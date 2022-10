"Mandan as mensaxes coa cita e que esperan? Que a xente non acuda?"

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) insiste en que la citación a los mayores de 85 años en el Hula, así como en el Hospital da Mariña, en Burela, y en el hospital comarcal de Monforte, para recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a partir del viernes 7 implica un "alivio" en la carga de trabajo de Atención Primaria y explican que "en caso de que no se pueda acudir a la cita, está planificado desde el principio la vacunación como repesca en los centros de salud de cabecera, así como en los domicilios" en el caso de los pacientes inmovilizados.

Añaden que "en aproximadamente 15 días" se volverán a poner en contacto con ellos y se les citará en su centro de salud o en su propia vivienda, un procedimiento que, aseguran, "ya se utilizaba antes", con las anteriores dosis de la vacuna.

Así mismo, agregan que con esta medida se trata de alcanzar el objetivo de "vacunar en el menor tiempo posible a toda la población", mientras que la diputada popular Encarna Amigo señala que "moita xente maior prefire ir aos hospitais ou aos grandes recintos, porque ten espazo para estacionar e un bo servizo de axuda para as persoas con problemas de mobilidade ou doutro tipo".

"Temos unha gran experiencia. Nesta ocasión optouse polos grandes vacinódromos porque temos unha primaria saturada, hai falta de médicos en moitos concellos e do que se trata é de non saturar máis a primaria", justificó la diputada popular.

Muchas de las personas citadas y sus familiares ya expresaron su descontento con esta decisión que obliga a desplazarse a los mayores, unas críticas a las que se sumó el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que pide a la Xunta que "recapacite".

"Ao igual que é lóxico que o Sergas leve a vacina ás residencias de maiores, ten que levala aos centros de saúde, para facilitar o desprazamento máis curto posible aos veciños e veciñas de maior idade", asegura, al tiempo que tacha la medida de "incomprensible, sobre todo nunha provincia eminentemente rural e cunha poboación tan dispersa e envellecida como a nosa".

En este sentido se pronuncia también el alcalde de A Fonsagrada, Carlos López, quien remitió ayer sendos escritos a la consellería y al delegado territorial de la Xunta en Lugo para exigir una solución. "Se isto non se arranxa, faremos unha campaña ou o que sexa preciso, pero non podemos permitir que os nosos maiores se vexan obrigados a pagar un taxi ou depender de alguén que os leve a Lugo para recibir a vacina".



Victorina López y Laura Fernández, madre e hija de A Fonsagrada

Victorina López tiene 93 años, reside en el núcleo de A Fonsagrada y para acudir al Hula para recibir la vacuna del covid y la de la gripe tendría que realizar 55 kilómetros para ir y otros tantos para regresar a su casa. Por eso su hija, Laura Fernández, denuncia que el Sergas convoque a los mayores de 85 en los hospitales.

"Non é verdade que estean facendo como as veces anteriores. Nas outras tres vacinas citáronnos directamente para o centro de saúde de aquí", recuerda, mientras que a finales de la semana pasada ya recibieron un mensaje con fecha y hora para la vacuna de Victorina en el Hula, el día 10 a las dos de la tarde.

"Mandan esas mensaxes e que esperan? Que a xente non acuda? Cantos de 80 e tantos anos van moverse para que lles cambien a súa cita para o centro de saúde?", se pregunta Laura, quien cuestiona "cantos poden ir polo seu propio pé ao hospital".

"Miña nai xa dixo que ela a Lugo non ía, para ela xa é un esforzo saír da casa", añade esta vecina fonsagradina, natural de Vilagocende. Y reconoce que "o da miña nai non é dos peores casos, estou eu, que a podo levar", sin embargo "este concello, ademais de ter moitísimas persoas de máis de 85 anos, é moi grande e non todos poden permitirse pagar un taxi. Hai xente que ata o ten que pillar para vir á vila, imaxina o que custa ir ao hospital a Lugo".

Con las otras tres inoculaciones, Laura acudió con su madre al centro de salud de A Fonsagrada, pero ahora, además, se vería obligada a pedir la mañana libre en su puesto de trabajo.

La hija de la afectada agrega que "por aquí está todo o mundo igual, preocupado por esta medida" y explica que ya habló con el personal del centro de salud del municipio y con el alcalde, quien le trasladó que se había puesto en contacto con las autoridades para revertir esta medida. No es la única que levantó ampollas entre los vecinos de A Fonsagrada. "Algúns xa me contaron que lles deron citas en diferentes días para persoas que residen no mesmo domicilio. É o colmo", denuncia.