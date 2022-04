Son vítimas de naufraxios. Dun xeito ou doutro, as súas vidas quedaron marcadas por traxedias no mar. Manuel Casas, Manuel Luis Rodríguez, Vicente Míguez e Antonio Tarrío teñen a memoria empapada de salitre, dese que corroe e non hai xeito que arrincar.

Este mes cúmprense anos do afundimento do Titanic e aboian outros naufraxios máis cercanos. Os deles foron en xullo, en outubro... non hai día seguro no medio dun océano. Os golpes de mar non avisan, os ventos son implacables e toda experiencia é pouca cando a vida está en xogo.

Manuel Casas, no porto de Burela. JOSÉ Mª ÁLVEZ

MANUEL CASAS. Sobreviviu a unha galerna cando tiña 25 anos. Hoxe, con 73, di que non hai día que non se acorde dese momento. Era un dos tripulantes do Reina Victoria, un barco de Burela que se afundiu preto de Francia o 12 de outubro de 1973. Morreron catro homes. Manuel Casas di que ese día tivo sorte porque "ninguén contaba con saír de alí con vida".

Andaban ao bonito polo golfo de Biscaia e nada facía pensar que a marea se ía complicar tanto. "O mar estaba en calma, pero de repente empezou a empeorar e foi a máis. Era de noite, algúns deitámonos, pero ninguén durmía. Escoitamos un golpe moi grande e cando subimos á cuberta estaba todo desmantelado. Intentamos facer algo, pero non houbo xeito. Xa se vía que aquilo non tiña amaño", relata.

O impacto do primeiro momento deu paso á desesperación cando a tripulación se deu conta de que o afundimento era inminente e de que non quedaban balsas salvavidas para todos. "Ata lle prendimos lume á ponte do barco para que nos viran. Eu penso que alguén nos tivo que ver, pero non podían acercarse. Todos estaban intentando saír de alí como podían".

Ás seis da mañá o Reina Victoria foi a pique. "Eramos 13 homes na tripulación. O barco levaba unha balsa para doce e outra para seis, pero a grande xa non estaba, leváraa o mar. Metímonos os 13 na balsa de seis", lembra o mariñeiro.

Alí estiveron demasiadas horas, unha eternidade. "Un barco francés pasou pegado, pero non nos viu. Despois un golpe de mar pechou a balsa, dobrouna coma se fora un libro e os que ían no centro caeron ao mar. Nese momento perdimos a tres. Máis tarde, a lancha envorcou e fomos todos para a auga. Os que puidemos démoslle a volta e subimos de novo, pero aí perdimos outro compañeiro. Sabiamos que non podiamos resistir unha noite máis na balsa. Con ese mal tempo, co frío e sen roupa, porque o mar o primeiro que fai é espirte. Ninguén contaba con salvarse".

Pero a sorte cambiou cando un barco francés logrou achegarse a eles e subilos a bordo. Manuel Casas fala cun agradecemento infinito cara a eses mariñeiros. "Tratáronnos moi ben. Leváronos para Douarnenez, na Bretaña francesa, e volvimos á casa por terra, en tren. Anos despois, no 80, ese barco estivo en Burela, practicamente coa mesma xente, e estivemos con eles". Manuel Casas non pode reter a emoción cando fala disto porque sabe que non hai diñeiro que pague o cabo que lles botaron.

Moitos dos sobreviventes volveron ao mar en canto chegaron a Burela. "Que vas facer se levas toda a vida de mariñeiro?", pregunta Manuel Casas. "Eu non volvín, pero por circunstancias. Tiven a oportunidade de traballar co meu irmán nunha cristalería, pero volvería embarcar se fixera falta porque levaba no mar desde os 15 anos. Medo non me quedou, pero si un recordo moi grande, sobre todo dos compañeiros", explica. "Morreu xente moi nova, un de 25, outro de 29... pero son cousas que pasan e non dá tempo a reaccionar. Non hai nada que facer. Daquela non había os medios que hai hoxe para predicir o tempo. Se o souberamos antes e tiraramos para fóra quizais zafáramos", reflexiona hoxe.

Os seus catro compañeiros de tripulación non foron os únicos lucenses que morreron ese día. Preto do Reina Victoria faenaba outro barco de Burela, o López Sueiras. Levaba once homes a bordo. "Ese desapareceu con toda a tripulación. Non se soubo máis deles", lembra.

Manuel Luis Rodríguez, en Celeiro. JOSÉ Mª ÁLVEZ

MANUEL LUIS RODRÍGUEZ. É de Celeiro, tamén sobreviviu a un naufraxio e non é quen de esquecer nin o máis mínimo detalle porque as almas que molla o mar non secan nunca. Manuel Luis Rodríguez era cociñeiro no Mariscador. Volvía dunha marea no Gran Sol, cunha tripulación de 18 homes e o barco cargado de peixe. "Foi no 1998. Estabamos na cama e veu o motorista despertarnos e dicirnos que puxeramos os salvavidas. Entraba auga polo motor e as bombas non daban achicado. Botamos bengalas, chamamos a terra, pero non contestaban. Era de noite e facía algo de mal tempo".

