nel". E tamén que por ter contribuído a que se divulguen os topónimos do concello no que medrou e que, a raíz diso haxa quen se interese por eles, "xa mereceu a pena".

Investigación | Riqueza onomástica

Antas de Ulla ten unha cantidade moi significativa de topónimos con respecto ao seu tamaño e ao número de habitantes. No nomenclátor, que é a fonte oficial que recolle a toponimia de Galicia, hai rexistrados 133 lugares. Andrea Santiso propuxo a inclusión doutros dous, que foi aceptada e suman 135.



Ademais hai 28 parroquias no concello. Na maioría o nome polo que se coñecen coincide co dalgún dos lugares que as compoñen, pero non sempre. Contando as denominacións diferenciadas, que cabe sinalar que son moi susceptibles de caer en desuso, a toponimia maior de Antas componse de 163 nomes.



UNICUM. De todos eles, 44 son unicum, que quere dicir que non se repiten en toda Galicia. Algúns exemplos son Caira, Funsín, Bellós ou Nugallás. É unha cifra significativa que lle dá ao corpus de nomes ulloán a súa singularidade.



TOPÓNIMO ESCURO. Os topónimos escuros son aqueles que pola falta de atestacións é información non se lles coñece orixe nin significado. Santiso só topou no seu estudo cun deles: Mancegar.



60%. Máis do sesenta por cento dos topónimos analizados relacionanse co léxico común vinculado ó mundo rural —á vexetación, ás árbores ou aos ríos—. É unha mostra da organización social que caracterizou historicamente a zona.