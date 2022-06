Esto es lo mejor de lo mejor de la provincia, según Tripadvisor

La plataforma de viajes Tripadvisor acaba de hacer públicos los nombres de los ganadores de sus premios Travellers' Choice en todo el mundo. Con este reconocimiento se premia a los destinos e iniciativas que reciben opiniones positivas de forma sistemática por parte de los viajeros. La provincia de Lugo se lleva en esta edición un total de doce reconocimientos, en diferentes categorías.

De este modo son las opiniones y puntuaciones publicadas por los viajeros, durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de octubre de 2021, las que determinan los mejores destinos, hoteles, atracciones o restaurantes de las distintas áreas geográficas.

De los 425 lugares de la provincia a los que se hace referencia en Tripadvisor, la playa de As Catedrais no solo es el lugar favorito de las personas que visitan la provincia, sino que también es uno de los que han sido reconocidos con el Travellers' Choice 2022.

La elección de los ganadores se realiza en función de la cantidad de las opiniones positivas de los viajeros durante el último año

Los otros once reconocimientos se los llevaron la muralla de Lugo, Fuciño do Porco, en O Vicedo; el mirador de San Roque, en Viveiro; el Pazo de Tor, en Monforte de Lemos; la catedral de Lugo; la Illa Pancha, en Ribadeo; el Pazo de San Isidro, en Mondoñedo; la catedral de Mondoñedo; Vía Romana Adegas e Viñedos, en Chantada; bodegas Regina Viarium, en Sober, y Guido Guía por sus propuestas e iniciativas turísticas y culturales.

Entre los destinos más populares de la plataforma, además de los que resultaron reconocidos con el Travellers’ Choice 2022 destacan entre los quince primeros de la provincia otros como la playa Caolín, en O Vicedo —a la que algunos de los viajeros se refieren como una "calita con arena blanca y aguas de colores azules y turquesas"—; la basílica de San Martiño de Mondoñedo, en Foz; la playa de A Coba, en O Saviñao; la iglesia de San Salvador de Sarria; el Souto da Retorta, en Viveiro; el museo provincial de Lugo; el barco museo Reina do Carme, de Burela, y el Pozo da Ferida, en Viveiro.



Entre las iniciativas distinguidas por los Traveller’s Choise 2022 destaca la recibida por Guido Guía, proyecto que capitanea el guía turístico Guido Álvarez Parga. La concesión de esta galardón la valora como un "recoñecemento tanto para a cidade como para a provincia, pero tamén para o traballo do guía turístico e, máis concretamente no meu caso, a un proxecto desenvolvido nunha grande parte en lingua galega e que demostra que co galego podemos chegar moi lonxe".

Guido Álvarez, que en Tripadvisor destaca por los buenos comentarios y altas puntuaciones recibidas, señala también que la perspectiva turística que intenta transmitir "é a dun Lugo como destino aberto, verde, sostible, natural, arqueolóxico pero tamén ecolóxico e vangardista".

Muralla: un paseo inexcusable

La muralla de Lugo no solo constituye una de las sorpresas más gratas que los turistas se llevan de la ciudad, sino que para la mayor parte de ellos "es ruta obligada caminar sobre ella".

O Vicedo: el tirón de Fuciño do Porco

El paseo de la punta de Fuciño do Porco es para la mayoría de las personas que dejan sus comentarios en Tripadvisor, un tramo de "vistas extraordinarias de los acantilados".

Ribeira Sacra: Premio a dos bodegas

Entre los reconocimientos en la Ribeira Sacra, destacan los que recibieron las bodegas Regina Viarium y Vía Romana por las alternativas que ofrecen a los visitantes.