Manuel Luís Rodríguez Pérez revive o momento con total precisión. "Estivemos no barco ata que se foi a luz. Entón botámonos ás balsas e alí quedamos. Estabamos a máis de 200 millas da costa, non se vía nada arredor. Pasou tempo ata que vimos unha bengala ao lonxe. Foi unha alegría enorme saber que nos tiñan localizados".

Quen se dera conta da súa presenza era un barco mercante que non podía achegarse para rescatalos, pero que se ocupou de pedir axuda e de amparalos ata que chegou. "O mercante acercouse o que puido, púxose contra o mar para protexernos e botou unha rede, por se a podiamos alcanzar, pero non lle chegamos. Ninguén se tirou a nadar porque nas balsas estabamos ben e no mar quen sabe. Nesas circunstancias non se pode arriscar".

Desde o barco mercante deron aviso aos servizos de salvamento e mandaron un helicóptero. "Desde o aire saltou un home ao mar e nadou cara a nós. Foille difícil chegar, as ondas lanzábano para atrás, pero conseguíuno. Eramos 18. Dixéronnos que había que ser rápidos porque o helicóptero estaba no límite de combustible e se tardabamos tiña que facer dúas viaxes. Así que subimos de dous en dous".

Dese xeito rescatáronos a todos e leváronos para A Coruña. "Mentres estás alí na auga, sen ver a ninguén, o corpo ponse dunha forma que non che deixa sentir nada ata que chegas a terra e te derrubas. Tivemos moita sorte, pero é unha experiencia que non lle desexo a ninguén".

O barco foi a pique e non se puido recuperar, así que o armador encargou outro. Algúns dos que sobreviviron ao naufraxio nunca volveron ao mar, pero Manuel Luis Rodríguez si. "Non sabía facer outra cousa e tiña que traballar. Estiven un ano no paro esperando polo barco novo e nese tempo saquei o carné de conducir, collín moza e casei. Despois volvín ao mar e nel traballei ata que me xubilei".

Conta que o primeiro día non lle foi doado embarcar. "Véuseme todo á cabeza. Pensaba: saín dunha, pero a ver se saio doutra. Despois foime pasando. No mar sempre andas correndo dun lado para outro, non che dá moito tempo a pensar".

O concepto de sorte que ten a xente do mar é demasiado duro para calquera outro ser humano. Manuel Luis Rodríguez considérase afortunado por ter sido rescatado cando xa daba a vida por perdida. Vicente Míguez tamén pensa que tivo moita sorte porque puido recuperar o cadáver do seu pai cando o seu barco naufragou no Cantábrico. Ía no Todos los Santos, de Celeiro, e unha galerna botouno ao fondo.

Vicente Míguez, co mar sempre presente. AEP

VICENTE MÍGUEZ. Era xullo de 1961 e ía calor. Calma chicha no mar e os barcos pescando. Nada facía pensar que se ía desatar o inferno. Unha fronte de aire frío procedente das Azores bateu cunha masa de aire quente ao chegar á costa galega e a galerna descomunal que provocou deixou o Cantábrico sementado de cadáveres. Morreron 83 persoas. Delas, 30 eran mariñeiros de tres barcos de Celeiro: Badiola, Todos los Santos e Mari Loly Grela.

Vicente Míguez tiña daquela cinco anos e o seu relato arrepía. "O meu pai tivo a sorte de que ía na ponte do barco e morreu dun pau na sen. Non afogou, por iso non foi ao fondo coma os demais. Rescatárono aínda con media vida e morreu a bordo doutro barco", explica.

Iso contáronllo, pero de aí en diante xa foi testemuña de todo. "Unha veciña aproveitou un instante no que non estaba a miña nai e levoume ver o meu pai. Para min foi unha impresión tremenda velo alí morto cun pau tan grande na cabeza. Co tempo agradecino porque foi o xeito de despedirme del, pero naquel momento marcoume moito".

A nai quedou viúva con sete fillos. Nese contexto, a sorte volve tornarse negra. "As outras viúvas de Celeiro, cando se cruzaban coa miña nai pola rúa, dicíanlle sempre a mesma cantinela: que sorte tiveches, tes un sitio a onde levar flores e unha pensión". O detalle económico é fundamental no relato porque "daquela tiñan que pasar dez anos para poder dar por morto a un mariñeiro desaparecido e as mulleres non podían cobrar unha pensión". Vicente Míguez explica que "as mulleres quedaban sen marido, sen pensión e sen fillos, porque os levaban para os colexios que había para orfos de náufragos".

A galerna do 61 fixo estragos en Celeiro e na comarca. "Foron 30 homes. Iso para unha vila pequena é moito. Despois non había mariñeiros que quixeran ir ao mar. Nos seguintes cinco anos fuxiron 84 persoas. Iso téñoo documentado. Uns foron para a aventura da emigración e outros para a mercante. Uns por medo ao mar e outros porque na pesca non se gañaba un peso".

