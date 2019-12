Las previsiones anunciaban frío y los termómetros gallegos confirmaron su acierto. Las temperaturas cayeron en la madrugada del lunes al martes a valores bajo cero en numerosos municipios de Lugo y Ourense, donde se registró la marca más fresca de la comunidad. Fue en A Mezquita, donde los termómetros bajaron a los -5,1 grados, atendiendo a los registros de Meteogalicia.

En Lugo, mientras, el registro más bajo correspondió a Sarria, con -3,5 grados, aunque no fue el único dato en negativo en la provincia. En la capital se registraron -2,2 grados, en Pedrafita do Cebreiro se alcanzaron los -2,1 y en Folgoso do Courel los 2. También estuvieron en negativo Portomarín (-1,9), Bóveda (-1,5), Monforte (-1,1) o Antas de Ulla (-1).

Con todo, las temperaturas no cayeron tanto como en Ourense, donde Vilariño de Conso se quedó en los -4,4 grados centígrados; A Veiga, en los -4,3, y Verín en los -4,1. Otros registros significativos en la zona de montaña se corresponden con los -2,9 de Manzaneda y los -2,4 de San Xoán de Río.