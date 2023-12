A matanza, mellor feita na casa

No rural galego existe unha práctica que aínda segue a marcar o ritmo da vida comunitaria: a matanza dos porcos. Máis ca un ritual que asegura sustento para todo o ano, trátase dunha tradición que mestura destreza, o respecto pola materia prima e a relación especial que, hoxe en día, só se establece entre a veciñanza das aldeas.

Lonxe quedan aqueles tempos nos que a xornada comezaba cara ás seis da mañá nos fríos días de inverno. Polas casas ía o matachín, o encargado de asestar ao animal un corte certeiro na gorxa e que acabaría coa súa vida. O animal, que fora cebado durante todo o ano, pelábase logo nun banco con auga quente antes de colgalo polas patas de atrás para retirarlle as vísceras.

XESÚS PONTE

Agora, o exemplar debe ser anestesiado primeiro cunha pistola aturdidora, un artiluxio tan raro coma eficaz e que aforra ao animal a angustia e berros que a moitos desagrada. Ao quedar noqueado, o porco apenas sente o golpe do coitelo que busca a súa xugular e o desangra. Ese sangrado é quizais, xunto co frío, o maior segredo para unha boa matanza. Fai uns anos, chamuscábaselle a pel cunha brasa, aínda que na actualidade prefírese traballar cun soplete e cun utensilio feito a partir dunha gadaña para as labores de raspado e limpeza.

Na parroquia de Roimil, en Friol, algúns veciños atópanse inmersos neste rito desde comezos do mes de decembro. Segundo explican, levan toda a vida facendo a matanza na casa e aínda que cumpren todas as medidas referentes ao benestar do animal, "o que é a tradición mantense", di José Manuel Corral. Conservan o respecto pola materia prima e o agarimo co que tratan ao animal desde a súa cría, "cunha alimentación baseada en millo, remolacha e verzas" e que se nota a posteriori. "A raza que dá a mellor carne é a do porco celta que foi criado en liberdade. A súa calidade é excelente", aseguran.

XESÚS PONTE

A pesar de que no século pasado o habitual era que se xuntase a maior parte da veciñanza dun lugar arredor dos traballos da matanza, o máis frecuente na actualidade é contar só con catro ou cinco veciños que dan morte ao animal e outros dous que mentres tanto se encarguen do desenlazamento das tripas para, posteriormente, consumilas ou reutilizalas.

O día seguinte, o de partir, é en case todos os domicilios a xornada de máis traballo. Ao porco, que quedara colgado toda a noite para que enfriase a carne, retíranselle as diferentes partes do corpo para comezar a salalas e prepáranse as frebas. No caso dos veciños frioleses, algunhas porcións destas utilizaranse logo para facer uns saborosos roxóns e zorza para a elaboración de chourizos.

Un día de festa

XESÚS PONTE

Outro dos costumes que se conservan na parroquia de Roimil en días de matanza é a reunión entre veciños e familiares para dar boa conta da carne obtida tras uns días de laboriosos traballos. "O máis bonito da matanza é cando nos xuntamos todos a comer", destacan.

Aínda que con numerosos cambios, a mata do porco ao xeito tradicional é unha tarefa que pervive na provincia e que marca a identidade dos núcleos do rural, cargando, á súa vez, con interrogantes de cara ao seu futuro debido á falta de remuda xeracional. "Os máis novos vanse incorporando con calma. É certo que se están acostumados a vivir a matanza na casa é algo que lles gusta máis", afirman desde Friol.

Cerca de 3.000 explotacións

A provincia de Lugo contaba no ano 2020 con 2.958 explotacións de gando porcino, segundo os últimos datos recollidos polo Instituto Galego de Estatística (Ige). Sitúanse na cabeza da lista os concellos de Vilalba (272), Sarria (172), Friol (151) e Cospeito (128).

No que respecta ás unidades gandeiras rexistradas, o Ige expón que en 2020 había un total de 69.685, das cales a cifra máis importante se atopaba no concello de Sarria (10.973), seguida moi de lonxe por Palas de Rei (1.039), Chantada (5.260) e Portomarín (4.950). Na cara oposta atópase Burela, que non ten unidades rexistradas.