A súa nai, a pesar da sorte que o resto das viúvas lle envexaban, non tivo unha vida doada. Quedou soa e con sete fillos por criar. "Colleulle terror ao mar, tíñalle pánico. Ela traballaba na fábrica de conservas e obrigábame a ir alí a pedirlle permiso cada vez que me quería bañar na praia. Entón ela saía á porta para mirar como estaba o tempo e como fora algo malo xa non me deixaba meterme no mar".

Pero non foi ese o único trauma que tivo que superar a nai de Vicente Míguez. Varios dos seus fillos viviron da pesca ata que se xubilaron. Para ela non era fácil saber que cada día se xogaban a vida nese medio que xa lle tiña roubado tanto. "Eu tiven a sorte de que o Instituto Social da Mariña (ISM) me pagou os estudos no seminario por ser orfo de náufrago, pero os meus irmáns foron ao mar ata que se xubilaron. Eu só fun algúns veráns, para poder pagar os estudos de Maxisterio. Nunha marea do bonito gañaba para todo o ano", explica.

A galerna de 1961 deulle a este home para varias publicacións, reportaxes, documentais… traballos que lembran aos que se foron, pero tamén serven de recoñecemento aos que cada día xuntan o valor necesario para saír ao mar. A súa vida quedou marcada por aquela traxedia, igual que a de Antonio Tarrío Pérez.

Antonio Tarrío, de Celeiro. JOSÉ Mª ÁLVEZ

ANTONIO TARRÍO. Tiña once anos e estaba na escola cando escoitou berros por todas as rúas de Celeiro. "Saímos todos os nenos correndo. A miña nai non estaba na casa, fora para a do armador a preguntar, e eu fun ata o porto, pero o meu pai non aparecía. Volvín coa miña nai e mandoume para a praia, a ver se me enteraba de algo. Chegando ao varadoiro atopeime cun home que ía no Badiola co meu pai. Pregunteille por el e contestoume: queda aló. Volvín correndo para a casa. Había berros por todas partes. Morreran 30 homes e, nalgunhas casas, un pai e un fillo. Cando a miña nai me viu vir correndo e chorando xa caeu desmaiada. Ela estivo moi mal porque botou moito tempo sen poder chorar e inchou toda".

Antonio Tarrío lembra coma se fora onte aquel día de xullo do 61. O seu pai morreu, pero no mar tiña tamén un avó, tíos… moita familia. "O meu avó salvouse porque deixaron ir o barco. Apareceron en Santander varios días despois. Os barcos que se afundiron aquí foi porque intentaron volver a terra. Puxéronlle proa ao vento e deulles a volta", narra.

Aos seus 72 anos, lembra con precisión cada detalle daquel día. "Un veciño que ía noutro barco contoumo todo. Viron como o Badiola daba a volta. Ao meu pai vírono no mar, pero non o puideron coller. Morreu rebentado. Salvaron outros tres que conseguiron agarrarse a algo".

A vida de Antonio Tarrío cambiou radicalmente ese día. "Os homes estaban desaparecidos e as mulleres non cobraban pensión ningunha, non as consideraban viúvas ata pasado moito tempo. A única axuda que daban era a través dos colexios. A min mandáronme para Sanlúcar de Barrameda e á miña irmá para Sada. Alí estabamos internos de setembro a xullo. Dábanche o aloxamento, roupa, comida e podías estudar. Ata traía dúas mudas cando viña de vacacións no verán. O trato era moi bo. Estabas coidado, levábante ao médico e había regalo o Día de Reis. O único que me faltaba era a familia".

E era moito faltar para un neno de once anos. "As monxas coidábannos coma fillos, había algunha moi boa, pero era moito tempo para estar sen a familia. A miña nai podía ir algunha vez a Sada a ver á miña irmá, pero eu estaba moi lonxe. Cando nos levaban tardabamos dous días en chegar".

Botou dous anos en Sanlúcar e, cando rematou os estudos nese colexio, ofrecéronlle múltiples opcións. Quería regresar á casa e pediu estudar electricidade en Viveiro. Continuou despois na Universidade Laboral da Coruña e fixo mestría industrial en Lugo. "Estudabas o que querías, había axudas do ISM para todos os fillos de náufragos", apunta.

Pero nin ofrecéndolle estudos o alonxaron do mar. "A min gustábame. No verán buscaba praza nos barcos de baixura para gañar algo, para aforrar e para axudarlle á miña nai". A ela non lle facía graza ningunha que o seu fillo fora ao mar, «pero era o traballo que había». Para tranquilidade da nai, a idea non lle durou moito. "Cando rematei de estudar fun tres meses a Terranova, pero despois busquei traballos en terra" e aí quedou o seu currículo de mariñeiro.

Manuel Casas e Manuel Luis Rodríguez sobreviviron, pero a memoria non llelo perdoa. Vicente Míguez e Antonio Tarrío saben que nin sequera hai que embarcar para ser vítimas dun naufraxio. A todos lles impón respecto o mar, pero non poden vivir sen el.