Así serán las cabalgatas de los Reyes Magos en los distintos puntos de la provincia

La sexta ola del covid-19 ha alterado los planes previstos por muchos municipios de la provincia para recibir este miércoles a los Reyes Magos, quienes también estarán pendientes de las condiciones meteorológicas al haber previsiones de lluvia. Pero a pesar de los contratiempos, Melchor, Gaspar y Baltasar han tirado de magia para adaptarse a la difícil situación sanitaria y, de un modo u otro, estarán con una gran mayoría de los niños lucenses.

En Lugo capital la cabalgata será estática, pero los niños que acudan a ver a los Magos de Oriente podrán disfrutar, en la explanada del Auditorio Gustavo Freire, de hasta diez espectáculos que amenizarán el tiempo de espera entre las 12.00 y las 14.00 horas y de 17.30 a 19.30.

ZONA SUR. En Monforte, Chantada o Quiroga, las cabalgatas recorrerán varias calles de estas localidades. En la ciudad del Cabe, la comitiva saldrá a las 16.50 horas desde la estación de ferrocarril y, después de recorrer varias calles finalizará a las 19.00 horas, en la casa consistorial. En los exteriores de este edificio recibirán a los niños, para lo que se ha habilitado un circuito de entrada y de salida para evitar aglomeraciones.

En Chantada, si no llueve, los Reyes saldrán a las 17.00 horas desde la residencia de Domus Vi, donde estarán con los usuarios, para desplazarse por todo el municipio. Si el tiempo no acompaña habrá cabalgata estática en el mercado ganadero.

También Quiroga apuesta por una cabalgata móvil que comenzará a las 18.00 horas.

Pantón, por su parte, ha impulsado un festival de Reyes que dará comienzo a las 17.00 horas en la Praza do Concello y que concluirá con la visita de sus Majestades a las 18.30 horas. Mientras, en Sober y O Courel, los Reyes Magos visitarán casas de las distintas parroquias.

En otros municipios de la Ribeira Sacra se ha optado por recepciones estáticas. Es el caso de O Saviñao (16.30 horas en Currelos, y 17.30 en Escairón), Bóveda (18.00), Taboada (17.00) y Ribas de Sil (17.00).

SARRIA. Sarria y A Pobra de San Xiao (Láncara) también han optado por no celebrar la cabalgata, aunque habrá una recepción real en ambas localidades.

En el caso de la capitalidad comarcal, los Reyes Magos visitarán pueblos, como ya hicieron en años anteriores. Sin embargo, en la villa sarriana no tendrá lugar el tradicional desfile y la previsión es que Sus Majestades estén en la Praza da Vila para que los niños puedan verlos. Una situación similar se dará en A Pobra, donde estarán en el edificio de la antigua estación de tren. Los Reyes Magos no llegarán a Paradela hasta el jueves y una vez allí realizarán esa jornada un recorrido por el pueblo.

En algunos municipios el lugar en donde se celebren las recepciones dependerá de las condiciones meteorológicas

A MARIÑA. En Viveiro, los Reyes Magos saldrán desde Celeiro -cada uno en su vehículo- a las 17.30 horas y el recorrido seguirá hacia Covas, la rotonda de Las Sirenas, Cantarrana, el barrio de Xunqueira o Landrove, desde donde la comitiva regresará para entrar en la ciudad por la travesía y pasar por el colegio San Roque, la residencia Betania y San Lázaro. Finalmente volverán a Celeiro por Lavandeiras.

En el caso de Foz, la cabalgata saldrá a las 18.30 de la calle Corporacións y seguirá por las vías Concello de Sarria, Ollo do Mar, Avenida do Cantábrico, Avenida da Mariña, Álvaro Cunqueiro, Rúa do Pilar y Cervantes.

En Burela la tradicional cabalgata se sustituirá por un saludo real desde el balcón del consistorio (19.00 horas), y en Ribadeo Sus Majestades saludarán a los niños entre las 18.00 y 20.30 horas, desde el quiosco de la música del parque de San Francisco.

VILALBA. En Terra Chá, ante el aumento del covid, hubo concellos que decidieron suspender, como Meira y Pol, y otros hicieron cambios, como Begonte, donde la recepción real se hará por turnos horarios en el pabellón, o Xermade, donde solo saludarán desde el balcón. En otros municipios se hacen paradas diferentes para evitar aglomeraciones y en Vilalba se repetirán las visitas por las parroquias del año pasado.

COMARCA DE LUGO. En Rábade, apuestan por evitar aglomeraciones, por los que Sus Majestades pasarán por la mayoría de las calles de la localidad para saludar a los niños que los esperen en los balcones y ventanas de sus casas.

En Outeiro de Rei, Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán una recepción en el pabellón del colegio público y repartirán regalos entre los más pequeños entre las 17.00 y las 19.30 horas.

Con el fin de evitar aglomeraciones, en Guntín a las familias de las distintas parroquias se les ha asignado un lugar en el que poder estar con los Reyes.

En Friol, los Magos irán por las casas de las distintas parroquias repartiendo regalos entre los niños, mientras que en O Corgo, los pequeños podrán hablar con Sus Majestades por videoconferencia, al igual que podrán hacer en Antas de Ulla.

A Palas de Rei, los Reyes llegarán a caballo a las 17.30. Realizarán un pequeño recorrido por el casco urbano y repartirán regalos, para lo que contarán con la colaboración de la empresa Jim Sports.