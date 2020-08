El pacto entre la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y el Gobierno central para que los concellos cedan a este sus remanentes no encuentra apoyos firmes ni entre los propios regidores socialistas lucenses. Prueba de ello es que algunos ya han anunciado que no entregarán "voluntariamente" sus fondos.

En casos de gobiernos de coalición, como el de Lugo capital entre otros, esta postura se puede entender por la presión ejercida por sus socios del BNG, totalmente contrarios a esta fórmula. Sin embargo, entre los alcaldes socialistas más reticentes a ceder su superávit también hay otros que gobiernan en una clara mayoría.

José Luis Raposo: "Os remanentes son un colchón necesario que necesitamos ter para a xestión diaria do Concello, como adiantar pagos"

El regidor de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, considera que el millón de euros que su Concello tiene de remanentes es "un colchón necesario para adiantar pagos" y subraya que ese dinero es fruto "da xestión diaria do Concello e do esforzo dos veciños", por lo que no está dispuesto a cederlo.

Darío Campos: "Dez anos para recuperar os cartos é demasiado tempo. Non podemos perder esta pequena bolsa"

El alcalde de A Pontenova y expresidente de la Diputación, Darío Campos, tampoco es partidario de ceder sus remanentes. "Dez anos para recuperalos é excesivo. Temos pouco superávit, pero na Pontenova pasámalo realmente mal para sanear as contas e non podemos volver atrás". Este mismo argumento lo defiende la regidora de Trabada, Mayra García, que recuerda "o grande esforzo que fixemos para ter esta bolsa".

Roberto Fernández: "A norma debe modificarse para que poidamos gastar eses cartos directamente sen ter que transferir nada"

Con un millón de remanentes en las cuentas municipales, el alcalde de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández, defiende que la ley "débese modificar para que poidamos gastar eses cartos directamente sen ter que transferir nada" y el regidor de Samos, Julio Gallego, asegura que se negará a ceder sus fondos "mentres sexa voluntario".

Alfredo Llano: "Ao cargo do superávit hai comprometidas varias obras, que non admiten ningún tipo de aprazamento"

Otra gran parte de los alcaldes reconocen que para tomar una decisión final quieren esperar a ver los flecos de una negociación que está todavía sin acabar. Este es el caso de la vilalbesa Elba Veleiro, que aunque ayer aprobaba en un pleno destinar un millón de euros del superávit municipal a diferentes iniciativas, se muestra partidaria de "esperar a ver en que desemboca el acuerdo entre Femp y Gobierno".

Elba Veleiro: " Para tomar unha decisión hai que ver en que desemboca finalmente o acordo entre Femp e Goberno"

Los regidores de Castroverde y Navia, Xosé María Arias y José Fernández, respectivamente, dicen que elegirán "a fórmula que menos prexudique aos veciños" y, al igual que el alcalde de Meira, Antonio de Dios, recuerdan que la adhesión "é voluntaria".

Julio Gallego: "O noso Concello vaise negar a ceder os remanentes de tesourería, sempre que sexa un acto voluntario"

Para el regidor focego, Fran Cajoto, apoyar o no la medida dependerá de "como e cando poidamos acceder a parte do diñeiro", mientras que el de Burela, Alfredo Llano, defiende que a cargo de los remanentes "temos comprometidas varias obras, que non admiten ningún tipo de aprazamento".

Xosé María Arias: "Estamos a estudar a proposta pero elixiremos aquela que menos prexudique os intereses dos veciños"

El alcalde de Ribas de Sil, Miguel Ángel Sotuela, está a la espera "dun informe do secretario municipal para valorar se merece a pena sumarse á iniciativa", una situación que comparte con el regidor de Láncara, Darío Piñeiro.

Jorge Val: "O acordo non se está explicando ben. É totalmente falso que se trate dunha confiscación dos cartos"

Jorge Val, alcalde de Alfoz, se muestra más partidario del acuerdo y negó que el planteamiento del Gobierno sea el de "unha confiscación dos cartos".

Los más críticos con el acuerdo entre la Femp y el Gobierno son, sin embargo, los alcaldes nacionalistas del BNG o de formaciones independientes que entienden que la propuesta "é unha incautación dos cartos dos veciños". Mejor en esta crisis lo llevan aquellos ayuntamientos socialistas como A Fonsagrada, Monforte, Pol o Viveiro, entre otros, que al no tener superávit se libran de la polémica.

Los socialistas de Becerreá negaron ayer que hubiesen firmado ningún acuerdo con el gobierno local sobre los remanentes.