La Consellería do Medio Rural ha formalizado el cambio de titularidad de 519 predios —172 en la provincia a diez municipios gallegos a través del Banco de Terras, para que los diferentes ayuntamientos "le den utilidad municipal" a unas tierras que "no eran aptas para alquilar a ganaderos ni a titulares forestales". En total, tras el paso dado este viernes, el año se cierra con el traspaso de más de 1.200 parcelas a 37 municipios gallegos.



La titular del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, ha participado este viernes en el acto firma del acuerdo con los alcaldes procedentes de las cuatro provincias gallegas. Supone el traspaso de 519 parcelas a diez ayuntamientos: 136 de A Coruña (26,20%), 172 de Lugo (33,14%), 49 de Ourense (9,44%) y 132 de Pontevedra (31,21%).



Concretamente, los municipios afectados en Lugo son: ​A Pontenova, con 75 parcelas; Ribadeo, con 44; 48 en Trabada y 5 en O Valadouro.



De esta forma, Vázquez ha informado de que el año se cierra con la entrega de 1.234 parcelas repartidas entre 37 ayuntamientos. Sobre esto, la conselleira ha apuntado a que "se avanza en el objetivo de revisar todos los predios que no tienen utilidad agraria", lo que equivale a 2.500 terrenos.



LEI DE MELLORA DA ESTRUTURA AGRARIA. Los cambios de titularidad de las tierras están amparados por la Lei de Mellora da Estrutura Agraria de Galicia (Metaga), que "facilita que estos terrenos pasen a titularidad municipal de manera más sencilla", en palabras de la conselleira de Medio Rural.



Ángeles Vázquez ha comentado que este acuerdo "agiliza los trámites", antes "demasiado largos", para que presenten "menos carga burocrática" que la que acarreaba "la tradicional cesión de tierras".



Con esta última entrega a municipios de las cuatro provincias gallegas, Vázquez ha explicado que "se ultima el proceso de revisión" del Banco de Terras, institución que, actualmente, cuenta con un 12.500 predios en su catálogo.



Tras un primer estudio, Medio Ambiente informa de que "se han detectado" cerca de 2.500 "susceptibles de ser traspasadas", de las cuales ya se ha "cambiado la titularidad" de más de 1.200. Los trabajos de cesión pretenden finalizarse en enero de 2018.